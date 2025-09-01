Deportistas se tomaron la plaza de Bolívar en Bogotá para protestar contra el Gobierno Petro por reducción de presupuesto: “También es un derecho”

Los manifestantes se asentaron frente al Congreso de la República para exigir respuestas al Gobierno nacional - crédito @DoomoEditorial/X

No cesan las inconformidades de los deportistas por una serie de recortes drásticos al presupuesto del deporte en Colombia para el 2026 que, incluso, llegó hasta el Congreso de la República

El impacto social y la amenaza a la formación de nuevas generaciones de atletas fueron el impulso principal detrás de una mariva movilización que se adelanta desde tempranas horas del lunes 1 de septiembre en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde atletas, entrenadores, dirigentes y simpatizantes del deporte expresan su descontento ante el recorte presupuestal anunciado para los próximos años.

La protesta, respaldada por dirigentes tanto del Comité Olímpico Colombiano como del Comité Paralímpico Colombiano, estuvo marcada por la presencia de medallistas, entrenadores y miembros de federaciones deportivas, quienes desplegaron banderas y pancartas con mensajes como “Sin presupuesto no hay futuro para el deporte” y “El deporte también es un derecho”, en respuesta a lo que perciben como una amenaza directa a la planeación y desarrollo del alto rendimiento nacional.