Colombia

Ibai Llanos se refirió al Mundial de Desayunos tras la derrota de Colombia ante Venezuela: “Esto ha llegado a otro nivel”

Las arepas colombianas no pudieron contra la reina pepiada en el concurso virtual, que ahora enfrenta los desayunos de varios países en las semifinales

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
Colombia se quedó en cuarto
Colombia se quedó en cuarto de final - crédito @ibaillanos/IG

El insólito Mundial de los Desayunos que organiza el streamer español Ibai Llanos dejó los resultados con los países que definirán quienes disputarán las semifinales del certamen, que se realiza de forma virtual.

Los resultados de las votaciones dejaron fuera a Colombia en cuartos de final, que no logró avanzar a las semifinales del reto viral ante Venezuela, mientras voces públicas y usuarios de diversos países impulsaron campañas para respaldar sus platos típicos.

Ahora puede seguirnos enFacebooky en nuestroWhatsApp Channel

De acuerdo con los datos publicados el 1 de septiembre en las plataformas oficiales de Ibai Llanos en Tiktok, Instagram y Youtube, estos fueron los enfrentamientos y resultados principales en octavos de final:

  • España vs Chile
    • España: 1.117.000 votos totales (TikTok: 577.000 | Instagram: 473.000 | YouTube: 67.000)
    • Chile: 2.097.000 votos totales (TikTok: 1,4 millones | Instagram: 627.000 | YouTube: 70.000)
  • Venezuela vs Colombia
    • Venezuela: 2.757.000 votos totales (TikTok: 1,9 millones | Instagram: 780.000 | YouTube: 77.000)
    • Colombia: 1.764.000 votos totales (TikTok: 1,2 millones | Instagram: 520.000 | YouTube: 44.000)
  • Argentina vs Bolivia
    • Argentina: 1.404.000 votos totales (TikTok: 821.000 | Instagram: 490.000 | YouTube: 93.000)
    • Bolivia: 1.816.000 votos totales (TikTok: 1,2 millones | Instagram: 510.000 | YouTube: 106.000)
  • Ecuador vs Perú
    • Ecuador: 7.858.000 votos totales (TikTok: 4,7 millones | Instagram: 2,9 millones | YouTube: 258.000)
    • Perú: 8.161.000 votos totales (TikTok: 4,9 millones | Instagram: 3 millones | YouTube: 261.000)
crédito @ibaillanos/IG

El duelo entre Perú y Ecuador registró la mayor votación, mientras autoridades y figuras nacionales promovieron la participación en favor de cada país, señaló el diario El Comercio.

Para la fase semifinal, Perú enfrentará a Chile y Venezuela a Bolivia, quedando solo cuatro países y sus desayunos en la competencia global del creador español. Ibai Llanos convocó a continuar la votación hasta el 3 de septiembre, fecha en la que se definirá al ganador mediante interacciones en sus cuentas verificadas de TikTok, Instagram y YouTube.

Organizadores y el propio Ibai Llanos solicitaron a la audiencia utilizar exclusivamente los canales oficiales para evitar que votos emitidos en perfiles no verificados resulten contabilizados fuera de la competición.

Temas Relacionados

Mundial de Desayunos de Ibai LlanosColombia Vs VenezuelaCuartos de finalSemifinalesColombia-Noticias

Más Noticias

Petro envió duro mensaje a quienes critican la nueva reforma tributaria: “Ricos de Colombia... viven deliciosímo y de gorra”

El jefe de Estado sostuvo que los ataques hacen parte de una supuesta cortina de humo para evitar que su proyecto de ley vea la luz

Petro envió duro mensaje a

Tres uniformados resultaron heridos tras ataque con explosivos en zona rural de Patía, Cauca

Según explicó el gobernador Octavio Guzmán, los responsables del ataque terrorista contra la fuerza pública, en esta ocasión, serían las disidencias de las Farc

Tres uniformados resultaron heridos tras

Este es el error más común en las primeras citas, según Diego Trujillo: “Eso es para cuando está uno casado, después de quince años”

El actor detalló cómo cada etapa contribuye a generar confianza y complicidad en el proceso de conquista y habló de cuál es el lugar y la cita ideal para llamar la atención de una mujer

Este es el error más

La Liendra negó que su ausencia en redes sociales hubiera sido una promoción documental: “Es un equilibrio”

El ‘influencer’ negó que su ausencia previa al documental fuera una maniobra publicitaria y explicó que busca reconectarse con su entorno y recuperar hábitos de su vida antes de la fama

La Liendra negó que su

Resultados Chontico Día del 2 de septiembre 2025 sorteo 4985

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados Chontico Día del 2
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el arma que utilizan las disidencias de las Farc y el ELN para cometer atentados terroristas

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Este es el error más

Este es el error más común en las primeras citas, según Diego Trujillo: “Eso es para cuando está uno casado, después de quince años”

La Liendra negó que su ausencia en redes sociales hubiera sido una promoción documental: “Es un equilibrio”

La Jessu reaccionó a insultos de Yina Calderón, que la llamó “esa negra” y aseguró que “olía feo y era fastidiosa”: “Esto sigue pasando”

Isabella Ladera aseguró que le hicieron brujería y mostró pruebas en redes sociales: “Me quitó un mechón de cabello”

Jessica Cediel les contó a sus seguidores que fue testigo de un milagro: “Dios me habló”

Deportes

Alejandro Falla quiere dar sorpresa

Alejandro Falla quiere dar sorpresa con Colombia en la Copa Davis: estas son los tenistas que estarán en la serie ante Eslovaquia

Finalmente el Deportivo Cali firmó acuerdo de inversión con empresa multinacional: este será el dinero que le entrará al club

Etapa 10 de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal pierde tiempo con Jonas Vingegaard en la clasificación general y sigue afuera del top 10

Medallista colombiano en París 2024 le envió fuerte pulla al Gobierno Petro por recorte presupuestal al deporte: “No llegan solas”

Así podrá ver en Colombia todos los partidos de la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana