Resultado Lotería del Valle miércoles 27 de agosto 2025 sorteo 4811

Con apenas 18 mil pesos puede hacerse ganador de miles de millones en pesos con la Lotería del Valle. Aquí están los números ganadores de su último sorteo.
Fecha del sorteo: miércoles 27 de agosto de 2025.
Número de sorteo: 4811
Premio mayor
Combinación ganadora: 8268
Serie: 237
Premio de 500 millones
Combinación ganadora: 1738
Serie: 146
Premio de 100 millones
Combinación ganadora: 4622
Serie: 142
Combinación ganadora: 1264
Serie: 176
Premio de 60 millones
Combinación ganadora: 7474
Serie: 151
Combinación ganadora: 0542
Serie: 211
Combinación ganadora: 0380
Serie: 016
Premio de 40 millones
Combinación ganadora: 5050
Serie: 215
Premio de 30 millones
Combinación ganadora: 6648
Serie: 083
Combinación ganadora: 0238
Serie: 200
Combinación ganadora: 2641
Serie: 181
Combinación ganadora: 1517
Serie: 301
Combinación ganadora: 9637
Serie: 221
Combinación ganadora: 8281
Serie: 054
Combinación ganadora: 9858
Serie: 024
Combinación ganadora: 7068
Serie: 073
Combinación ganadora: 7918
Serie: 128
Combinación ganadora: 3369
Serie: 301
Combinación ganadora: 1048
Serie: 246
Combinación ganadora: 3602
Serie: 146
Combinación ganadora: 6285
Serie: 081
Combinación ganadora: 2947
Serie: 029
Combinación ganadora: 8331
Serie: 143
Combinación ganadora: 2969
Serie: 156
Combinación ganadora: 0614
Serie: 305
Combinación ganadora: 1713
Serie: 177
Combinación ganadora: 0157
Serie: 181
Combinación ganadora: 9616
Serie: 213
Combinación ganadora: 3204
Serie: 023
Combinación ganadora: 5855
Serie: 163
Combinación ganadora: 4283
Serie: 109
Combinación ganadora: 1922
Serie: 090
Combinación ganadora: 6984
Serie: 128
No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.
Para reclamar el premio, puede hacerlo en cualquier punto autorizado, siempre y cuando no supere los 20 millones, de lo contrario tienes que acudir a las oficinas de la Lotería del Valle.
Recuerde que tiene un lapso de 12 meses, una vez finalizado el sorteo, para ir por tu premio.
La Lotería del Valle sólo celebra un sorteo cada semana, todos los miércoles. Prueba tu suerte y puedes varios miles de millones de pesos en premios.
Nueva lista de premios
La Lotería del Valle ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales, que son los siguientes:
Un premio mayor de 9 mil millones de pesos.
Un seco de 500 millones de pesos.
Dos secos de 100 millones de pesos.
Tres secos de 60 millones de pesos.
Un seco de 40 millones de pesos.
25 secos de 30 millones de pesos.
A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Valle que entrega por diferentes aproximaciones que suman más de 22 mil millones de pesos.
¿Cómo ganar la Lotería del Valle?
Para poder ganar a la Lotería del Vallerequiere al menos 6 mil pesos para hacerse una de sus tres fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 18 mil pesos.
Existen varias opciones para adquirir la fracción o el boleto entero. Tiene la posibilidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedecomprar en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.
El siguiente paso es definirsu combinación ganadora conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.
Una vez comprado el boleto o la fracción con el número de la suerte, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.
La Lotería del Valle tiene más de 90 años, inició operaciones en 1930 y actualmente sus ganancias se destinan al sector salud.