Expresidente Iván Duque recibió en Jerusalén el Premio Shalva a la Igualdad e Inclusión Social

El expresidente Iván Duque, fue reconocido con el Premio Shalva a la Igualdad y la Inclusión Social. - crédito X @IvanDuque

El expresidente de Colombia, Iván Duque Márquez, fue reconocido en Jerusalén con el Premio Shalva a la Igualdad y la Inclusión Social, una distinción otorgada por el Centro Shalva, institución líder en la atención e integración de personas con discapacidad en Israel.

La ceremonia de entrega del galardón se realizó el lunes 25 de agosto en la sede de Shalva en Jerusalén, reuniendo a representantes diplomáticos, autoridades gubernamentales, líderes comunitarios, empresarios, jóvenes emprendedores y miembros de diversas delegaciones latinoamericanas.

Este escenario favoreció un ambiente de intercambio que evidenció el interés por fortalecer las relaciones y proyectos conjuntos entre Colombia e Israel en materia de innovación social.

Durante el acto, Iván Duque recibió una escultura conmemorativa y pronunció un discurso centrado en la labor de Shalva como referente de inclusión en el mundo. El exmandatario remarcó que el premio constituye un incentivo para continuar trabajando por sociedades más equitativas y celebró la oportunidad de consolidar nuevas alianzas sociales.

Según afirmó en su cuenta oficial de X, “Agradezco al Centro Shalva por el honor de recibir en Jerusalén el Shalva Prize for Social Equality and Inclusion, un reconocimiento a nuestro compromiso con la inclusión y la dignidad humana”.

El expresidente agradeció al Centro Shalva por el honor de recibir en Jerusalén el Premio Shalva a la Igualdad e Inclusión Social. - crédito X@IvanDuque

En el mismo evento, se formalizó el acuerdo entre el Centro Shalva y la Fundación Innovación para el Desarrollo, presidida por Duque, con el fin de promover proyectos de inclusión social, programas de formación y transferencia de conocimiento entre ambas organizaciones. Este memorando busca generar impacto en la formación de jóvenes innovadores sociales en territorios apartados de Colombia, consolidando la cooperación bilateral y la transferencia de experiencias entre el ecosistema israelí y el colombiano.

La distinción otorgada a Duque y a la fundación que lidera reconoce, según palabras de los organizadores, el “liderazgo constante y compromiso con la inclusión social y la dignidad humana”, así como las acciones desarrolladas en ámbitos como la innovación, la educación, la reducción de la pobreza y la atención a población migrante y vulnerable.

Entre los logros homenajeados durante la premiación se destacan los resultados obtenidos bajo su administración en Colombia, con políticas como la reducción de la pobreza multidimensional, la devolución del IVA, el PAEF y la atención integral a la migración venezolana.

El evento funcionó también como una plataforma para la presentación del libro “Fuerza y Verdad”, de autoría de Duque, y para el lanzamiento de nuevas iniciativas en conjunto con el Centro Shalva. Una de las prioridades manifestadas por ambas instituciones es la capacitación y empoderamiento de jóvenes con vocación social, con el propósito de incrementar las oportunidades en el campo de la innovación y la inclusión a nivel nacional e internacional.

Durante su discurso, el expresidente hizo referencia a la labor desarrollada por la organización israelí, a la que describió como “un modelo mundial de inclusión”. - crédito X @IvanDuque

Entre los asistentes, se encontraban embajadores y líderes de distintos países, además de integrantes del equipo de Shalva, empresarios colombianos, expertos en relaciones públicas y representantes de diversas comunidades. El acto fue acompañado por interpretaciones musicales y relatos testimoniales de familias vinculadas al Centro Shalva, subrayando la importancia de la integración plena de las personas con discapacidad en la sociedad.

El Centro Nacional Shalva se fundó hace 35 años en Jerusalén con la misión de brindar atención y servicios integrales a niños, jóvenes y adultos con discapacidad. A lo largo de su historia, ha desarrollado programas de terapia deportiva, artística y musical, desarrollo de habilidades para la vida, actividades de ocio, formación profesional y fomento de la vida independiente. Además, impulsa el voluntariado y la capacitación orientada a la inserción laboral y el servicio militar.

El Centro Nacional Shalva se fundó con la misión de brindar atención y servicios integrales a niños, jóvenes y adultos con discapacidad. - crédito X @IvanDuque

Durante la entrega del galardón, Duque abordó temas de actualidad internacional y dedicó palabras a los acontecimientos del 7 de octubre en Israel. Se refirió a los desafíos que enfrenta la sociedad israelí e hizo énfasis en la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos en el contexto global. Al concluir, recibió una escultura con forma de granada, creada como símbolo de la memoria y de la resistencia frente a la violencia, la cual incluye un video vinculado que documenta acontecimientos históricos y recientes que afectan a la comunidad judía.

La visita de Iván Duque a Israel estuvo acompañada por una delegación de jóvenes emprendedores colombianos, con el objetivo de estrechar vínculos con el ecosistema de innovación israelí y afianzar las oportunidades de colaboración entre ambos países. Esta misión fomenta la transferencia de conocimientos y experiencias, y apunta a potenciar el impacto positivo de los proyectos sociales en Colombia.