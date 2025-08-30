Colombia

Silvestre Dangond habría revelado el sexo del bebé de Natti Natasha

El cantante vallenato sorprendió a sus seguidores en la primera fecha de su gira ‘El Último Baile’ en Bogotá al invitar al escenario a Natti Natasha, que actualmente está en espera de su segundo hijo

Elsa Barrera

Por Elsa Barrera

Silvestre Dangond sorprende en Bogotá
Silvestre Dangond sorprende en Bogotá al invitar a Natti Natasha, embarazada, durante su ‘Tour El Último Baile’ - crédito @nattinatasha/Instagram

El viernes 29 de agosto, Silvestre Dangond sorprendió a sus fanáticos que asistieron a su primera fecha del Tour El Último Baile en el estadio Nemesio Camacho El Campín al llevar como invitada a la cantante dominicana Natti Natasha, que está embarazada de su segundo bebé.

La artista hizo una excepción al viajar para acompañar al cantante vallenato, ya que el 11 de junio de 2025, fecha en que la dominicana anunció su embarazo, aplazó su gira musical hasta 2026 y se alejó de los escenarios para enfocarse en su nueva etapa familiar.

El cantante vallenato sorprendió a sus fanáticos en Bogotá al presentar como invitada especial a la dominicana Natti Natasha en la primera fecha de su Tour El Último Baile - crédito @nattinatasha/Instagram

Cómo fue el show de Silvestre Dangond con Natti Natasha en Bogotá

La intérprete de No me acuerdo publicó una serie de videos de su llegada al estadio El Campín. En uno de ellos se puede observar a la cantante llegar al recinto acompañada de su equipo de seguridad, vestida con un crop top, falda y una gabardina de pelos: “Llegamos, sin mucho aire, pero llegamos, está lloviendo, pero no importa, le vamos a dar. Hay miles de personas que están activas, no más que yo, pero están activas, vamos a darle, Colombia”, expresó.

Al llegar a su camerino, la dominicana se encontró con una sorpresa que le dejó Dangond: un portarretrato con su pareja Raphy Pina y su hija Vida Pina. “Gracias, Silvestre Dangond, por el trato. Dios te bendiga”, escribió la cantante dominicana.

Al llegar a su camerino, la cantante recibió de Silvestre Dangond un portarretrato con la imagen de su pareja Raphy Pina y su hija Vida Pina - crédito @nattinatasha/Instagram

Posteriormente, la artista subió al escenario para interpretar Justicia junto a Dangond, después de que el reguetonero Farruko, también invitado de la noche, se bajara del escenario. La llegada de la cantante generó una ovación y aplausos de los presentes: “Estás bella”, le dijo Silvestre a la dominicana.

Tras interpretar la colaboración que tienen juntos, el cantante urumitero le dedicó unas palabras a la cantante y a su bebé; sin embargo, sin querer habría revelado que la cantante espera una niña: “Mira Natalia, no viniste sola. Vinieron las dos acompañándome”, indicó Dangond, refiriéndose a una niña; aunque luego rectificó y expresó: “No se sabe qué es todavía, si un macho o una hembra”, y Natti Natasha contestó: “No se sabe, pero estamos gozando”.

Durante el concierto, Dangond insinuó que Natti Natasha podría estar esperando una niña, aunque la cantante aclaró que aún no se conoce el sexo del bebé - crédito @nattinatasha/Instagram

La dominicana agradeció a Silvestre por la invitación: “No podía dejar pasar esta noche tan mágica, tan especial. La noche de hoy hay lluvia porque Dios nos está bendiciendo. Porque aquí en Bogotá, Colombia, la fiesta no para. Quería darte gracias mil veces por permitirme usar esta tarima contigo”.

A lo que el artista urumitero respondió: “No, no. Te echaste un viaje desde muy lejos y no lo voy a dejar con una sola canción. Hay una canción que se llama La mejor versión de mí. Déjame cantarla contigo, un pedacito”. Así que ambos cantaron la canción La mejor versión de mí y Natti se despidió: “Bogotá, Colombia, los amo”.

La presentación de Natti Natasha fue celebrada con mensajes de apoyo y elogios en redes sociales, mientras los seguidores esperan conocer más sobre su embarazo - crédito @nattinatasha/Instagram

La presentación de Natti Natasha terminó en aplausos y con cientos de mensajes de elogios en las redes sociales: “Wowwww❤️ Hermosa”; “Reina, gracias por haber aceptado la invitación de Silvestre. Ese momento en Bogotá se quedará en el corazón de todos los colombianos 🙌🙌 eres grande Natti Natasha, ustedes son la combinación perfecta 🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌 Colombia 🇨🇴 te agradece”; “Divina mi compueblana, eres un orgullo para la RD. Deseo que la llegada de ese bebé sea de grandes bendiciones para esa hermosa familia. Qué bonita luces, Natti, Dios ha sido bueno contigo, bendiciones de lo alto, esa interpretación tan magistral.💕💖🙏“; “Natti Nat es una de esas obras de arte que no todos entienden. 👏🔥“.

Mientras tanto, los fanáticos de la cantante dominicana están a la espera de conocer el sexo de su segundo bebé y siguen al tanto de todo su proceso de maternidad y posterior regreso a los escenarios.

