Colombia

Petro envió duro mensaje a quienes critican la nueva reforma tributaria: “Ricos de Colombia... viven deliciosímo y de gorra”

El jefe de Estado sostuvo que los ataques hacen parte de una supuesta cortina de humo para evitar que su proyecto de ley vea la luz

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
La propuesta del Gobierno busca
La propuesta del Gobierno busca obtener el dinero faltante para el Presupuesto General de la Nación - crédito Presidencia y Colprensa

El 1 de septiembre de 2025, el Gobierno nacional presentó ante el Congreso de la República una nueva reforma tributaria que propone modificar la tabla del impuesto de renta para personas naturales.

La iniciativa, incluida en la denominada ley de financiamiento para 2025, afectará, principalmente, a los que perciben ingresos mensuales superiores a $8.000.000.

La nueva propuesta que impulsa la actual administración fue duramente cuestionada por expertos, exministros y el sector de la oposición. Según sus consideraciones, no es viable para el país, puesto que no corrige los problemas que provocaron la crisis fiscal.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo sostuvo que “políticamente, no le veo viabilidad alguna a una reforma tributaria, no tiene ningún sentido proponer una reforma sin proponer al mismo tiempo un recorte en el gasto”.

El jefe de Estado sostuvo
El jefe de Estado sostuvo que los ataques son una cortina de humo para evitar que su proyecto de ley vea la luz - crédito @petrogustavo/X

En reacción, el presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para defender la reforma tributaria. Desde su perspectiva, las críticas son una cortina de humo de los empresarios y de las personas ricas del país para supuestamente evitar que su proyecto de ley vea la luz.

“Los ricos de Colombia ya se pusieron a decir mentiras por redes sobre la reforma tributaria. Su objetivo es decir que les van a poner impuestos a la mayoría de los colombianos, cuando en su mayor parte serán impuestos a los ricos, que no pagan impuestos en Colombia, viven deliciosímo y de gorra”, escribió en su cuenta de X.

En desarrollo…

Temas Relacionados

Reforma tributariaGustavo PetroImpuestosPagosIVAFinanciaciónRicos de ColombiaGobierno nacionalColombia-Noticias

Más Noticias

Tres uniformados resultaron heridos tras ataque con explosivos en zona rural de Patía, Cauca

Según explicó el gobernador Octavio Guzmán, los responsables del ataque terrorista contra la fuerza pública, en esta ocasión, serían las disidencias de las Farc

Tres uniformados resultaron heridos tras

Este es el error más común en las primeras citas, según Diego Trujillo: “Eso es para cuando está uno casado, después de quince años”

El actor detalló cómo cada etapa contribuye a generar confianza y complicidad en el proceso de conquista y habló de cuál es el lugar y la cita ideal para llamar la atención de una mujer

Este es el error más

Ibai Llanos se refirió al Mundial de Desayunos tras la derrota de Colombia ante Venezuela: “Esto ha llegado a otro nivel”

Las arepas colombianas no pudieron contra la reina pepiada en el concurso virtual, que ahora enfrenta los desayunos de varios países en las semifinales

Ibai Llanos se refirió al

La Liendra negó que su ausencia en redes sociales hubiera sido una promoción documental: “Es un equilibrio”

El ‘influencer’ negó que su ausencia previa al documental fuera una maniobra publicitaria y explicó que busca reconectarse con su entorno y recuperar hábitos de su vida antes de la fama

La Liendra negó que su

Resultados Chontico Día del 2 de septiembre 2025 sorteo 4985

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados Chontico Día del 2
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el arma que utilizan las disidencias de las Farc y el ELN para cometer atentados terroristas

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Este es el error más

Este es el error más común en las primeras citas, según Diego Trujillo: “Eso es para cuando está uno casado, después de quince años”

La Liendra negó que su ausencia en redes sociales hubiera sido una promoción documental: “Es un equilibrio”

La Jessu reaccionó a insultos de Yina Calderón, que la llamó “esa negra” y aseguró que “olía feo y era fastidiosa”: “Esto sigue pasando”

Isabella Ladera aseguró que le hicieron brujería y mostró pruebas en redes sociales: “Me quitó un mechón de cabello”

Jessica Cediel les contó a sus seguidores que fue testigo de un milagro: “Dios me habló”

Deportes

Alejandro Falla quiere dar sorpresa

Alejandro Falla quiere dar sorpresa con Colombia en la Copa Davis: estas son los tenistas que estarán en la serie ante Eslovaquia

Finalmente el Deportivo Cali firmó acuerdo de inversión con empresa multinacional: este será el dinero que le entrará al club

Etapa 10 de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal pierde tiempo con Jonas Vingegaard en la clasificación general y sigue afuera del top 10

Medallista colombiano en París 2024 le envió fuerte pulla al Gobierno Petro por recorte presupuestal al deporte: “No llegan solas”

Así podrá ver en Colombia todos los partidos de la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana