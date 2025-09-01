Escándalo en la Ungrd: Sandra Ortiz, que ofició como alta consejera para las Regiones, irá a juicio por su participación en el entramado corrupto

Sandra Ortiz, que ofició como alta consejera para las Regiones en el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La Fiscalía General de la Nación confirmó el lunes 1 de septiembre de 2025 que presentó acusación formal contra la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República Sandra Liliana Ortiz Nova, por su presunta participación en el traslado de 3.000 millones de pesos en efectivo vinculados a un esquema de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Según el equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, el 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la exfuncionaria habría recibido de los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo, que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El propósito: entregársela al expresidente del Congreso de la República Iván Name Vásquez, que se vio -según el testimonio de los involucrados en este entramado corrupto, del soborno; al parecer ordenado por el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Carlos Ramón González: hoy prófugo de la justicia, cobijado con un asilo político entregado por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

La investigación del ente acusado detalla que este primer traslado de fondos no fue un hecho aislado. De acuerdo con la Fiscalía, “al día siguiente, en el mismo inmueble, Pinilla Álvarez presuntamente le volvió a entregar la maleta a la exfuncionaria con otros 1.500 millones de pesos, que también fueron movilizados hasta el punto indicado por el senador Name Vásquez”. Así se completaron los $3.000 millones prometidos.

Estas operaciones se efectuaron utilizando vehículos oficiales y bajo la coordinación directa de Ortiz Nova. Con lo que se recordaría el episodio en el que la exalta funcionaria ingresó a las instalaciones del Hotel Tequendama Suites: desde donde se habría coordinado la entrega de esta cifra al extitular del órgano legislativo. Cabe destacar que Andrés Calle, el expresidente de la Cámara, habría recibido $1.000 millones.

El equipo investigador de este caso precisó que las pruebas indican que Ortiz Nova tenía pleno conocimiento de que el dinero que recibió provenía de recursos de la Ungrd: Y que iba a ser destinados para el pago de coimas por el direccionamiento de una orden de proveeduría que tenía por objeto la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a las comunidades de La Guajira. Contrato de $46.800 millones.

La acusación formal incluye los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. La audiencia preparatoria de juicio ha sido programada para el 19 de noviembre.

En desarrollo...