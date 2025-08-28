Resultado Lotería del Valle miércoles 27 de agosto 2025 sorteo 4811

El sorteo de la Lotería del Valle se realiza todos los miércoles (Infobae)

Con apenas 18 mil pesos puede hacerse ganador de miles de millones en pesos con la Lotería del Valle. Aquí están los números ganadores de su último sorteo.

Fecha del sorteo: miércoles 27 de agosto de 2025.

Número de sorteo: 4811

Premio mayor

Combinación ganadora: 8268

Serie: 237

Premio de 500 millones

Combinación ganadora: 1738

Serie: 146

Premio de 100 millones

Combinación ganadora: 4622

Serie: 142

Combinación ganadora: 1264

Serie: 176

Premio de 60 millones

Combinación ganadora: 7474

Serie: 151

Combinación ganadora: 0542

Serie: 211

Combinación ganadora: 0380

Serie: 016

Premio de 40 millones

Combinación ganadora: 5050

Serie: 215

Premio de 30 millones

Combinación ganadora: 6648

Serie: 083

Combinación ganadora: 0238

Serie: 200

Combinación ganadora: 2641

Serie: 181

Combinación ganadora: 1517

Serie: 301

Combinación ganadora: 9637

Serie: 221

Combinación ganadora: 8281

Serie: 054

Combinación ganadora: 9858

Serie: 024

Combinación ganadora: 7068

Serie: 073

Combinación ganadora: 7918

Serie: 128

Combinación ganadora: 3369

Serie: 301

Combinación ganadora: 1048

Serie: 246

Combinación ganadora: 3602

Serie: 146

Combinación ganadora: 6285

Serie: 081

Combinación ganadora: 2947

Serie: 029

Combinación ganadora: 8331

Serie: 143

Combinación ganadora: 2969

Serie: 156

Combinación ganadora: 0614

Serie: 305

Combinación ganadora: 1713

Serie: 177

Combinación ganadora: 0157

Serie: 181

Combinación ganadora: 9616

Serie: 213

Combinación ganadora: 3204

Serie: 023

Combinación ganadora: 5855

Serie: 163

Combinación ganadora: 4283

Serie: 109

Combinación ganadora: 1922

Serie: 090

Combinación ganadora: 6984

Serie: 128

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Para reclamar el premio, puede hacerlo en cualquier punto autorizado, siempre y cuando no supere los 20 millones, de lo contrario tienes que acudir a las oficinas de la Lotería del Valle.

Recuerde que tiene un lapso de 12 meses, una vez finalizado el sorteo, para ir por tu premio.

La Lotería del Valle sólo celebra un sorteo cada semana, todos los miércoles. Prueba tu suerte y puedes varios miles de millones de pesos en premios.

Nueva lista de premios

La Lotería del Valle ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 9 mil millones de pesos.

Un seco de 500 millones de pesos.

Dos secos de 100 millones de pesos.

Tres secos de 60 millones de pesos.

Un seco de 40 millones de pesos.

25 secos de 30 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Valle que entrega por diferentes aproximaciones que suman más de 22 mil millones de pesos.

¿Cómo ganar la Lotería del Valle?

Para poder ganar a la Lotería del Vallerequiere al menos 6 mil pesos para hacerse una de sus tres fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 18 mil pesos.

Existen varias opciones para adquirir la fracción o el boleto entero. Tiene la posibilidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedecomprar en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

El siguiente paso es definirsu combinación ganadora conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez comprado el boleto o la fracción con el número de la suerte, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

La Lotería del Valle tiene más de 90 años, inició operaciones en 1930 y actualmente sus ganancias se destinan al sector salud.