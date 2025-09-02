Influenciador paisa criticó a Ibai Llanos por equivocación sobre cocina colombiana en el ‘Mundial de los Desayunos’: “A ver si de pronto le enseñamos”

Ibai Llanos lanza el Mundial de los Desayunos y pone a pelear a dieciséis países por el desayuno más sabroso, pero un colombiano defendió la comida de su país - crédito @ibaillanos/IG y @ betamejia/IG

El debate sobre cuál es la mejor gastronomía del mundo ha encontrado un nuevo escenario en las redes sociales con el anuncio de Ibai Llanos sobre la creación del Mundial de los Desayunos.

En este torneo digital se invita a los usuarios a elegir entre dieciséis países cuál ofrece el mejor desayuno del mundo, mediante un sistema de votación en las plataformas digitales.

El creador de contenido español explicó que el objetivo de este certamen es resolver de manera lúdica y colectiva la discusión sobre la superioridad de las cocinas nacionales, pero destaca el carácter abierto y festivo de la iniciativa.

De acuerdo con las publicaciones del influencer, el formato del torneo replica la estructura de los campeonatos deportivos tradicionales, con octavos de final, cuartos de final, semifinales y una final en la que solo uno de los países será coronado como campeón.

Para determinar los emparejamientos iniciales, Llanos realizó un sorteo que, según sus propias palabras, fue “totalmente amañado”, aportando un tono humorístico al proceso.

El Mundial de los Desayunos de Ibai Llanos: la batalla entre Perú, México, España y más - crédito @ibaillanos/TikTok

Los enfrentamientos de la primera ronda quedaron organizados de la siguiente forma: Perú enfrentó a México; Reino Unido a Argentina; Colombia a Costa Rica; Estados Unidos a Bolivia; España a Francia; Guatemala a Ecuador; Japón a Chile; y Venezuela a República Dominicana.

Cada uno de estos duelos representa una oportunidad para que los seguidores defiendan y promuevan la riqueza de sus tradiciones culinarias matutinas, pues la mecánica de participación es que en cada emparejamiento, Ibai Llanos publicará dos comentarios, uno por cada país, y serán los usuarios quienes decidan con su voto cuál avanza a la siguiente fase.

“Vosotros decidís el campeón del mundo”, enfatizó el organizador, reforzando el carácter participativo y viral del certamen.

Sin embargo, todo parece indicar que en el momento en el que le tocó pelear a la comida colombiana, el producto seleccionado por el español para mostrar la comida típica del país y abrir el debate no habría sido la mejor, y esto hizo que varias personas salieran a dejar sus críticas.

Ibai Llanos revoluciona las redes con su torneo para elegir el mejor desayuno del planeta - crédito @ibaiLlanos/TikTok

Dentro de esos comentarios estuvo el del influenciador paisa Beta Mejía, el cual en defensa del desayuno colombiano hizo una grabación en la que responde a la comparación realizada por Ibai Llanos y expone los elementos que, según él, distinguen la gastronomía matutina de Colombia.

En la publicación, Mejía dirige su mensaje a Llanos y presenta una selección de alimentos emblemáticos, que conformarían un desayuno digno de reconocimiento internacional, en su conocimiento y percepción.

“Ibai, parcero, usted está meando fuera del tieso. Vea, le muestro lo que es un desayuno colombiano, pero a lo bien... tenemos buñuelito, pan de bono —que ganó como mejor pan del mundo— tenemos unos deliciosos chicharroncitos icónicos de mi país. Una arepita de huevo de la costa colombiana, empanaditas de papa y carne. Un huevito perico. Tenemos calentado paisa y obviamente tenemos que servir el mejor café del mundo. El cafecito colombiano”, indicó el creador de contenido colombiano.

La publicación de Mejía generó reacciones entre sus seguidores y atrajo comentarios de la comunidad venezolana, quienes participaron en el debate sobre la autenticidad y el valor de los desayunos típicos de la región e indicaron que la opinión de Ibai estaba equivocada.

El creador hizo referencia a estas interacciones, destacando la importancia de la participación de distintas comunidades en la conversación y cuestionando la comparación de la arepa colombiana con otras variantes.

El desayuno colombiano se volvió tendencia tras video de Beta Mejía criticando contenido de Ibai Llanos sobre los alimentos del país - crédito @betamejia/TikTok

Al concluir su intervención, Mejía invitó a los usuarios a compartir sus opiniones sobre el desayuno presentado y manifestó su interés en que, a través de este tipo de contenidos, se logre transmitir a figuras internacionales como Ibai Llanos la riqueza y el significado de la tradición culinaria colombiana.