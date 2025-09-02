Colombia

Influenciador paisa criticó a Ibai Llanos por equivocación sobre cocina colombiana en el ‘Mundial de los Desayunos’: “A ver si de pronto le enseñamos”

La competencia digital propone una nueva forma de celebrar la diversidad culinaria y fomenta la participación global, pero el creador de contenido colombiano no se aguantó en mostrarle el error cometido

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Ibai Llanos lanza el Mundial
Ibai Llanos lanza el Mundial de los Desayunos y pone a pelear a dieciséis países por el desayuno más sabroso, pero un colombiano defendió la comida de su país - crédito @ibaillanos/IG y @ betamejia/IG

El debate sobre cuál es la mejor gastronomía del mundo ha encontrado un nuevo escenario en las redes sociales con el anuncio de Ibai Llanos sobre la creación del Mundial de los Desayunos.

En este torneo digital se invita a los usuarios a elegir entre dieciséis países cuál ofrece el mejor desayuno del mundo, mediante un sistema de votación en las plataformas digitales.

El creador de contenido español explicó que el objetivo de este certamen es resolver de manera lúdica y colectiva la discusión sobre la superioridad de las cocinas nacionales, pero destaca el carácter abierto y festivo de la iniciativa.

De acuerdo con las publicaciones del influencer, el formato del torneo replica la estructura de los campeonatos deportivos tradicionales, con octavos de final, cuartos de final, semifinales y una final en la que solo uno de los países será coronado como campeón.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para determinar los emparejamientos iniciales, Llanos realizó un sorteo que, según sus propias palabras, fue “totalmente amañado”, aportando un tono humorístico al proceso.

El Mundial de los Desayunos de Ibai Llanos: la batalla entre Perú, México, España y más - crédito @ibaillanos/TikTok

Los enfrentamientos de la primera ronda quedaron organizados de la siguiente forma: Perú enfrentó a México; Reino Unido a Argentina; Colombia a Costa Rica; Estados Unidos a Bolivia; España a Francia; Guatemala a Ecuador; Japón a Chile; y Venezuela a República Dominicana.

Cada uno de estos duelos representa una oportunidad para que los seguidores defiendan y promuevan la riqueza de sus tradiciones culinarias matutinas, pues la mecánica de participación es que en cada emparejamiento, Ibai Llanos publicará dos comentarios, uno por cada país, y serán los usuarios quienes decidan con su voto cuál avanza a la siguiente fase.

“Vosotros decidís el campeón del mundo”, enfatizó el organizador, reforzando el carácter participativo y viral del certamen.

Sin embargo, todo parece indicar que en el momento en el que le tocó pelear a la comida colombiana, el producto seleccionado por el español para mostrar la comida típica del país y abrir el debate no habría sido la mejor, y esto hizo que varias personas salieran a dejar sus críticas.

Ibai Llanos revoluciona las redes
Ibai Llanos revoluciona las redes con su torneo para elegir el mejor desayuno del planeta - crédito @ibaiLlanos/TikTok

Dentro de esos comentarios estuvo el del influenciador paisa Beta Mejía, el cual en defensa del desayuno colombiano hizo una grabación en la que responde a la comparación realizada por Ibai Llanos y expone los elementos que, según él, distinguen la gastronomía matutina de Colombia.

En la publicación, Mejía dirige su mensaje a Llanos y presenta una selección de alimentos emblemáticos, que conformarían un desayuno digno de reconocimiento internacional, en su conocimiento y percepción.

Ibai, parcero, usted está meando fuera del tieso. Vea, le muestro lo que es un desayuno colombiano, pero a lo bien... tenemos buñuelito, pan de bono —que ganó como mejor pan del mundo— tenemos unos deliciosos chicharroncitos icónicos de mi país. Una arepita de huevo de la costa colombiana, empanaditas de papa y carne. Un huevito perico. Tenemos calentado paisa y obviamente tenemos que servir el mejor café del mundo. El cafecito colombiano”, indicó el creador de contenido colombiano.

La publicación de Mejía generó reacciones entre sus seguidores y atrajo comentarios de la comunidad venezolana, quienes participaron en el debate sobre la autenticidad y el valor de los desayunos típicos de la región e indicaron que la opinión de Ibai estaba equivocada.

El creador hizo referencia a estas interacciones, destacando la importancia de la participación de distintas comunidades en la conversación y cuestionando la comparación de la arepa colombiana con otras variantes.

El desayuno colombiano se volvió tendencia tras video de Beta Mejía criticando contenido de Ibai Llanos sobre los alimentos del país - crédito @betamejia/TikTok

Al concluir su intervención, Mejía invitó a los usuarios a compartir sus opiniones sobre el desayuno presentado y manifestó su interés en que, a través de este tipo de contenidos, se logre transmitir a figuras internacionales como Ibai Llanos la riqueza y el significado de la tradición culinaria colombiana.

Temas Relacionados

Beta MejíaIbai LlanoMundial de los desayunosComida tipica colombianaDesayunos colombianosReto viral Ibai LlanosColombia-EntrtenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Miguel Uribe Londoño despejó dudas sobre posibles roces con precandidatos del Centro Democrático: “No me he enfrentado a nadie”

El aspirante a la Presidencia aseguró que el partido político ya tomó decisiones sobre la consulta interna sin que se tuvieran en cuenta sus opiniones. Sin embargo, afirmó no estar en desacuerdo con las directrices adoptadas por el Centro Democrático

Miguel Uribe Londoño despejó dudas

Miss Universe Amazonas se volverá ‘influencer’ tras su participación en el ‘reality’ del Canal RCN: “No seré víctima”

Rebeca Castillo, la candidata que revolucionó el Miss Universe Colombia 2025, respondió a las críticas que dejó su aparición en la competencia y anunció que sacará provecho de la controversia: “Si te dan limones, haces limonada”

Miss Universe Amazonas se volverá

Patricia Balanta, candidata a la Corte Constitucional, destaca que su postulación se basa en méritos y experiencia: “Aspiro porque soy una mujer preparada, no porque sea mujer negra”

La magistrada y presidenta del Tribunal Superior de Buga subraya aspira a la Corte Constitucional por su preparación, trayectoria de 45 años en la rama judicial y compromiso con la independencia, y no a etiquetas de género o raza

Patricia Balanta, candidata a la

Euro a pesos colombiano martes 2 de septiembre 2025, precio de apertura

En Europa el mercado logró estabilizarse tras la venta masiva en tecnología ocurrida la semana previa

Euro a pesos colombiano martes

Buscan tumbar nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad

Los demandantes Juan Manuel López Molina y la representante a la Cámara Catherine Juvinao solicitan la nulidad del decreto 0892 con fecha del 11 de agosto

Buscan tumbar nombramiento de Juan
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Miss Universe Amazonas se volverá

Miss Universe Amazonas se volverá ‘influencer’ tras su participación en el ‘reality’ del Canal RCN: “No seré víctima”

Valentino Lázaro se despachó contra Melissa Gate y aseguró que tiene pruebas de que salía con un ‘viejito’: “Tanto que criticaban a Karina”

Polémica en el ‘Desafío Siglo XII’: hijo de Juan Pablo Ángel fue blanco de comentario homofóbico por parte de un compañero

Coqueteo en el ‘Desafío 2025’, Deisy sorprendió a Rata con curioso detalle que le envió en secreto: “Enamora”

Amigo de Yina Calderón aseguró que Melissa Gate está evitando a la DJ: “No me gustaría que hubiera una enemistad entre ellas”

Deportes

Etapa 10 de la Vuelta

Etapa 10 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en su lucha por regresar al top 10

Millonarios deberá cerrar la tribuna norte para el clásico contra Santa Fe por culpa de los zapatos lanzados por sus hinchas

Así va la tabla de posiciones en Eliminatoria Sudamericana: un empate bastaría para que Colombia clasifique al Mundial, según FIFA

Katherine Tapia, arquera de la selección Colombia Femenina, reveló por qué intentó suicidarse: “Perdón diosito”

Técnico de Once Caldas defendió a Dayro Moreno de las críticas por su llamado a la selección Colombia: “Deje la rabia”