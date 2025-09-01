Esta es la aspirante del Gobierno Petro a la Corte Constitucional: Enfrenta una denuncia por acoso laboral

María Patricia Balanta, postulada por el presidente Gustavo Petro a la Corte Constitucional, enfrenta una denuncia disciplinaria por acoso laboral - crédito Colprensa/ Montaje Infobae

La elección del nuevo integrante de la Corte Constitucional ha generado controversia luego de que saliera a la luz una queja de acoso laboral contra María Patricia Balanta, candidata respaldada por el Gobierno.

Según informó La FM Radio, la denuncia fue presentada el 22 de marzo de 2024 por Natalia Giraldo Fernández, que laboraba como auxiliar judicial en el despacho de Balanta en el Tribunal Superior de Buga.

La queja describe un trato hostil, desconocimiento de los horarios laborales y la asignación de tareas fuera de la jornada regular, incluyendo antes de las 8 a.m., después de las 5 p.m. y en días festivos.

La denunciante además relató que en octubre de 2023 recibió un comentario sobre su aspecto físico: “Uy, usted cómo se ha engordado”.

La magistrada, según la acusación, habría solicitado la renuncia de su colaboradora tras varios episodios descritos como acoso laboral, hechos que permanecen en investigación por la Comisión de Disciplina Judicial.