Colombia

Arrestan a estadounidense por portar un revólver en plena vía pública de Medellín

Un individuo, de 42 años, fue interceptado por patrullas policiales en el occidente de la ciudad, tras mostrar actitud sospechosa y portar un arma

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Un hombre de nacionalidad estadounidense
Un hombre de nacionalidad estadounidense fue arrestado en el occidente de Medellín tras ser sorprendido con un revólver calibre veintidós durante un operativo policial de rutina, informaron las autoridades locales - crédito Policía de Medellín

En el barrio Laureles, al occidente de Medellín, la Policía realizó la captura de un ciudadano estadounidense de 42 años, quien portaba un arma de fuego y fue interceptado durante un operativo de rutina, según comunicó la institución.

De acuerdo con la información divulgada por la Policía de Medellín, los hechos ocurrieron cuando patrullas de vigilancia notaron la actitud sospechosa del extranjero, quien caminaba por la vía pública y, al percatarse de la presencia de los uniformados, “intentó evitar a nuestros uniformados”.

El comunicado resalta que, tras ser interceptado y registrado, los agentes encontraron “escondido, en el bolsillo de su pantalón, un revólver calibre veintidós con cinco cartuchos para el mismo”.

Tanto el arma como el detenido fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación bajo cargos de “porte, tráfico, fabricación y tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones”.

La Policía de Medellín afirmó que continúan implementando operativos y acciones orientadas a la “prevención del delito y la garantía de la seguridad ciudadana” dentro de la estrategia ‘seguros, cercanos y presentes’.

