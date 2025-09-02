Colombia

Miss Universe Amazonas se volverá ‘influencer’ tras su participación en el ‘reality’ del Canal RCN: “No seré víctima”

Rebeca Castillo, la candidata que revolucionó el Miss Universe Colombia 2025, respondió a las críticas que dejó su aparición en la competencia y anunció que sacará provecho de la controversia: “Si te dan limones, haces limonada”

Danny Barros

Por Danny Barros

Rebeca Castillo, Miss Universe Amazonas
Rebeca Castillo, Miss Universe Amazonas 2025 aceptó que se equivocó al presentarse al certamen del Canal RCN - crédito Cortesía Canal RCN

La selección de Rebeca Castillo como representante del Amazonas en Miss Universe Colombia, el reality ha generado una intensa reacción en redes sociales y entre la opinión pública.

Su respuesta directa a las críticas por su falta de experiencia y preparación en certámenes de belleza la ha convertido en tendencia y ha puesto en el centro del debate los nuevos estándares de inclusión que rigen el concurso.

La joven candidata de 19 años, se ha mostrado abierta y autocrítica frente a los comentarios negativos recibidos desde su ingreso al reality producido por Canal RCN y aunque aceptó su error, aseguró que no se quedará en el papel de víctima.

En un video publicado en Tiktok, reconoció que no se considera completamente preparada para un certamen de este tipo y que ha asumido las consecuencias de ello.

Rebeca Castillo, Miss Universe Amazonas 2025 se pronunció respecto a las opiniones divididas que ha dejado su participación en el 'reality' del Canal RCN que escogerá a la Miss Universe Colombia 2025- crédito MISS COLOMBIA LA NUEVA ERA/Facebook

Rebeca admitió que muchas de sus intervenciones en el concurso le generan incomodidad y que no teme aceptar sus errores públicamente.

“No todo el mundo admite que se equivocó, y yo admito que me equivoqué”, expresó, dejando claro que asume las críticas y que no pretende victimizarse por la exposición mediática.

Lejos de replegarse ante la presión, Castillo ha optado por aprovechar la visibilidad que le ha dado el certamen.

En sus propias palabras, prefiere transformar la experiencia en una oportunidad para crecer y conectar con el público.

“Me voy a volver un influencer, porque algo que aprendí en este mes y medio es que hay que sacarle provecho a las cosas y cuando la vida te da limones, tienes que hacer limonada”, afirmó, subrayando su intención de capitalizar la atención recibida.

La participación de Castillo en el reality ha sido objeto de análisis tanto por parte del jurado como del público.

Miss Universe Amazonas 2025, candidata
Miss Universe Amazonas 2025, candidata del 'reality' de RCN que es tendencia en redes sociales afirmó que se está preparando para avanzar al top 16 de la competencia - crédito Cortesía Canal RCN

Aunque su espontaneidad y seguridad al responder preguntas han sido bien recibidas, su escaso dominio de la pasarela y la falta de preparación física han sido motivo de debate.

Desde su primera aparición como aspirante a la banda del Amazonas, la joven ha generado opiniones divididas y ha sido blanco de memes y comentarios en redes sociales, donde su figura se ha viralizado rápidamente.

Miss Universe Amazonas 2025 afirmó estar de acuerdo con quienes critican su participación en el ‘reality’ del Canal RCN

El contexto en el que se desarrolla Miss Universe Colombia ha cambiado de manera significativa en los últimos años. “No me creo miss perfección, pero no les pido que me quieran por mi belleza, eso es imposible, espero em den la oportunidad de conocer mi personalidad”, mencionó.

Miss Universe Amazonas 2025, Rebeca Castillo se hace tendencia en redes sociales por su seguridad en el 'reality' del Canal RCN - crédito @Cris_pxz/X

El certamen, que se estrenó el 30 de agosto y busca seleccionar a la representante nacional para el concurso internacional en Tailandia, ha adoptado nuevas políticas de inclusión.

Ahora, la belleza tradicional ya no es el único criterio de selección: las medidas, la estatura, el peso o la edad han dejado de ser requisitos excluyentes.

El objetivo es encontrar mujeres reales e inteligentes, capaces de representar la diversidad del país.

En este escenario, la llegada de Castillo al concurso ha servido como catalizador para el debate sobre los estándares de belleza y la autoaceptación.

Su presencia ha sido especialmente notoria en plataformas digitales, donde usuarios han viralizado imágenes y comentarios que la comparan físicamente con el streamer Westcol, una de las figuras más reconocidas del país en el ámbito digital.

Rebeca Castillo actual Miss Universe
Rebeca Castillo actual Miss Universe Amazonas es comparada con Paula Andrea Betancourt, ex Señorita Colombia en 1992 ganó la corona para este departamento - crédito @Cris_pxz/X

Esta comparación, limitada al aspecto físico y sin declaraciones directas de los involucrados, ha alimentado tanto el humor como la controversia en torno a la exposición mediática de las participantes y los nuevos parámetros del certamen.

El programa reúne a jóvenes de todos los departamentos de Colombia, cada una con historias y motivaciones propias. La edición actual, producida por Canal RCN, culminará el 21 de noviembre con la elección de la candidata que llevará la banda nacional al certamen internacional en Tailandia.

En este sentido, la figura de Castillo ha trascendido el concurso, convirtiéndose en símbolo de la discusión sobre la inclusión y la redefinición de los concursos de belleza en el país.

Más allá de las críticas y la viralidad, Castillo ha insistido en que su valor no reside únicamente en el físico, sino en una personalidad auténtica y poco convencional, invitando a quienes la siguen a mirar más allá de la apariencia y a valorar la singularidad de cada participante.

