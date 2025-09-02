Colombia

Camilo sacó sus dotes de ‘peluquero’ y mostró cómo cortó el pelo de su esposa Evaluna: “Fue la peor idea”

El artista colombiano aceptó el reto de encargarse personalmente del cambio de corte que la madre de sus dos hijas le pidió, el video se hizo tendencia en redes sociales por el resultado

Danny Barros

Por Danny Barros

Camilo compartió su experiencia realizándole cambio de look a su esposa Evaluna - crédito Camilo y Evaluna/Youtube

Un simple corte de cabello se convirtió en un momento de complicidad para Camilo y Evaluna Montaner, quienes compartieron con sus seguidores el proceso y el resultado de este gesto en un video en Youtube.

La cantante, satisfecha con su cambio de apariencia, mostró la confianza que deposita en su esposo, mientras Camilo explicó la motivación personal y familiar que lo llevó a tomar las tijeras por primera vez.

La escena ocurrió en la habitación de un hotel, durante la gira que ambos artistas realizan junto a sus hijas.

Sin una fecha o ubicación precisa, el video muestra a Camilo, de 31 años, enfrentando el reto de cortar el cabello de Evaluna, quien lo animó a dar el primer paso en su aprendizaje como peluquero.

Camilo compartió paso a paso para que los hombres aprendan a cortar el pelo de sus esposas - crédito Camilo y Evaluna/Youtube

“Hace rato vengo pensando en que llevo 31 años en este planeta y todavía no sé cortarme yo mismo el pelo. ¿Y si se acaba el mundo y no hay quién me lo corte?”, reflexionó el cantante, quien también expresó su deseo de convertir el corte de cabello en un ritual con su padre: “Sueño con cortarle el cabello a mi papá y que eso se vuelva un ritual entre nosotros”.

Para prepararse, Camilo recurrió a un tutorial de una influencer en Youtube y adquirió un equipo completo de herramientas: tijeras profesionales, una máquina, peines y aceites para las cuchillas.

El corte consistió en arreglar las puntas y crear algunas capas, eliminando las zonas dañadas del cabello de Evaluna, quien colaboró durante el proceso, siguiendo las indicaciones del video y de su esposo.

El ambiente estuvo marcado por la espontaneidad y el humor. Evaluna, con el cabello largo como le gusta a Camilo, se mostró relajada y participativa, mientras ambos intercambiaban bromas y comentarios sobre el procedimiento.

Camilo contó a sus seguidores que cortar pelo era una de las cosas que tenía pendientes por aprender en la vida - crédito Camilo y Evaluna/Youtube

Evaluna Montaner mostró orgullosa el corte de pelo que le realizó Camilo

Al finalizar, la cantante expresó su satisfacción: “Se ve sanito, sí”, y celebró el resultado con entusiasmo, asegurando que el corte había quedado “increíble”. Camilo, por su parte, admitió los nervios y la responsabilidad que sintió durante el proceso, pero se mostró contento con el desenlace.

Camilo sorprendió a su esposa Evaluna con el cambio de look que le hizo en medio de su gira de conciertos - crédito Camilo y Evaluna/Youtube

La publicación del video generó una ola de reacciones positivas en redes sociales, ya que, el cantante demostró que los esposos se pueden complacer. Además de que agregó que cortar pelo era una de las cosas que tenía pendientes por hacer en su vida.

Los seguidores de la pareja destacaron la confianza y la complicidad que transmiten, así como la naturalidad con la que comparten aspectos de su vida cotidiana. Muchos elogiaron la valentía de Camilo al asumir el reto y la actitud de Evaluna al confiar en él para un cambio de look.

En su vida familiar, Camilo y Evaluna continúan viajando junto a sus hijas Índigo y Amaranto, combinando sus compromisos profesionales con momentos íntimos que comparten con su audiencia.

El corte de cabello se sumó a la lista de experiencias que la pareja documenta y difunde, reforzando la imagen de cercanía y autenticidad que los caracteriza.

El video cerró con un mensaje de Camilo que invitó a sus seguidores a animarse a probar cosas nuevas y a compartir experiencias similares con sus seres queridos, transmitiendo una actitud abierta y positiva ante los pequeños desafíos cotidianos.

