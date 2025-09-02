Colombia

Siete personas fueron capturadas luego de robar y agredir a pasajeros de Transmilenio, en Bogotá

Cuatro adultos quedaron detenidos y tres menores de edad aprehendidos tras ser señalados como responsables de intimidar a las víctimas con armas cortopunzantes

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Policía capturó a siete personas
Policía capturó a siete personas señaladas de agredir y hurtar a pasajeros en Transmilenio- crédito Colprensa

La inseguridad en Bogotá no da tregua, en la mañana del martes 2 de septiembre, usuarios del sistema Transmilenio fueron víctimas de un violento asalto en la estación Calle 75, en el norte de la capital.

De acuerdo con información oficial, un grupo compuesto por cuatro adultos y tres menores de edad intimidó a varios pasajeros, con armas cortopunzantes antes de despojarlos de celulares y otros objetos personales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según la Policía Metropolitana, los presuntos responsables agredieron físicamente a sus víctimas durante el robo, generando gran alarma entre quienes se encontraban en el lugar.

Tras el hecho, la rápida intervención de uniformados del Grupo de Transporte Masivo Transmilenio permitió ubicar y detener a los implicados, logrando además recuperar varios de los elementos hurtados, los cuales fueron posteriormente reconocidos por sus propietarios.

De acuerdo con el informe de las autoridades, los capturados y los menores aprehendidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación - crédito Policía de Bogotá

Así lo explicó la teniente coronel Maryam Moreno, comandante del grupo de transporte masivo TransMilenio: “Gracias a la oportuna denuncia y a la reacción inmediata de la Policía Nacional, así como a los uniformados que se encuentran en las cámaras de seguridad, se logra la captura de estas personas, quienes momentos antes en la estación calle 57 de la Trocal Caracas, habían hurtado a unas personas intimidándolas con elementos cortopunzantes y por medio de la agresión física".

La oficial agregó que luego de “realizar el registro y la identificación de estas personas, se encuentran los elementos hurtados”. De esta manera, los adultos capturados y los menores aprehendidos quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación, donde enfrentarán cargos por hurto y lesiones personales.

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá se reiteró el compromiso institucional con la seguridad de los usuarios del sistema, así como el llamado para que la ciudadanía denuncie cualquier situación que altere la tranquilidad y la convivencia.

Cuatro adultos quedaron detenidos y
Cuatro adultos quedaron detenidos y tres menores de edad aprehendidos tras ser señalados como responsables de intimidar a las víctimas con armas cortopunzantes - crédito Alcaldía de Bogotá

La Policía Nacional reitera su compromiso de contribuir a la seguridad y convivencia ciudadana y reitera la importancia de la denuncia a la línea uno, dos, tres o a los canales destinados para este fin.

Inseguridad en TransMilenio: joven fue apuñalado solo porque decidió cambiarse de silla

La ausencia de intervención por parte de otros pasajeros y la falta de presencia policial han generado inquietud acerca de la seguridad en TransMilenio, tras el violento asalto sufrido por un joven el 21 de agosto de 2025 en Bogotá.

Según el relato que difundió la víctima a través de TikTok, la agresión ocurrió en uno de los articulados cuando viajaba en el último vagón del sistema.

En su testimonio, el joven relató que abordó el bus esa tarde y notó la presencia de dos hombres que también subieron en la misma estación. “Cuando me subí, se subieron otras dos personas conmigo y una se sentó acá, la otra se sentó acá. Estaban drogados, yo no le vi el problema realmente, pero estaba como muy prevenido”, detalló.

Aunque no identificó un riesgo inmediato, la actitud de los individuos resultó sospechosa, por lo que decidió cambiar de vagón.

La experiencia fue compartida ampliamente en las plataformas digitales como advertencia - crédito estilocaballeroos / TikTok

Poco después, uno de los hombres lo alcanzó, lo insultó y lo amenazó de manera violenta sacando un cuchillo y apuntándolo directamente: “Qué, hijueputa, gomelo malparido. Se paró de la silla porque creía que lo voy a robar, pues no”, recriminó el asaltante. El agresor continúo la intimidación: “¿Qué tal si le daño esa carita que usted tiene?”, acercando el arma blanca a su rostro.

Bajo presión, la víctima entregó inicialmente los audífonos, pero al verse aún amenazado, intentó resistirse, desencadenando un forcejeo en el que el atacante utilizó el cuchillo repetidas veces.

Durante el enfrentamiento, el joven sufrió una herida profunda en la mano que sangró abundantemente, y su sudadera fue rasgada por el arma blanca. Según el relato, el forcejeo se extendió por aproximadamente un minuto y medio, hasta que finalmente el agresor logró arrebatarle el bolso y, junto con su cómplice, escapó por una puerta que habían preparado previamente para huir rápidamente.

A lo largo del asalto, ningún pasajero intervino ni reportó la situación a las autoridades, por lo que no hubo presencia policial en el lugar. El joven lamentó que los testigos permanecieran en silencio durante todo el incidente.

En TikTok, los comentarios al video expresaron el temor y la preocupación creciente por la inseguridad que viven los usuarios del transporte público de la capital, con muchos reclamando por medidas efectivas para evitar que se repitan hechos de este tipo.

Temas Relacionados

Robo TransMilenioEStación calle 75Captura siete personasRobo y agresión TransmilenioPolicía BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Daniel Quintero afirmó que Federico Gutiérrez se “embolató” la plata de la venta de UNE: “La gente está emberracada pero él no se da cuenta porque anda en Japón”

El pronunciamiento del precandidato presidencial se dio por un video de unos ciudadanos que estallaron ante la reciente propuesta del alcalde de Medellín de dotar la ciudad con un mar

Daniel Quintero afirmó que Federico

Juan Fernando Quintero se refirió a la convocatoria de Dayro Moreno: esto dijo sobre el delantero y presagió lo que puede aportar

El delantero, que ya supo integrar el plantel de la selección con distintos entrenadores como José Perkerman, Leonel Álvarez y Jorge Luis Pinto, es el actual goleador de la Copa Sudamericana

Juan Fernando Quintero se refirió

Sebastián Caicedo habló de su nuevo propósito de vida y reveló que ya no depende de la actuación: “No persigo ni fama, ni dinero”

El actor explicó por qué rechazó entrar a ‘La casa de los famosos’ y le dará un vuelco a su trabajo en las pantallas dando prioridad a su familia: “Dios quiere que yo sea luz en la oscuridad”

Sebastián Caicedo habló de su

Armando Benedetti se despachó contra quienes criticaron la reforma tributaria 2025 propuesta por el Gobierno Petro: “Cínicos”

El ministro del Interior aseguró que la desinformación sobre el nuevo proyecto de ley provendría desde la oposición. Además, aseguró que la reforma aplicará únicamente a los más ricos del país

Armando Benedetti se despachó contra

Yeferson Cossio reaccionó a las críticas que recibió por condiciones en las que vive su abuela: “Esa casa es sagrada”

El ‘influencer’ paisa fue blanco de comentarios de parte de algunos seguidores que criticaron sus ingresos y la precariedad en la que se ve la vivienda de su familiar de la tercera edad

Yeferson Cossio reaccionó a las
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Caicedo habló de su

Sebastián Caicedo habló de su nuevo propósito de vida y reveló que ya no depende de la actuación: “No persigo ni fama, ni dinero”

Yeferson Cossio reaccionó a las críticas que recibió por la pobreza en que vive su abuela mientras él derrocha dinero: “Esa casa es sagrada”

Feid posó para fotógrafo callejero en Tokio, que no lo reconoció por su música, pero destacó su estilo

AuronPlay, reconocido youtuber, sorprendió a sus fans colombianos al compartir video con el famoso jingle “Desde septiembre se siente diciembre”

Juan Guillermo Cuadrado lleva sus zapatillas a México con una ambiciosa meta de $8.000 millones en ventas y revela cuál es el lugar a donde quiere llegar con sus prendas

Deportes

Así podrá ver en Colombia

Así podrá ver en Colombia todos los partidos de la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana

Juan Fernando Quintero se refirió a la convocatoria de Dayro Moreno: esto dijo sobre el delantero y presagió lo que puede aportar

Hinchas de la selección Colombia le pusieron presión a Néstor Lorenzo antes del partido ante Bolivia: “Pon a Dayro”

La invitación de James Rodríguez en medio de la concentración con la selección Colombia: “El jueves TODOS unidos por un solo sueño”

Egan Bernal será el capo de la selección Colombia en el Mundial de ciclismo de Ruta: Nairo Quintana se quedó por fuera