Los precandidatos del Pacto Histórico se encontrarán en debates regionales antes de la consulta del 26 de octubre

La consulta interna con la que el Pacto Histórico elegirá a su candidato único presidencial se desarrollará el 26 de octubre de 2025, por lo que ya se empiezan a realizar las movidas con las que los precandidatos buscan atraer a los colombianos que simpatizan con las ideas que buscan dar continuidad a las políticas del presidente Gustavo Petro.

En total son 10 los precandidatos que buscan quedarse con la candidatura de la coalición de izquierda y que, además, han querido demostrar su cercanía ideológica al mandatario, dado que este es el líder natural del sector que se considera “progresista” en el país.

Y es que una de las precandidatas, la senadora María José Pizarro, confirmó que desde el comité político de la coalición se ha definido la agenda en la que los aspirantes medirán sus fuerzas y sus ideas de cara al proceso electoral interno que definirá el personaje que tendrá sus hombros la responsabilidad de continuar con el legado del hoy jefe de Estado.

A través de su cuenta oficial de la red social X, la congresista anunció que serán cinco los debates regionales en los que los 10 precandidatos expondrán sus propuestas enfocadas en cada región del país, mientras que a nivel nacional solo será un encuentro.

De acuerdo con la precandidata, en los debates sus copartidarios, y ella misma, podrán explicar cada una de sus propuestas en las materias en las que el país enfrenta mayores retos y necesita soluciones urgentes que permitan mejorar la calidad de los ciudadanos.

“Tendremos debate entre las candidaturas presidenciales del Pacto Histórico. El comité político de Pacto Histórico ha definido cinco debates regionales, un debate nacional, para que cada una de las candidaturas pueda presentar sus propuestas económicas, ambientales, de transición energética, de reformas sociales, etcétera, que tienen las distintas precandidaturas que hacemos parte de esta consulta y que nos presentaremos para su elección el próximo 26 de octubre“, aseguró Pizarro.

No obstante, ni las fechas ni los lugares en los que se encontraran los precandidatos en las regiones fueron compartidas, pero se espera que estos tengan lugar en cinco zonas del país en las que el presidente Petro ha enfocado su gestión.

Paralelamente, la aspirante al primer cargo de la nación destacó que la agenda de debates internos es un paso importante para garantizar la democracia de la coalición y, asimismo, una muestra de unidad de los precandidatos ante los simpatizantes del Pacto Histórico que han identificado fracturas entre las figuras políticas.

Sumado a esto, una de las virtudes que destacó Pizarro del proceso interno fue que por medio de los debates regionales y nacional, los ciudadanos que respaldan las ideas de ese sector, además de los miembros políticos de esa coalición, podrán conocer las diferencias o similitudes entre las propuestas de cada precandidato, con el fin de que la decisión del 26 de octubre pueda reunir el pensamiento de todos los colombianos que se sienten identificados con las ideas progresistas.

“Esto es fundamental, porque no solamente garantiza democracia, sino también conocimiento por parte de la ciudadanía, pero también de la militancia, de las diferencias o coincidencias que existen entre las distintas candidaturas“, explicó la congresista.

En total son 10 los precandidatos presidenciales del Pacto Histórico: el exdirector del DPS Gustavo Bolívar, la exministra de Ambiente Susana Muhamad, la senadora María José Pizarro, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, la exministra de Salud Carolina Corcho, la senadora Gloria Flórez, el líder social afro Alí Bantú Ashanti, el senador Iván Cepeda y el ex jefe de despacho presidencial Alfredo Saade.

Con los debates ya confirmados en cinco regiones, se consolida la intención de la coalición de unir a los sectores alternativos y garantizar el respeto entre los aspirantes, priorizando acuerdos que fortalezcan la propuesta del progresismo colombiano.