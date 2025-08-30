Colombia

Resultados ganadores del Sinuano Día del sábado 30 de agosto de 2025

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Por Rodrigo Gutiérrez González

Sinuano tiene dos sorteos diarios,
Sinuano tiene dos sorteos diarios, este es el resultado del primero del día (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la larga lista de loterías que abundan en Colombia existe una que se caracteriza por no tener un plan de premios definido: Sinuano. Estos son los ganadores del primer premio del día.

Fecha: 30 de agosto de 2025.

Sorteo: Sinuano Día.

Números ganadores: 7,3,0,9.

Recuerde que esta lotería lleva a cabo dos sorteos al día: el primero, SinuanoDía, que se celebran de lunes a sábado a las 14:30 horas y los domingos a las 13:00 horas; y el segundo, Sinuano Noche, que se publica de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingos a las 20:30 horas. Se trata una de las pocas loterías que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos.

Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

Este es el peculiar
Este es el peculiar plan de premios del Sinuano (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las diferencias principales entre Sinuano Día y Noche?

Las diferencias principales entre el Sinuano Día y el Sinuano Noche radican principalmente en los horarios de sus sorteos y algunos aspectos operativos. El Sinuano Día se juega todos los días, de lunes a sábado a las 2:30 p.m. y los domingos a la 1:00 p.m., mientras que el Sinuano Noche se celebra de lunes a sábado a las 10:30 p.m. y los domingos a las 8:30 p.m.

Este horario es un factor distintivo clave que permite a los jugadores elegir el momento del día que más les convenga para participar.

En cuanto a la mecánica de juego, ambos sorteos permiten elegir un número de cuatro cifras y cuentan con diversas modalidades de apuestas, desde acertar las cuatro cifras en orden exacto hasta combinados de tres o dos cifras.

Sin embargo, el Sinuano Noche suele ofrecer premios individuales completos sin divisiones, lo que lo convierte en una opción con potencial de premios más claros y de pago total al ganador, mientras que el Sinuano Día puede tener modalidades de premios un poco diferentes en cuanto a combinaciones y montos.

Tanto el Sinuano Día como el Sinuano Noche son muy populares en la región Caribe de Colombia y cuentan con canales oficiales para la transmisión en vivo de resultados, además de puntos autorizados para validar y reclamar premios. La diferencia en horarios y modalidades menores permite a los jugadores diversificar sus oportunidades y estrategias, disfrutando de dos sorteos diarios con características adaptadas a distintos públicos y momentos del día.

