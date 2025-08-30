Colombia

Luly Bossa publicó un video tras un año de la muerte de su hijo Ángelo: “Sigue aquí, conmigo”

Un video compartido en redes sociales muestra a la actriz bailando con Ángelo. La barranquillera eligió publicar el recuerdo sumando un mensaje de gratitud y amor, que visibiliza la experiencia de las familias que enfrentan la distrofia muscular de Duchenne

Elsa Barrera

Por Elsa Barrera

Luly Bossa conmovió en redes
Luly Bossa conmovió en redes al compartir video inédito bailando con su hijo Ángelo en el aniversario de su muerte - crédito @lulybossa1 / Instagram

Un video inédito en el que Luly Bossa baila con su hijo Ángelo Bossa conmovió a miles de personas en redes sociales.

La actriz barranquillera compartió este recuerdo en su cuenta de Instagram, acompañándolo de un mensaje cargado de amor y gratitud.

En el video, grabado años atrás en la sala de su casa, se observa a Luly Bossa y Ángelo disfrutando de un momento de complicidad mientras bailan una canción del cantante Joe Arroyo. Ángelo, de pie y sonriente, abraza a su madre, que le dice cariñosamente “Cosota”, a lo que él responde con un “te amo”, reflejando la cercanía y el afecto que los unía.

La actriz compartió en redes sociales un emotivo recuerdo bailando con Ángelo generando una ola de mensajes de apoyo - crédito @lulybossa1/Instagram

Junto a las imágenes, la actriz escribió: “Mi niño hermoso, tu alegría y tu amor por la música sigue aquí, conmigo, sigo buscando esta historia en nuestros recuerdos y espero hacerte sentir orgulloso. Te amo por siempre, Ángelo. Gracias por tanto aprendizaje, Gracias Dios mío por haberme permitido vivir este regalo tan hermoso”.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar. Decenas de mensajes inundaron la publicación, destacando la fortaleza de Bossa y el ejemplo de amor incondicional que representa su historia.

“Sin palabras para el ejemplo de madre que eres y la bendición que fue Ángelo Dios te bendiga siempre”; “El amor de una madre se refleja siempre con tus historias! Un ejemplo a seguir”; “Lo veo y no lo creo hasta me pongo triste él era tan tierno e inteligente 😢❤️❤️❤️❤️❤️ recuerdos maravillosos“; “Que bien escogió Ángelo a su madre ❤️“, son algunas muestras de apoyo de sus fanáticos.

El video viral muestra la
El video viral muestra la complicidad y el amor entre madre e hijo, acompañados por una canción de Joe Arroyo - crédito @lulybossa1 / Instagram

Figuras públicas, como la presentadora Claudia Bahamón, también expresaron su admiración por la actriz, mientras que otros usuarios resaltaron la importancia de mantener vivos los recuerdos y la esperanza de reencontrarse con los seres queridos.

Luly Bossa, nacida en Barranquilla, es una de las figuras más reconocidas de la televisión y el teatro colombiano. Su carrera abarca producciones emblemáticas como Azúcar, La Dama del Pantano, Las noches de Luciana, Por amor a Gloria, La Viuda de Blanco, La Costeña y el Cachaco y Los Reyes.

Ángelo Bossa fue diagnosticado en la infancia con distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad genética y degenerativa que debilita progresivamente los músculos y limita la movilidad. A pesar de las dificultades, Ángelo mantuvo un espíritu alegre y una pasión por la música que marcó a quienes lo rodearon. El 9 de marzo de 2024, tras una fuerte virosis que agravó su delicado estado de salud, Ángelo falleció a los 22 años, dejando un profundo vacío en la vida de su madre.

Seguidores y figuras públicas destacan
Seguidores y figuras públicas destacan la fortaleza de Luly Bossa y el ejemplo de amor incondicional tras la pérdida de Ángelo - crédito @lulybossa1/Instagram

Durante años, Luly Bossa se convirtió en una voz activa para visibilizar la distrofia muscular de Duchenne y las realidades que enfrentan las familias afectadas por esta condición. A través de entrevistas y publicaciones en redes sociales, la actriz compartió los desafíos y aprendizajes que le dejó el acompañamiento a su hijo, así como la importancia de la empatía y el apoyo social. Su testimonio ha servido de inspiración para muchas personas y ha contribuido a sensibilizar sobre la discapacidad en Colombia.

El impacto emocional de la pérdida de Ángelo sigue presente en la vida de Luly Bossa. La actriz ha manifestado en varias ocasiones que su hijo fue un motor de vida y un maestro de amor incondicional. Incluso durante su participación en MasterChef Celebrity, Bossa relató cómo la memoria de Ángelo la acompañó en cada reto, especialmente al preparar platos que a él le gustaban. Para la actriz, honrar la vida de su hijo implica mantener vivo su legado a través del arte y los recuerdos.

