Elianis Garrido se defendió de quienes la critican por realizarse cirugías: “Es mi plata, es mi cuerpo”

La artista defendió públicamente su decisión de someterse a cirugías estéticas ante críticas en redes sociales. Así, reivindicó el derecho a la autonomía corporal y alertó sobre la importancia de la seguridad en estos procedimientos

Elianis Garrido defendió su derecho a las cirugías estéticas y la autonomía corporal

La presentadora Elianis Garrido se convirtió nuevamente en tema de conversación tras defender públicamente su decisión de someterse a cirugías estéticas frente a las críticas en redes sociales.

En una entrevista con el pódcast Bravíssimo sin tapujos, la bailarina y actriz abordó de manera directa los comentarios negativos sobre su imagen, reivindicando el derecho a la autonomía corporal y a decidir sobre su propio cuerpo.

Durante su participación en el pódcast, Garrido habló abiertamente sobre las intervenciones estéticas a las que se ha sometido, especialmente en su nariz, y la ola de críticas que esto ha generado.

La presentadora rechazó críticas en redes sociales y reivindicó la libertad sobre el propio cuerpo

“Sí, claro. Lo voy a seguir haciendo porque es mi plata, es mi cuerpo, es mi tiempo, es mi dolor. Nadie debe opinar del cuerpo de otro, yo no tengo por qué meterme en la decisión de otra persona”, afirmó la artista.

La presentadora fue enfática al señalar que la autonomía sobre el propio cuerpo y el uso de los recursos personales son derechos individuales: “Si una persona quiere los senos grandes, es su decisión, es su cuerpo, es su plata, es su tiempo, y el tiempo que está invirtiendo en recuperarse; y la gente se enoja porque yo hablo con fuerza de esto”.

Además, recalcó que la crítica constante en redes sociales ya no la afecta como antes: “Mi nariz me la he operado y todos los días recibo críticas, ya no me importan porque está en mi cara”.

Elianis Garrido destacó la importancia de la seguridad en los procedimientos estéticos

La barranquillera también hizo un llamado a la responsabilidad y la seguridad en los procedimientos estéticos. “Si usted quiere su lipo, hágasela, si usted se quiere poner su nalga, póngasela, pero sepa dónde se la pone y sepa que corre riesgo, yo lo sé”, advirtió, insistiendo en la importancia de acudir a lugares de confianza para evitar complicaciones de salud.

La carrera de Elianis Garrido en el mundo del espectáculo ha estado marcada por la versatilidad y la perseverancia. Desde su aparición en Protagonistas de Nuestra Tele, la actriz se consolidó como una figura destacada en la televisión nacional, especialmente durante su paso por el programa Lo sé todo del Canal Uno.

Posteriormente, decidió cumplir el sueño de su infancia al abrir su propia academia de baile, un proyecto que ha tenido gran acogida y en el que comparte su pasión por la danza y el teatro con nuevos talentos.

Elianis Garrido resaltó el valor de la autenticidad frente a los estándares de belleza en redes

A lo largo de su vida, Elianis Garrido ha enfrentado desafíos personales y profesionales que han puesto a prueba su fortaleza. En diálogo con el pódcast citado, la artista relató cómo la presión por encajar en los estándares del medio la llevó a atravesar episodios de desórdenes alimenticios y problemas de salud.

Tras su paso por el reality, experimentó una etapa de autocrítica y exigencia extrema, que derivó en una lucha silenciosa contra el vómito inducido y otras afecciones físicas. Fue en ese momento cuando buscó ayuda profesional y aprendió a priorizar su bienestar, reconociendo que la vida real dista mucho de la perfección que se muestra en redes sociales.

El entorno familiar y las raíces humildes han sido pilares fundamentales en la vida de Garrido. La presentadora ha expresado en varias ocasiones el orgullo que siente por su origen y el ejemplo de esfuerzo y resiliencia que recibió de sus abuelos y su madre. La pérdida de su abuelo, figura clave en su formación, marcó un momento crucial que la impulsó a ser aún más fuerte para apoyar a su familia.

La bailarina compartió su experiencia de superación personal y profesional

En sus reflexiones, Elianis Garrido invitó a mirar más allá de las apariencias y a no dejarse engañar por la imagen idealizada que muchas veces se proyecta en las plataformas digitales. Para ella, la autenticidad y la autoaceptación son valores esenciales, y su historia es un testimonio de superación y búsqueda de la verdad personal. Frente a quienes la juzgan, la artista sostuvo que solo quien ha vivido sus experiencias puede comprender sus decisiones, reafirmando así su compromiso con la libertad individual y el respeto propio.

