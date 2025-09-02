AuronPlay, reconocido youtuber, sorprendió a sus fans colombianos al compartir video con el famoso jingle “Desde septiembre se siente diciembre”

No es la primera vez que Auron comparte memes y chistes colombianos en sus redes sociales - crédito Auronplay / Instagram

El 1 de septiembre de 2025, AuronPlay compartió en sus historias de Instagram un video animado de Papá Noel, acompañado del reconocido comercial radial colombiano “Desde septiembre se siente diciembre”,

La publicación generó una reacción inmediata entre sus seguidores en Colombia, quienes identificaron rápidamente la referencia al inicio anticipado de la temporada navideña en el país.

El streamer español, cuyo nombre real es Raúl Álvarez Genes, cuenta con una amplia audiencia en redes sociales y suele interactuar con usuarios de diferentes países de habla hispana. El gesto de AuronPlay fue interpretado como un guiño a la cultura popular colombiana, donde la llegada de septiembre marca tradicionalmente el comienzo de las celebraciones de fin de año.

No es la primera vez que hace ese tipo de “guiños” a los memes colombianos, en sus redes sociales o en sus streams. El más recordado fue en 2019 cuando se hizo viral la publicación de la senadora y ahora precandidata presidencial por el Centro Democrático María Fernanda Cabal cuando, en el que aseguró que Auronplay era un guerrillero de las Farc, junto a otros tres youtubers en español bastante reconocidos: Luisito Comunica, Germán Garmendia y el Dross.

De una reunión en Olímpica Stereo al corazón de Colombia: la frase que anticipa la Navidad, la voz de Miguel Char y el fenómeno en Times Square

La aparición de la frase “Desde septiembre se siente que viene diciembre” en las pantallas de Times Square en Nueva York el año pasado evidenció el alcance internacional de una expresión que, en Colombia, ha trascendido su origen publicitario para convertirse en un auténtico símbolo cultural.

Esta cuña radial, que anticipa el ambiente festivo y familiar de los últimos meses del año, se ha consolidado como un ritual colectivo que marca el inicio de la temporada navideña desde los primeros días de septiembre.

El nacimiento de este eslogan se remonta a la década de los noventa, en el seno de la emisora Olímpica Stereo.

Según relató Miguel Char, músico, productor y accionista de la Organización Radial Olímpica, en una entrevista con El Heraldo, la idea surgió durante una reunión de producción junto al entonces director Andy Pérez y el gerente nacional de producción Rafael Páez.

En ese momento, la tradición en la radio colombiana consistía en iniciar la programación navideña el 15 de noviembre. Sin embargo, Olímpica decidió adelantar la celebración al 1 de septiembre, inspirándose en la costumbre popular de escuchar villancicos y música tropical varias semanas antes de diciembre.

Char recordó el momento clave de la creación: “¿Qué tal si juntamos a todos los meses terminados en ‘-bre’ y desde ahí empezamos a sonar villancicos y música tropical?”.

Así nació la frase que, desde entonces, se convirtió en marca registrada de la emisora y modificó para siempre la programación musical en Colombia. El impacto de la cuña no se limitó a su contenido, sino que también residió en la forma de transmitirla.

La voz característica de Miguel Char, fuerte y pausada, dotó al mensaje de una emoción particular. Cada palabra del anuncio adquirió un ritmo distintivo que quedó grabado en la memoria colectiva. Desde ese instante, escuchar la frase en Olímpica Stereo dejó de ser un simple recurso publicitario para transformarse en el anuncio oficial de la inminente llegada de la Navidad.

La popularidad del jingle se vio reforzada por la inclusión de la canción “Los Sabanales” de Los Corraleros de Majagual & Calixto Ochoa, un clásico tropical que evoca los ritmos decembrinos y potencia la alegría asociada a estas fechas.

Con el paso de los años, la expresión superó el ámbito radial y se instaló en la vida cotidiana: cada septiembre, las redes sociales se inundan de memes, videos y publicaciones que reproducen la icónica frase, consolidando su estatus como preludio de la temporada navideña.

La directora de Olímpica Stereo en Bogotá, Dalia Bernal, destacó en entrevista con KienyKe: “Indiscutiblemente es nuestra marca registrada. Siempre desde esta temporada hemos querido demostrar que no solo somos la emisora más alegre de Colombia, sino que también el comercio y la gente sientan la alegría de la Navidad”.

El fenómeno ha tenido repercusiones económicas notables. Desde septiembre, los centros comerciales, tiendas y calles de Colombia se visten con luces y adornos navideños, adelantando la temporada de consumo y generando una dinámica comercial que beneficia a diversos sectores.

La frase se ha convertido en el punto de partida para la preparación de los elementos tradicionales de la Navidad colombiana, como los buñuelos, la natilla, la compra de regalos, luces y aguinaldos.