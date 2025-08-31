Complejo deportivo con estándares internacionales al sur de Bogotá enfrenta nuevos retrasos

El proyecto fue adjudicado en 2023 - crédito Alcaldía de Bogotá

La obra del Centro de Alto Rendimiento Gibraltar, ubicada en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá, no se entregará de acuerdo al cronograma original que establecía que debía entregarse en 2026. No obstante, el retraso obedecería a cambios en la planeación del proyecto que debe ajustarse a un terreno que previamente fue un botadero de residuos.

El diseño inicial del proyecto incluía escenarios para judo, gimnasia artística, natación, taekwondo y un velódromo con estándares internacionales, por lo que prometía convertirse en el complejo deportivo más importante de la ciudad, pero la realidad es que luego de casi tres años de que haya iniciado su construcción sigue lejos de ser entregado a los bogotanos.

De acuerdo con la Personería de Bogotá, el proyecto fue adjudicado en diciembre de 2023, durante la administración de la exalcaldesa Claudia López, con un plazo de ejecución original de 26 meses; es decir, debía estar listo en el segundo trimestre de 2025. Sin embargo, eso no se cumplió, por lo que la entrega tuvo que postergarse un año más.

Adicionalmente, la obra del centro deportivo fue contratada con un presupuesto original de $151.550 millones, mientras que la del velódromo, que debe cumplir con los estándares de la Unión Ciclística Internacional (UCI), fue adjudicada con $132.821 millones.

No obstante, así como el plazo, el presupuesto también se vio afectado por los retrasos, dado que el proyecto está siendo construido en un terreno que hasta 1989 fue un botadero de basuras, residuos y hasta aguas tóxicas que emanan de las basuras, lo que obligó a la modificación de los diseños.

Según el director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), Daniel García, las anomalías en el terreno fueron detectadas por los mismos constructores que realizaron nuevos estudios y diseños, lo que produjo el desembolso de nuevos recursos que no estaban contemplados en el contrato original.

De acuerdo con el ente de control distrital, la obra se diseñó con características de una construcción tradicional, por lo que no se tuvo en cuenta que se iba a levantar en un terreno que había sido un basurero, lo cual, según la Personería, requiere de unas especificaciones diferentes.

De acuerdo con declaraciones entregadas por Andrés Castro Franco, personero de Bogotá, a Noticias Caracol, la entidad inició investigaciones disciplinarias para determinar las responsabilidades de funcionarios distritales que pudieran haber incurrido en conductas no permitidas al aprobar los diseños sin tener en cuenta el tipo de suelo.

A su vez, Castro precisó que el proyecto tenía como fecha de entrega entre el segundo y el tercer trimestre de 2026, pero con los retrasos asociados a la modificación de los diseños, se espera que la obra sea culminada en 2027.

“Hemos logrado evidenciar que estas debilidades que se presentan en los diseños están afectando la ejecución de las obras. Vamos a iniciar unas averiguaciones en materia disciplinaria para establecer las responsabilidades que se pueda tener por parte de algunos funcionarios al permitir o aprobar estos diseños”, indicó el funcionario al medio de comunicación citado.

No obstante, y pese a las demoras que suscitan un golpe a los recursos distritales que son producto de los impuestos de los bogotanos, la administración en cabeza del alcalde Carlos Fernando Galán seguirá adelante con el proyecto que busca beneficiar a cerca de dos millones de habitantes de los sectores aledaños.

El complejo deportivo busca no solo ser un espacio de recreación para los ciudadanos de ese sector, sino que pretende ser un punto estratégico para el crecimiento de la ciudad en materia deportiva como lugar de preparación de deportistas de varias disciplinas y, además, la razón para cada vez más eventos de talla internacional se realicen el país.