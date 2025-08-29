Colombia

Consejo de Estado deberá definir si Jaime Beltrán podrá volver a aspirar en elecciones atípicas

El alto tribunal estudia solicitudes de aclaración tras la anulación de la elección del alcalde de Bucaramanga

Por Mauricio Villamil

Guardar
Exalcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán
Exalcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán - crédito redes sociales

El futuro político de Bucaramanga permanece en suspenso tras la decisión del Consejo de Estado que anuló la elección de Jaime Andrés Beltrán por doble militancia.

Aunque Beltrán continúa en el cargo mientras se surten los trámites judiciales, el debate gira ahora en torno a si podrá o no presentarse en las elecciones atípicas que deberán convocarse en los próximos meses.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con lo informado por Blu Radio, actualmente cursan seis solicitudes de aclaración ante el alto tribunal. Una de ellas busca precisar si la sentencia tiene como consecuencia la imposibilidad de inscribirse nuevamente como candidato, o si, por el contrario, se mantiene vigente el derecho a participar en los comicios extraordinarios.

La defensa del mandatario sostiene que la decisión no incluye una sanción de destitución ni genera inhabilidad para aspirar de nuevo. El propio Beltrán expresó su interpretación de la sentencia asegurando: “Esto no me inhabilita ni me destituyen. Bucaramanga va a volver. Esta no es una pérdida, es una puerta que se abre aún más grande, porque quién más pierde es Bucaramanga, no le sirve a ningún ciudadano”, dijo en declaraciones recogidas por Blu Radio.

La discusión jurídica se centra en un punto que hasta ahora no ha sido definido de manera uniforme en la jurisprudencia: ¿qué ocurre cuando un alcalde elegido es apartado del cargo por nulidad de su elección?, ¿puede inscribirse nuevamente en las elecciones atípicas que se deriven de esa anulación?

El antecedente más cercano se presentó en Oiba, Santander. En ese municipio, tras la nulidad de la elección del alcalde, el funcionario logró inscribirse otra vez y resultó vencedor en los comicios extraordinarios. Este precedente es ahora citado por el equipo jurídico de Beltrán como argumento para defender su eventual participación en Bucaramanga.

En contraste, algunos especialistas en derecho electoral advierten que el Consejo de Estado deberá sentar un precedente claro, puesto que la legislación vigente establece restricciones sobre la reelección inmediata de alcaldes. El reto para los magistrados será encontrar un equilibrio entre los derechos políticos de los aspirantes y las limitaciones normativas que buscan evitar la continuidad automática en el poder.

Mientras se desarrolla este proceso, Beltrán continúa ejerciendo como alcalde de Bucaramanga. La administración local avanza en la gestión de asuntos prioritarios, pero con la incertidumbre de un escenario electoral que podría cambiar la composición política de la ciudad en cuestión de meses.

La anulación de su elección provocó que se deba convocar a elecciones atípicas, previsiblemente hacia finales de 2025. Sin embargo, la confirmación sobre quiénes podrán inscribirse como aspirantes dependerá de la decisión que emita el Consejo de Estado en las próximas semanas.

Juristas consultados por Blu Radio señalaron que el pronunciamiento de la alta corte tendrá un alcance más allá de Bucaramanga, ya que servirá como referencia para casos futuros en los que se presente la misma situación en otros municipios del país. La definición del tribunal será clave para marcar los límites de participación política tras una nulidad electoral.

Por ahora, el alcalde mantiene su intención de volver a competir en las urnas si el fallo le resulta favorable. En sus intervenciones públicas, ha reiterado que confía en que el Consejo de Estado aclare la situación de manera que pueda inscribirse de nuevo en el proceso electoral que se avecina.

La ciudadanía de Bucaramanga, mientras tanto, se prepara para una eventual campaña política en medio de la transición que vive el municipio. Las decisiones judiciales que se tomen en el corto plazo determinarán si Beltrán estará entre los nombres que figuren en el tarjetón o si, por el contrario, deberá esperar otro escenario para intentar regresar a la contienda.

El desenlace de este caso se convertirá en un punto de referencia dentro de la historia reciente de la política local, ya que definirá no solo el futuro inmediato de la ciudad, sino también el alcance de los derechos de participación de los funcionarios cuya elección ha sido anulada por decisiones judiciales.

Temas Relacionados

Consejo de EstadoJaime BeltránBucaramangaColombia-noticias

Más Noticias

Gobernación Antioquia y Alcaldía de Medellín rindieron homenaje a policías asesinados en Amalfi con emotiva ceremonia

Familiares de los 13 uniformados recibieron un homenaje en la Gobernación de Antioquia, con la presencia del gobernador y el alcalde de Medellín

Gobernación Antioquia y Alcaldía de

Mintransporte a alcalde de Cartagena: “Yo en ese año que queda no me voy a poner a pelear”

La ministra María Fernanda Rojas respondió al alcalde de Cartagena en medio de un foro ambiental en Montería

Mintransporte a alcalde de Cartagena:

Clima en Barranquilla: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Clima en Barranquilla: conoce el

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Cartagena de Indias este viernes 29 de agosto

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Prepárase antes de salir: Este

Temperaturas en Bogotá: prepárate antes de salir de casa

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Temperaturas en Bogotá: prepárate antes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

Autodefensas estarían amenazando y extorsionando con notas adhesivas pegadas en candados de locales comerciales en Santa Marta

Un soldado muerto y dos más heridos dejó hostigamiento de las disidencias de las Farc en San Andrés de Cuerquia, Antioquia

Este es ‘Giovanni’, el guerrillero que asumirá el poder del frente Carlos Patiño de las disidencias tras la entrega de ‘Kevin’

Docente habría sido secuestrada por un grupo delincuencial en vía Condoto - Itsmina, en Chocó: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Blessd conquista el ranking de

Blessd conquista el ranking de Spotify Colombia, ¿Cuáles son sus canciones más exitosas?

Dos artistas colombianos forman parte del cartel de Lollapalooza Argentina: vea de quiénes se trata

Jairo Ordóñez compartió su reacción tras participación en videoclip de Greeicy: “El hombre más envidiado de Colombia”

Juan David Tejada, pareja de Aida Victoria Merlano, respondió a rumores difundidos por Yina Calderón

Shakira recibió emotivo mensaje de Danna luego de invitarla al escenario: “Un regalo que marcó mi vida”

Deportes

Alarmas por sospechas de apuestas

Alarmas por sospechas de apuestas ilegales en el mundial 2026: el mismo problema del fútbol colombiano

Gobierno Petro nombró a otro medallista olímpico en el Ministerio del Deporte: llega en plena crisis por recorte presupuestal

Jhon Jáder Durán se habría negado a recibir apoyo psicológico de la selección Colombia: “No tiene voluntad”

Estos son los equipos clasificados a las semifinales de la Liga Femenina 2025: calendario y partidos

Dos de los grandes de Portugal se estarían peleando el fichaje de figura de Atlético Nacional