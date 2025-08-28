Cobertura de vacuna contra el VPH en Colombia solo llega al 19,5 %, lejos de la meta nacional fijada

Enfermera con vacuna del VPH / COLPRENSA

La vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en Colombia está por debajo de los niveles esperados para 2025.

Según datos divulgados por el Observatorio de Vacunación de la Universidad de los Andes, la cobertura apenas alcanza el 19,5 %, mientras que la meta establecida era del 39,5 %.

Esto significa que, pese a los esfuerzos del sistema de salud, el número de menores entre 9 y 17 años que han recibido el biológico sigue siendo reducido.

El reporte, citado por Semana, señala que en al menos 16 departamentos del país, entre ellos Atlántico, Chocó, La Guajira, Meta, Norte de Santander y Valle del Cauca, las cifras de inmunización no superan la mitad de la población objetivo. Estos territorios presentan rezagos frente al cumplimiento de los estándares internacionales recomendados para frenar la propagación del virus.

El VPH está vinculado a una de las enfermedades más graves que afectan a las mujeres: el cáncer de cuello uterino. De acuerdo con UNICEF, en 2022 se notificaron 660.000 nuevos casos en el mundo y aproximadamente 350.000 muertes relacionadas con este tipo de cáncer. En el contexto colombiano, el Instituto Nacional de Cancerología (INC) y la Liga Colombiana contra el Cáncer han señalado que cada año se presentan entre 4.500 y 5.000 diagnósticos, de los cuales más de 2.000 resultan en fallecimientos.

La vacuna se encuentra disponible de manera gratuita en los puntos de vacunación del país para niñas y niños dentro del rango de 9 a 17 años. Aun así, los indicadores muestran que gran parte de la población aún no accede al esquema completo. La brecha entre la meta y los resultados actuales refleja la necesidad de fortalecer las campañas de información y de acceso en diferentes regiones.

La EPS Famisanar explicó a Semana la relevancia de esta inmunización: “Vacunarse contra el VPH genera protección y previene la infección de varios tipos del virus que pueden causar cáncer o verrugas genitales. Es segura, efectiva y no causa infertilidad”. Esta aclaración busca contrarrestar algunos mitos que históricamente han generado desconfianza en torno al biológico.

Además de la vacunación, las pruebas de tamizaje son otra herramienta clave para la prevención. La misma entidad indicó que en mujeres de 25 a 29 años se recomienda realizar citología cada tres años, siempre que los resultados previos sean negativos. Para el grupo de 30 a 65 años, la prueba de ADN del VPH puede aplicarse con una periodicidad que varía entre uno y cinco años, bajo las mismas condiciones.

Según manifestó Famisanar a Semana, “el cáncer de cuello uterino crece lentamente y no presenta síntomas en etapas tempranas. Por eso, contar con pruebas de tamizaje permite identificar y tratar anormalidades antes de que se conviertan en tumores invasivos”. Con esto, se destaca la importancia de complementar la vacunación con el diagnóstico oportuno en etapas iniciales.

La situación actual plantea un reto para el sistema de salud, que busca mejorar la cobertura de inmunización en la población adolescente y preadolescente. Especialistas han insistido en que la vacuna es una medida de prevención primaria que reduce significativamente los riesgos de desarrollar enfermedades asociadas con el VPH, lo que convierte la aplicación oportuna en una estrategia de impacto en salud pública.

El llamado también se dirige a padres y cuidadores. Famisanar recalcó a Semana que “es fundamental que los acudientes lleven a niñas y niños de 9 a 17 años a completar el esquema de vacunación, con el fin de reducir riesgos y prevenir enfermedades relacionadas con el virus”. La entidad añadió que los puestos de vacunación están habilitados en todo el territorio nacional para avanzar en la cobertura.

En paralelo, organismos internacionales han recomendado a los países fortalecer sus campañas de educación sobre el virus y sus consecuencias, con el objetivo de aumentar la aceptación de la vacuna. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido como meta que el 90 % de las niñas estén vacunadas antes de los 15 años para 2030, lo que representa un desafío para las naciones de ingresos medios y bajos, entre ellas Colombia.