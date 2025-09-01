Casos de fiebre amarilla en Colombia: 109 reportados y 44 muertes en lo corrido de 2025

Esta impactante macrofotografía revela al mosquito Aedes aegypti, vector de enfermedades como el dengue y la fiebre amarilla. - crédito Imagen ilustrativa Infobae

En un año marcado por el repunte de enfermedades transmitidas por vectores, el Ministerio de Salud de Colombia reportó 109 casos de fiebre amarilla y 44 muertes en lo corrido de 2025, cifras que preocupan a las autoridades sanitarias por su concentración en departamentos específicos y el número de decesos registrados.

Según información divulgada oficialmente el 31 de agosto a través de la cuenta de X de Minsalud, los contagios afectan principalmente a regiones de la zona andina y amazónica.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las autoridades nacionales confirmaron que los 109 casos y 44 muertes por fiebre amarilla en 2025 se distribuyen entre varios departamentos. Tolima encabeza la lista con 112 casos acumulados, 70 personas se encuentran con vida y 42 han fallecido.

A la preocupante situación en esa región se suman otros reportes: Huila registra un caso que resultó en muerte, en Cauca se reportó un único fallecimiento, Nariño suma dos casos (uno sobreviviente y uno fallecido), Putumayo cuenta con ocho ocasiones (dos vidas salvadas y seis defunciones), Caldas y Guaviare solo incluyen una muerte cada uno, Meta aporta tres muertes, mientras que Vaupés y Caquetá reportan un caso vivo y un caso fallecido, respectivamente.

Mapa de casos por fiebre amarilla en Colombia - crédito X @MinSaludCol

El reporte publicado puntualiza que estos datos corresponden al corte preliminar realizado a las 5:00 p.m. del 31 de agosto de 2025, y advierte que las cifras pueden variar tras análisis posteriores. La vigilancia epidemiológica se mantiene activa, frente a un año en el que la mayoría de los departamentos colombianos con circulación endémica del virus se mantienen bajo alerta.

Fiebre amarilla en América Latina: repunte regional

La situación epidemiológica actual responde al contexto más amplio de la región, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alerta sobre el aumento de casos de fiebre amarilla en América Latina durante 2025, lo que evidencia una expansión del virus en países tropicales como Colombia, Brasil y Perú. Entre enero y mayo de este año, la OPS reportó 235 casos y 96 muertes en la región, reflejando una letalidad cercana al 41%. Según información de la organización, Brasil encabeza las estadísticas con 111 contagios y 44 fallecimientos, seguido de Colombia con 74 casos y 31 muertes, números que evolucionaron a lo largo del año e impulsan campañas preventivas.

El riesgo de la fiebre amarilla exige medidas de control inmediatas, especialmente dirigida a la población expuesta por desplazamientos interregionales o internacionales. Vacunarse constituye el escudo sanitario más eficaz, tal como ratifica la Secretaría de Salud Pública de Santiago de Cali en sus lineamientos para la población local. La disponibilidad y emisión del Carné Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla depende actualmente de la justificación del viaje a destinos que lo exigen como requisito sanitario.

Tolima encabeza la lista de casos de fiebre amarilla en Colombia con 112 casos acumulados, 70 personas se encuentran con vida y 42 han fallecido. - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Requisitos y recomendaciones sobre el carné internacional

El certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla solo se exige para ingresar a Colombia a viajeros provenientes de países con riesgo de transmisión de la enfermedad, o para quienes planean visitar departamentos considerados endémicos dentro del territorio nacional.

Las autoridades recomiendan consultar fuentes vigentes como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el propio Ministerio de Salud y Protección Social para verificar los requerimientos antes de planear un viaje, dado que la lista de países puede variar según coyuntura epidemiológica.

El carné es indispensable para quienes visitan zonas endémicas nacionales como Tolima, Huila y Putumayo. - crédito Alcaldía de Bogotá

A nivel nacional, el carné blanco se entrega a quienes se vacunan sin planes de viajar al exterior. Este instrumento es indispensable para quienes visitan zonas endémicas nacionales como Tolima, Huila y Putumayo, territorios con circulación activa del virus y presencia de brotes en 2025.

Vacunación: medida preventiva clave

La vacuna contra la fiebre amarilla debe administrarse al menos diez días antes del viaje a áreas de riesgo, periodo que permite desarrollar inmunidad eficaz. El esquema actual prioriza a niños y niñas desde los 9 meses hasta los 18 años 11 meses, pobladores de zonas de alto riesgo y adultos entre 20 y 59 años, siempre que existan dosis disponibles. La vacuna es gratuita en el distrito de Santiago de Cali, aunque no todas las IPS ofrecen el biológico permanentemente debido al bajo riesgo local, lo que hace necesario consultar previamente sobre la existencia de viales.

Las autoridades de salud insisten en que tanto agencias de viajes como aerolíneas deben exigir el carné internacional de vacunación únicamente cuando el país de destino lo requiera, evitando así demoras y trámites innecesarios para viajeros con destino a naciones donde la fiebre amarilla no es un requisito.

Manifestaciones, diagnóstico y manejo clínico

La fiebre amarilla es clasificada por la OPS como una enfermedad vírica aguda de carácter hemorrágico, transmitida principalmente por la picadura del mosquito Aedes, el mismo vector responsable de la propagación de Zika, Chikunguña y Dengue.

El periodo de incubación varía entre tres y seis días, y los síntomas pueden ser leves o evolucionar a formas graves, potencialmente mortales. En la llamada fase aguda predominan fiebre y dolores musculares. En su fase tóxica aparecen ictericia, sangrado y afectación multisistémica, situación de alto riesgo según la EPS Famisanar, que añade que hasta la mitad de quienes desarrollan la fase más grave fallecen en las dos semanas siguientes a la aparición de síntomas severos.

En la llamada fase aguda de la fiebre amarilla predominan fiebre y dolores musculares. - crédito Imagen ilustrativa Infobae

No existen tratamientos antivirales específicos para la fiebre amarilla. El manejo médico consiste en soporte clínico, hidratación y supervisión. El sector salud desaconseja la automedicación, especialmente con antibióticos y antiinflamatorios, y sugiere evitar alcohol, bebidas energizantes y alimentos grasos durante la recuperación.

Prevención y control: el desafío continúa

La estrategia nacional, impulsada por entes como Famisanar, prioriza la prevención. Además de la vacunación, se recomienda eliminar posibles criaderos de mosquitos, limpiar tanques de agua semanalmente, aplicar repelente varias veces por día, cubrir la mayor parte de la piel y reportar la presencia de fauna silvestre muerta.