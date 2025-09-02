Petro envió duro mensaje a quienes critican la nueva reforma tributaria: “Ricos de Colombia... viven deliciosímo y de gorra”

La propuesta del Gobierno busca obtener el dinero faltante para el Presupuesto General de la Nación - crédito Presidencia y Colprensa

El 1 de septiembre de 2025, el Gobierno nacional presentó ante el Congreso de la República una nueva reforma tributaria que propone modificar la tabla del impuesto de renta para personas naturales.

La iniciativa, incluida en la denominada ley de financiamiento para 2025, afectará, principalmente, a los que perciben ingresos mensuales superiores a $8.000.000.

La nueva propuesta que impulsa la actual administración fue duramente cuestionada por expertos, exministros y el sector de la oposición. Según sus consideraciones, no es viable para el país, puesto que no corrige los problemas que provocaron la crisis fiscal.

El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo sostuvo que “políticamente, no le veo viabilidad alguna a una reforma tributaria, no tiene ningún sentido proponer una reforma sin proponer al mismo tiempo un recorte en el gasto”.

El jefe de Estado sostuvo que los ataques son una cortina de humo para evitar que su proyecto de ley vea la luz - crédito @petrogustavo/X

En reacción, el presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para defender la reforma tributaria. Desde su perspectiva, las críticas son una cortina de humo de los empresarios y de las personas ricas del país para supuestamente evitar que su proyecto de ley vea la luz.

“Los ricos de Colombia ya se pusieron a decir mentiras por redes sobre la reforma tributaria. Su objetivo es decir que les van a poner impuestos a la mayoría de los colombianos, cuando en su mayor parte serán impuestos a los ricos, que no pagan impuestos en Colombia, viven deliciosímo y de gorra”, escribió en su cuenta de X.

En desarrollo…