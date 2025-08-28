Colombia entre las 30 economías más grandes del mundo en 2075: proyecciones, cifras y desafíos

Colombia tiene previsto ubicarse como la 28ª mayor economía en 2075, con un PIB de 2,6 billones de dólares. - crédito Jesús Avilés/Infobae Colombia

Colombia tiene previsto ubicarse como la 28ª mayor economía del planeta en 2075, con un Producto Interno Bruto (PIB) real de 2,6 billones de dólares, de acuerdo con las proyecciones desarrolladas por Goldman Sachs en su informe “The Path to 2075”.

El documento examina el potencial de crecimiento de 104 países y reconstruye el panorama global para mitad del siglo XXI, aplicando modelos de convergencia en productividad, dinámica demográfica y tasas históricas de inversión.

Colombia frente al resto de Latinoamérica

El informe ubica a Colombia como la cuarta mayor economía de América Latina para el año 2075. Según la tabla del documento, el PIB real (en billones de dólares estadounidenses, base 2021) proyectado para ese año en los principales países de la región será:

Brasil: 8,7 billones

México: 7,6 billones

Colombia: 2,6 billones

Argentina: 2,4 billones

Perú: 2,1 billones

Chile: 1,2 billones

Ecuador: 0,7 billones

Colombia superará en tamaño económico a Chile, Perú y Ecuador, y se proyecta muy cerca de Argentina, aunque por debajo de Brasil y México, que mantendrán el liderazgo latinoamericano según el reporte oficial de Goldman Sachs.

Evolución y crecimiento proyectados

El informe muestra una expansión del PIB real de Colombia desde 0,2 billones de dólares en 2000 hasta 2,6 billones en 2075, lo que representa un crecimiento acumulado de trece veces en el periodo observado. Las tasas de crecimiento real anual que proyecta Goldman Sachs varían década a década, con la siguiente progresión:

2020: 3,9%

2030: 3,4%

2040: 3,3%

2050: 2,7%

2060: 2,2%

2070: 1,7%

2075: 1,4%

En el propio documento se indica que el mayor dinamismo se concentra durante las décadas de 2020 a 2050, impulsado por factores demográficos y una mayor integración internacional, para luego experimentar una desaceleración ligada al envejecimiento poblacional y a la convergencia con economías avanzadas.

Factores estructurales detrás del crecimiento proyectado

El modelo de Goldman Sachs identifica como fundamentos del crecimiento:

Crecimiento demográfico activo y el aprovechamiento del bono de población joven.

Alta inversión productiva sostenida por una proporción relevante de personas en edad laboral.

Convergencia progresiva en productividad con los países desarrollados.

El documento enfatiza que la combinación de estos factores explicará la expansión del PIB colombiano durante la mayor parte del siglo XXI, estableciendo además que los años de mayor crecimiento coinciden con la etapa de mayor incorporación laboral y expansión del capital productivo.

Ingreso per cápita e indicadores sociales

Colombia tendrá un ingreso per cápita de 48.500 dólares en 2075 (a precios de 2021), según las cifras explícitas del informe. Los valores históricos y pronosticados son:

2000: 3.800 dólares

2020: 7.900 dólares

2050: 24.400 dólares

2075: 48.500 dólares

El incremento en ingreso per cápita será resultado tanto del avance económico total como del crecimiento de la productividad y el capital humano. El informe señala que Colombia estará por debajo de México y Chile en este indicador, pero superará al promedio de la región sudamericana para 2075.

Desafíos: desigualdad, envejecimiento y agenda de reformas

El informe identifica desafíos centrales para el desarrollo sostenido de Colombia durante el periodo proyectado:

Reducción de desigualdad interna: Aunque la brecha global disminuiría, el reporte advierte que la desigualdad dentro de los países podría persistir o incluso aumentar si no se implementan políticas redistributivas.

Envejecimiento poblacional: El agotamiento de la ventana demográfica reducirá la tasa de expansión de la fuerza laboral a partir de 2050, exigiendo adaptaciones en los sistemas de pensiones y salud.

Necesidad de reformas estructurales: El texto destaca la importancia de fortalecer la educación, la infraestructura, la innovación y la institucionalidad para sostener las tasas de crecimiento y garantizar una mejora continua en productividad y bienestar social.

Comparativo regional y global

Dentro del grupo latinoamericano, Colombia será superada en PIB absoluto únicamente por Brasil, México y Argentina, y se proyecta muy por encima de Chile, Perú y Ecuador. El país se ubicará en el puesto 28 a escala mundial, según el ranking de Goldman Sachs.

El informe especifica que Brasil estará en el puesto 7, México en el 9 y Argentina en el 32. Las tres principales economías globales en 2075 serán: China, India y Estados Unidos, únicas en superar los 50 billones de dólares de PIB real. Ningún país latinoamericano logrará ingresar en el top 10 global basándose en los escenarios modelados.

Proyección de series comparativas y modelos alternativos

El documento de Goldman Sachs contempla escenarios alternativos: advierte que un descenso significativo en las tasas de inversión, el envejecimiento acelerado y la falta de reformas podrían poner en riesgo la posición de Colombia en el ranking proyectado. Subraya que la resiliencia macroeconómica y la capacidad de adaptación a cambios tecnológicos serán determinantes para sostener la tendencia anticipada.

El estudio también considera posibles impactos negativos derivados de volatilidad financiera global, bajonazos en la participación laboral, o la ralentización de la mejora institucional, sugiriendo que la aceleración o desaceleración del crecimiento depende en gran medida de la elección de políticas públicas a mediano y largo plazo.

Mirada a largo plazo: retos para la política pública

En la perspectiva de Goldman Sachs para 2075, Colombia deberá priorizar la estabilidad macroeconómica, la ampliación del acceso educativo, la inversión en salud, el desarrollo de infraestructura y el fortalecimiento institucional. Solo de esa manera la economía nacional podrá consolidar su posición como la cuarta economía latinoamericana y la 28ª mundial, y transformar el crecimiento económico en mejoras tangibles para el bienestar colectivo.