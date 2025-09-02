Coqueteo en el ‘Desafío 2025’, Deisy sorprendió a Rata con curioso detalle que le envió en secreto: “Enamora”

Aumentan las expectativas de una relación entre Rata y Deisy en el 'Desafío 2025' - crédito Caracol Televisión/Youtube

Un gesto inesperado ha avivado las especulaciones sobre una posible relación sentimental en el Desafío Siglo XXI. Deisy, representante del equipo Alpha, sorprendió a Rata, de Gamma, al enviarle una flor a través de Cris, su compañero de equipo.

La reacción de Rata no pasó desapercibida: al recibir el detalle en la casa Gamma, confesó ante sus compañeros que “eso lo enamora bastante y que es muy linda por tener ese gesto”.

Deisy, integrante de Alpha en el 'Desafío 2025' tuvo especial detalle con Rata, contrincante de la casa Gamma al que le envió pequeño regalo en secreto - crédito Caracol Televisión/Youtube

Este episodio, ocurrido tras la prueba de Sentencia, Premio y Castigo en el capítulo 42 del reality, ha captado la atención tanto de los participantes como de la audiencia, quienes siguen de cerca la evolución de esta posible pareja.

El acercamiento entre Deisy y Rata no es nuevo para quienes siguen el programa. Ambos protagonizaron un momento especial durante su estancia en la Suite, donde compartieron un beso y expresaron el afecto que sienten el uno por el otro.

Desde entonces, cada encuentro en las pruebas se ha caracterizado por abrazos y palabras de aliento mutuo, consolidando una complicidad que ha ido creciendo a lo largo de la competencia. Estos gestos han alimentado las expectativas sobre el surgimiento de una relación más allá de la amistad.

Pese a ser de equipos diferentes, la atracción entre Rata y Deisy parece ser más fuerte que la rivalidad del juego en el 'Desafío 2025' - crédito Caracol Televisión/Youtube

La entrega de la flor generó diversas reacciones entre los integrantes de Gamma. Cris, encargado de llevar el obsequio, compartió con sus compañeros la iniciativa de Deisy, lo que provocó sorpresa y comentarios en la casa.

Mencho, junto a Cris, se acercó a Rata para entregarle el detalle, reforzando la percepción de que el vínculo entre los dos participantes trasciende la simple camaradería. La escena se convirtió en tema de conversación y análisis dentro del equipo, sumando un nuevo capítulo a la narrativa de relaciones personales que caracteriza a la competencia de supervivencia

Andrey, eliminado del ‘Desafío 2025′ habló de los celos que sentía al ver a Deisy compartiendo con Rata durante la competencia

Mientras tanto, la opinión de Andrey, el más reciente eliminado del reality y exintegrante de Omega, aportó una perspectiva adicional sobre la dinámica entre Deisy y Rata. Durante su participación en El Sentenciado, Andrey reconoció que experimentó celos al observar la cercanía entre ambos, aunque aclaró que tanto él como Deisy mantienen una relación de amistad y que ambos están solteros. Según explicó, la personalidad de Deisy puede prestarse a interpretaciones erróneas, ya que su amabilidad podría confundirse con coqueteo.

Deisy sorprendió con su reacción ante la declaración que hizo Andrey en el 'Desafío 2025' - crédito Caracol Televisión/Youtube

Andrey profundizó en su percepción sobre Deisy, a quien describió como una mujer atractiva, elocuente, deportista e inteligente. A pesar de sus sentimientos iniciales, valoró positivamente la elección de Rata como posible pareja para ella, al considerar que se trata de “un hombre bien”.

Además, descartó que Deisy busque algún tipo de conveniencia en su relación con Rata, argumentando que, de ser así, habría optado por acercarse más a Leo, actual capitán de Alpha. En su análisis, destacó la caballerosidad de Rata, una cualidad que, según él, resulta especialmente apreciada por muchas mujeres dentro y fuera de la competencia.

Así, la convivencia y las pruebas físicas del Desafío 2025 continúan siendo el escenario donde surgen alianzas, rivalidades y, en ocasiones, vínculos que podrían trascender la pantalla. Para Andrey, si la relación entre Deisy y Rata prospera, está convencido de que ella encontraría en él a una persona adecuada, capaz de corresponderle con sinceridad y respeto.

Por su parte, Deisy aseguró en un principio que no había ingresado al reality con intenciones de tener una relación sentimental, pese a que no descartó que podía llegar a sentir a tracción por alguno de sus compañeros. De hecho, Andrey fue el primero que se lanzó a confesar su gusto por ella.

En ese momento la modelo fitness recibió la revelación del diseñador de joyas con sorpresa y sinceridad: “Me tomó por sorpresa su respuesta. Yo desde un principio dije que no venía a buscar pareja. Andrey es lindo… el asunto puede cambiar”, expresa con una sonrisa, dejando abierta la posibilidad de que la relación evolucione.