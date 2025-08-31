Colombia

Complejo deportivo con estándares internacionales al sur de Bogotá enfrenta nuevos retrasos

La obra fue adjudicada en diciembre de 2023 y debía ser entregada a mediados de 2026, pero desde ya se anticipa que eso ni sucederá

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
El proyecto fue adjudicado en
El proyecto fue adjudicado en 2023 - crédito Alcaldía de Bogotá

La obra del Centro de Alto Rendimiento Gibraltar, ubicada en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá, no se entregará de acuerdo al cronograma original que establecía que debía entregarse en 2026. No obstante, el retraso obedecería a cambios en la planeación del proyecto que debe ajustarse a un terreno que previamente fue un botadero de residuos.

El diseño inicial del proyecto incluía escenarios para judo, gimnasia artística, natación, taekwondo y un velódromo con estándares internacionales, por lo que prometía convertirse en el complejo deportivo más importante de la ciudad, pero la realidad es que luego de casi tres años de que haya iniciado su construcción sigue lejos de ser entregado a los bogotanos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la Personería de Bogotá, el proyecto fue adjudicado en diciembre de 2023, durante la administración de la exalcaldesa Claudia López, con un plazo de ejecución original de 26 meses; es decir, debía estar listo en el segundo trimestre de 2025. Sin embargo, eso no se cumplió, por lo que la entrega tuvo que postergarse un año más.

Adicionalmente, la obra del centro deportivo fue contratada con un presupuesto original de $151.550 millones, mientras que la del velódromo, que debe cumplir con los estándares de la Unión Ciclística Internacional (UCI), fue adjudicada con $132.821 millones.

No obstante, así como el plazo, el presupuesto también se vio afectado por los retrasos, dado que el proyecto está siendo construido en un terreno que hasta 1989 fue un botadero de basuras, residuos y hasta aguas tóxicas que emanan de las basuras, lo que obligó a la modificación de los diseños.

El proyecto beneficiará a dos
El proyecto beneficiará a dos millones de personas - crédito Alcaldía de Bogotá

Según el director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), Daniel García, las anomalías en el terreno fueron detectadas por los mismos constructores que realizaron nuevos estudios y diseños, lo que produjo el desembolso de nuevos recursos que no estaban contemplados en el contrato original.

De acuerdo con el ente de control distrital, la obra se diseñó con características de una construcción tradicional, por lo que no se tuvo en cuenta que se iba a levantar en un terreno que había sido un basurero, lo cual, según la Personería, requiere de unas especificaciones diferentes.

De acuerdo con declaraciones entregadas por Andrés Castro Franco, personero de Bogotá, a Noticias Caracol, la entidad inició investigaciones disciplinarias para determinar las responsabilidades de funcionarios distritales que pudieran haber incurrido en conductas no permitidas al aprobar los diseños sin tener en cuenta el tipo de suelo.

La Personería iniciará investigaciones disciplinarias
La Personería iniciará investigaciones disciplinarias - crédito Personería de Bogotá

A su vez, Castro precisó que el proyecto tenía como fecha de entrega entre el segundo y el tercer trimestre de 2026, pero con los retrasos asociados a la modificación de los diseños, se espera que la obra sea culminada en 2027.

“Hemos logrado evidenciar que estas debilidades que se presentan en los diseños están afectando la ejecución de las obras. Vamos a iniciar unas averiguaciones en materia disciplinaria para establecer las responsabilidades que se pueda tener por parte de algunos funcionarios al permitir o aprobar estos diseños”, indicó el funcionario al medio de comunicación citado.

No obstante, y pese a las demoras que suscitan un golpe a los recursos distritales que son producto de los impuestos de los bogotanos, la administración en cabeza del alcalde Carlos Fernando Galán seguirá adelante con el proyecto que busca beneficiar a cerca de dos millones de habitantes de los sectores aledaños.

El proyecto incluye un velódromo
El proyecto incluye un velódromo con estándares internacionales - crédito Alcaldía de Bogotá

El complejo deportivo busca no solo ser un espacio de recreación para los ciudadanos de ese sector, sino que pretende ser un punto estratégico para el crecimiento de la ciudad en materia deportiva como lugar de preparación de deportistas de varias disciplinas y, además, la razón para cada vez más eventos de talla internacional se realicen el país.

Temas Relacionados

BogotáCentro de Alto RendimientoParque GibraltarKennedyPersonería de BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacado con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

Al menos tres policías resultaron lesionados tras una ofensiva con artefactos lanzados desde un dron en la estación local, mientras autoridades refuerzan la seguridad y buscan a los responsables del atentado en la región

Estación de Policía en el

Alejandro Gaviria cuestionó los alcances de nueva ley de encuestas, con miras a las presidenciales: “El efecto de esta ley fue contraproducente”

El exministro, que buscaría presentar su candidatura presidencial en los comicios del 31 de mayo de 2026, puso la lupa en los efectos que estaría causando la Ley 2494 de 2025, que modificó la manera en que podrán presentarse las mediciones en el territorio nacional

Alejandro Gaviria cuestionó los alcances

Exfutbolista colombiano fue sentenciado por golpear a su pareja, abusar de ella e intentar quemarla

El proceso judicial en contra del señalado agresor continúa avanzando, pues no aceptó los cargos

Exfutbolista colombiano fue sentenciado por

RegioTram de Occidente, listo para operar en 2027: así van las obras que beneficiará la movilidad entre Facatativá y Bogotá

El proyecto ferroviario suma avances clave en infraestructura, modernización y empleo, conectando municipios y mejorando la calidad de vida de miles de habitantes en la Sabana de Occidente

RegioTram de Occidente, listo para

K-pop: las 10 canciones que no paran de sonar en iTunes Colombia

Varias plataformas de streaming han dado espacios a la música surcoreana como es el caso de iTunes, que cuenta con un top que se actualiza cada 24 horas

K-pop: las 10 canciones que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Investigan crimen de alias El

Investigan crimen de alias El Isleño, señalado integrante del Clan del Golfo en Barranquilla: lo atacaron mientras estaba de compras

Capturan a alias El Paisa, cabecilla logístico de las disidencias en Nariño: comunidades intentaron retener a las tropas militares

A la cárcel dos mujeres que reclutaban menores para las disidencias de ‘Iván Mordisco’: así era su modus operandi

ELN se atribuyó el homicidio de un hombre en Charalá, Santander: apareció con los ojos vendados y baleado

Autoridades reportan la masacre de cuatro personas en La Unión, Antioquia: la identidad de las víctimas no se ha establecido

ENTRETENIMIENTO

K-pop: las 10 canciones que

K-pop: las 10 canciones que no paran de sonar en iTunes Colombia

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Netflix Colombia

Martha Isabel Bolaños denunció abuso por parte de un policía en aeropuerto de San Andrés: “Se enamoró de mí”

Feid armó el desorden con su ‘Coffee Party’ en Bogotá: cantó frente a cientos de fans

La exparticipante de ‘Yo me llamo 2025’ que imitó a Selena Quintanilla está en embarazo: este será el sexo y nombre de sus bebé

Deportes

Rafael Dudamel se agarró con

Rafael Dudamel se agarró con periodista en plena rueda de prensa: “Ojalá pudieses rendir cada 72 horas”

Dayro Moreno llegó a Barranquilla para sumarse a la selección Colombia: así lo anunció la FCF

James Rodríguez tuvo un destacado partido antes de unirse a la concentración con la selección Colombia: así lo calificó la prensa

En Turquía actualizan el parte médico de Jhon Jader Durán y dan pistas sobre su ausencia en la selección Colombia

Etapa 9 de la Vuelta a España: Egan Bernal sufre en el último puerto de montaña y sale del top 10