Colombia

Esta es la aspirante del Gobierno Petro a la Corte Constitucional: Enfrenta una denuncia por acoso laboral

La queja contra María Patricia Balanta fue presentada el 22 de marzo de 2024 por Natalia Giraldo Fernández

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
María Patricia Balanta, postulada por
María Patricia Balanta, postulada por el presidente Gustavo Petro a la Corte Constitucional, enfrenta una denuncia disciplinaria por acoso laboral - crédito Colprensa/ Montaje Infobae

La elección del nuevo integrante de la Corte Constitucional ha generado controversia luego de que saliera a la luz una queja de acoso laboral contra María Patricia Balanta, candidata respaldada por el Gobierno.

Según informó La FM Radio, la denuncia fue presentada el 22 de marzo de 2024 por Natalia Giraldo Fernández, que laboraba como auxiliar judicial en el despacho de Balanta en el Tribunal Superior de Buga.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La queja describe un trato hostil, desconocimiento de los horarios laborales y la asignación de tareas fuera de la jornada regular, incluyendo antes de las 8 a.m., después de las 5 p.m. y en días festivos.

La denunciante además relató que en octubre de 2023 recibió un comentario sobre su aspecto físico: “Uy, usted cómo se ha engordado”.

La magistrada, según la acusación, habría solicitado la renuncia de su colaboradora tras varios episodios descritos como acoso laboral, hechos que permanecen en investigación por la Comisión de Disciplina Judicial.

Temas Relacionados

Corte ConstitucionalMaría Patricia BalantaNatalia Giraldo FernándezTribunal SuperiorAcoso laboralColombia-Noticias

Más Noticias

Euro a peso colombiano, así inicia la semana el tipo de cambio este 1 de septiembre

En Europa los mercados lograron cierta recuperación. El Stoxx 600 subió 0,2% apoyado en el sector defensa, tras reportes del Financial Times sobre planes para eventuales despliegues postconflicto en Ucrania

Euro a peso colombiano, así

Vehículo se salió de la carretera y resultó en el techo de una vivienda en Ibagué, Tolima: el conductor fue trasladado de emergencia

El cuerpo de Bomberos llegó hasta el lugar para retirar a la persona atrapada entre las latas y revisar las fuertes afectaciones estructurales en la casa

Vehículo se salió de la

Iva a las iglesias y otros polémicos impuestos: esto es lo que plantea la nueva reforma tributaria de Gustavo Petro

Expertos advierten que las recientes reformas han generado confusión al establecer nuevos impuestos mientras disminuyen cargas en otros rubros, lo que complica el cumplimiento fiscal de personas y empresas

Iva a las iglesias y

Gustavo Petro regañó a Ricardo Roa por polémico contrato de regasificación entregado a uno de sus amigos: “Debe romper de inmediato”

El presidente de Ecopetrol habría beneficiado a uno de sus más cercanos alfiles para quedarse con un jugoso contrato para regasificar el gas importado que ordenó el presidente

Gustavo Petro regañó a Ricardo

Diego Raimondi se despidió de los jugadores del América de Cali luego de perder contra Alianza: este será el cuerpo técnico encargado

El entrenador argentino, con pasado como asistente de Diego Alonso, tuvo un pobre rendimiento en su primera experiencia como entrenador en Suramérica, con apenas el 38% de rendimiento

Diego Raimondi se despidió de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El Clan del Golfo perdió

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

Investigan crimen de alias El Isleño, señalado integrante del Clan del Golfo en Barranquilla: lo atacaron mientras estaba de compras

Capturan a alias El Paisa, cabecilla logístico de las disidencias en Nariño: comunidades intentaron retener a las tropas militares

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes dedicó emotivo mensaje

Marcela Reyes dedicó emotivo mensaje a su pareja y reveló que se habría casado en secreto: “Eres el mejor esposo”

Claudia Bahamón organizó picnic en su casa con los participantes de ‘Masterchef Celebrity 2025’: así fue el encuentro

Mamá de Epa Colombia publicó video de la empresaria llorando y conmovió con mensaje: “Todo esto acabará”

Proclaman ‘santa’ a Shakira tras “milagro” que ocurrió en uno de sus conciertos: mujer se levantó de su silla de ruedas

Jenn Muriel respondió a las comparaciones con Carolina Gómez, actual pareja de Yeferson Cossio: “Cada persona deja su huella a su manera”

Deportes

Diego Raimondi se despidió de

Diego Raimondi se despidió de los jugadores del América de Cali luego de perder contra Alianza: este será el cuerpo técnico encargado

Néstor Lorenzo definió el rol que cumplirá Dayro Moreno con la selección Colombia en los partidos contra Bolivia y Venezuela

Alberto Gamero se mostró bastante conmovido por muerte del hincha del Cali arrollado, accidentalmente, por bus del equipo

Así fue el primer entrenamiento de Dayro Moreno con la selección Colombia luego de 9 años

Juan Fernando Quintero despertó las alarmas en la selección Colombia: salió con hielo, horas antes de sumarse a convocatoria