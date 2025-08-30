Taliana Vargas habló del difícil momento que atravesó con su mamá: “Tenía un tumor”

Taliana Vargas conmueve al compartir la historia de su madre - crédito @talianav/Instagram

La experiencia de Taliana Vargas, reconocida actriz, presentadora y primera dama de Cali, impulsó la conversación pública sobre la importancia de la prevención y el autocuidado en la salud femenina.

Vargas compartió recientemente que a su madre María Paula Carrillo le fue extraído un tumor benigno en el seno, un hallazgo posible gracias a exámenes preventivos realizados a tiempo. Este testimonio, difundido a través de sus redes sociales, sirvió como punto de partida para un mensaje enfático sobre la necesidad de romper el silencio en torno al cáncer de mama y fomentar la detección temprana.

En el video publicado, la samaria relató que la intervención médica a su madre ocurrió hace pocas semanas, luego de que los controles rutinarios permitieron identificar el tumor en una etapa inicial.

En un video publicado en sus redes sociales, la primera dama de Cali reveló que su madre fue sometida a una cirugía para extraer un tumor benigno del seno, hallazgo posible gracias a los controles médicos oportunos - crédito @talianav/Instagram

“Mi mamá hace tres meses le quitaron un tumor benigno y fue gracias a la prevención que nos dimos cuenta”, expresó la actriz, destacando que el año anterior no existía ninguna señal de la afección. La tranquilidad de saber que el procedimiento resultó exitoso se transformó en un llamado a la acción para su comunidad de seguidoras.

A lo largo de su intervención, Vargas insistió en la relevancia de los exámenes médicos periódicos, como la mamografía y la biopsia, y en la urgencia de dejar de lado el miedo o la incomodidad que muchas mujeres sienten al abordar estos temas.

“Hablemos del tema”, propuso, alentando a que la conversación sobre el autocuidado y la salud mamaria se convierta en una práctica habitual y no en una reacción ante una emergencia. Para la actriz, la prevención no debe reservarse solo para quienes ya han enfrentado problemas de salud, sino que debe integrarse como un acto de amor propio y responsabilidad colectiva.

Taliana Vargas compartió que el estado de salud de su madre fue resguardado gracias a controles médicos regulares, reforzando el papel de la detección temprana en la lucha contra el cáncer de mama- crédito Freepik

La exreina de belleza también abordó el tabú social que persiste en torno a la salud femenina. En su mensaje, invitó a normalizar el diálogo entre amigas, familiares y compañeras sobre la importancia de los controles médicos y el acompañamiento mutuo.

“Volvámoslo natural porque es que nos toca a todos”, afirmó, destacando que la prevención y los autoexámenes deben formar parte de la vida cotidiana de las mujeres, sin importar la edad. Vargas animó a compartir experiencias y a preguntar abiertamente si ya se realizó el examen de mama correspondiente, con el objetivo de protegerse unas a otras.

La reacción de su comunidad de seguidores fue inmediata. El video superó rápidamente los 16.000 “me gusta” y acumuló más de un centenar de comentarios, en los que fanáticas expresaron su apoyo y compartieron sus propias vivencias.

Taliana Vargas animó a amigas y familiares a preguntarse y acompañarse en el proceso de realizar los controles médicos, destacando el valor del apoyo mutuo - crédito talianav / Instagram

“Hoy me hice el mío y gracias a Dios todo bien 🙏♥️“; ”Que belleza de charla, muy importante. Gracias 🥰“; ”Que bendición!!!🙏🙏“; ”Dios te Bendiga a tu Mami y a ti Tali ❤️“; ”Gracias a Dios y a la virgen Maripau está muy bien", son algunas reacciones.

Para facilitar el acceso a información y recursos, la publicación incluyó un código QR dirigido a quienes desean profundizar en el autocuidado y la prevención del cáncer de mama.

Además, Vargas promovió el uso de guías digitales y la realización de autoexámenes, reiterando que el compromiso con la salud es una tarea colectiva. “Creemos que nunca nos va a pasar, pero la realidad es otra. Gracias a los exámenes preventivos, mi mamá está bien. Apoyémonos, hablemos sin miedo y prioricemos nuestra salud”, escribió junto al video.

En su publicación, Taliana Vargas insistió en dejar de lado el miedo o la incomodidad para abordar la prevención del cáncer de mama como una responsabilidad colectiva - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En su reflexión final, Vargas resaltó el valor del apoyo mutuo y la capacidad de cada persona para influir positivamente en la vida de los demás. Un gesto solidario puede iniciar una cadena de bienestar que fortalece a toda la comunidad.