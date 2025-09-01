Armada confirmó el fallecimiento del grumete que cayó del buque Gloria al río Magdalena: élera Julián Fernando Condia

Armada confirmó que fue encontrado sin vida el grumete que cayó del Buque Gloria al río Magdalena - crédito Dimar/Armada de Colombia

El hallazgo del cuerpo sin vida de Julián Fernando Condia Bello, un grumete de apenas 19 años de edad, fue confirmado durante la mañana de este lunes, 1 de septiembre, por la Armada Nacional.

Condia Bello había caído al río Magdalena mientras participaba en actividades de alistamiento a bordo del Buque Escuela ARC Gloria, en inmediaciones del Gran Malecón de Barranquilla, el domingo 31 de agosto.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Armada Nacional, la desaparición ocurrió cuando el joven tripulante desarrollaba maniobras previas al recibimiento oficial del emblemático buque.

Tan pronto se reportó la caída al agua, los equipos de rescate activaron los protocolos de emergencia, desplegando unidades de superficie, guardacostas y medios aeronavales para la búsqueda exhaustiva en la zona.

Hallan sin vida al grumete de la Armada que cayó del buque Gloria al río Magdalena en Barranquilla - crédito Armada

A través de un boletín informativo, la institución confirmó el deceso del joven: “La Armada Nacional se permite informar que, tras intensas labores de búsqueda y rescate por parte de Unidades de Guardacostas sobre el río Magdalena a la altura de la Isla Salamanca, fue hallado sin vida el cuerpo del Grumete Julián Fernando Condia Bello (Q.E.P.D.)“.

Entre líneas seguidas, la Armada agregó que el joven “fue trasladado a la Escuela Naval de Suboficiales ARC ‘Barranquilla’ y entregado a los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación para los respectivos actos urgentes”.

De esta manera, la institución naval expresó “sus más sinceras condolencias y solidaridad a la familia de nuestro Grumete Julián Fernando Condia Bello (Q.E.P.D.), y se encuentra atenta a los requerimientos de las autoridades competentes”.

Finalmente, la Armada resaltó la memoria del Grumete Julián Fernando Condia Bello, “como un joven comprometido con el servicio al país, al tiempo que agradece el apoyo brindado por el sector marítimo y ribereño de la comunidad de Barranquilla quienes se vincularon a las labores de búsqueda y rescate”.

Las labores duraron más de 12 horas. El integrante de la Armada cayó cuando el Buque Gloria ingresaba a Barranquilla - crédito Armada de Colombia

Además, desde las redes sociales de la institución naval se informó: “Hoy despedimos a un hombre de honor, cuya vocación y espíritu de servicio dejan huella en la Institución Naval”.

Fue así como expresaron: “Nuestras oraciones por su eterno descanso y expresamos nuestro más sincero acompañamiento a su familia, compañeros y amigos en este difícil momento. Su memoria permanecerá viva en el corazón de quienes compartieron con él la vocación de defender a Colombia”.

Más detalles de la caída

El joven de 19 años se desempeñaba como tripulante del buque. Era oriundo de Sogamoso, en Boyacá, y se incorporó a la Armada Nacional como parte de la prestación de su servicio militar.

La caída de un joven grumete desde el Buque Escuela ARC Gloria a las 6:00 a. m. alteró dramáticamente la agenda prevista para la llegada de la emblemática nave a Barranquilla, convirtiéndose en el primer incidente de esta índole en los 57 años de historia del buque insignia de la marina colombiana.

La caída del joven se registró a las 6:00 a. m. - crédito Armada Nacional

El accidente, informado de inmediato por la institución castrense a la familia del desaparecido, generó la activación de un equipo multidisciplinario de apoyo y la movilización urgente de las autoridades para liderar las labores de búsqueda y verificación en la zona.

La tragedia forzó la suspensión de todas las actividades culturales y deportivas organizadas por la ciudad para celebrar el arribo del barco al Gran Malecón del Río.

La Alcaldía de Barranquilla, que había anunciado al público el acceso gratuito a la embarcación y el esperado lanzamiento de la carrera solidaria “Al Trote Marinos Barranquilla 2025”, reorientó todos los recursos y esfuerzos hacia el operativo de búsqueda, descartando las celebraciones planificadas.

En medio del despliegue de equipos especializados, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, se hizo presente en las labores y comunicó que la Armada Nacional designó al contralmirante Javier Hernando Rubio Barrera como vocero oficial.

Según sus palabras: “Hay una persona que va a actuar como vocero autorizado en este caso, que es el comandante Rubio, y él será quien dará las explicaciones de rigor en los momentos en que tengamos una mayor información. Por lo pronto, nuestra solidaridad, nuestra hermandad total a su familia, eh, pues realmente, nuestro testimonio de, de tristeza y de solidaridad con ellos y a la Armada Nacional, nuestro compromiso total y nuestra hermandad”.

La institución militar confirmó que no existían antecedentes similares a este accidente en la trayectoria del ARC Gloria, buque que a lo largo de décadas ha sido escenario de formación para jóvenes comprometidos con la protección de los recursos acuáticos nacionales.