Ibai Llanos se refirió al Mundial de Desayunos tras la derrota de Colombia ante Venezuela: “Esto ha llegado a otro nivel”

El insólito Mundial de los Desayunos que organiza el streamer español Ibai Llanos dejó los resultados con los países que definirán quienes disputarán las semifinales del certamen, que se realiza de forma virtual.

Los resultados de las votaciones dejaron fuera a Colombia en cuartos de final, que no logró avanzar a las semifinales del reto viral ante Venezuela, mientras voces públicas y usuarios de diversos países impulsaron campañas para respaldar sus platos típicos.

De acuerdo con los datos publicados el 1 de septiembre en las plataformas oficiales de Ibai Llanos en Tiktok, Instagram y Youtube, estos fueron los enfrentamientos y resultados principales en octavos de final:

España vs Chile España: 1.117.000 votos totales (TikTok: 577.000 | Instagram: 473.000 | YouTube: 67.000) Chile: 2.097.000 votos totales (TikTok: 1,4 millones | Instagram: 627.000 | YouTube: 70.000)

Venezuela vs Colombia Venezuela: 2.757.000 votos totales (TikTok: 1,9 millones | Instagram: 780.000 | YouTube: 77.000) Colombia: 1.764.000 votos totales (TikTok: 1,2 millones | Instagram: 520.000 | YouTube: 44.000)

Argentina vs Bolivia Argentina: 1.404.000 votos totales (TikTok: 821.000 | Instagram: 490.000 | YouTube: 93.000) Bolivia: 1.816.000 votos totales (TikTok: 1,2 millones | Instagram: 510.000 | YouTube: 106.000)

Ecuador vs Perú Ecuador: 7.858.000 votos totales (TikTok: 4,7 millones | Instagram: 2,9 millones | YouTube: 258.000) Perú: 8.161.000 votos totales (TikTok: 4,9 millones | Instagram: 3 millones | YouTube: 261.000)



El duelo entre Perú y Ecuador registró la mayor votación, mientras autoridades y figuras nacionales promovieron la participación en favor de cada país, señaló el diario El Comercio.

Para la fase semifinal, Perú enfrentará a Chile y Venezuela a Bolivia, quedando solo cuatro países y sus desayunos en la competencia global del creador español. Ibai Llanos convocó a continuar la votación hasta el 3 de septiembre, fecha en la que se definirá al ganador mediante interacciones en sus cuentas verificadas de TikTok, Instagram y YouTube.

Organizadores y el propio Ibai Llanos solicitaron a la audiencia utilizar exclusivamente los canales oficiales para evitar que votos emitidos en perfiles no verificados resulten contabilizados fuera de la competición.