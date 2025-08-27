Colombia

Julián Zuluaga reveló cómo su vida personal influyó en su salida de ‘MasterChef Celebrity’: “Estaba un poco saturado”

En entrevista con Infobae Colombia, el actor agradeció el respaldo del público, destacó el aprendizaje y los vínculos formados durante su participación en el ‘reality’ del Canal RCN

Elsa Barrera

Por Elsa Barrera

Julián Zuluaga se despidió de
Julián Zuluaga se despidió de ‘MasterChef Celebrity’ tras una emotiva eliminación - crédito cortesía del Canal RCN

La salida de Julián Zuluaga de Masterchef Celebrity sorprendió a la audiencia del Canal RCN, no solo por el desenlace del episodio, sino por las razones personales que el actor compartió tras su eliminación.

En una entrevista con Infobae Colombia, Zuluaga explicó que factores ajenos a la cocina influyeron en su desempeño, marcando el final de su paso por el popular reality.

Zuluaga expresó sentirse agradecido por la experiencia vivida en el programa: “Me siento muy afortunado de salir de MasterChef y muy afortunado de haber estado en MasterChef también. Siento que era un ciclo que necesitaba cumplir, lo disfruté mucho, estuvo muy bien, aprendí un montón, y lo agradezco profundamente”.

El actor atribuyó su salida
El actor atribuyó su salida a motivos personales y agradeció el apoyo del público - crédito cortesía del Canal RCN

El actor reconoció que, aunque sus compañeros notaron cierta desconcentración en él, la causa principal de su desenfoque fue una situación personal relacionada con su perro.

“Yo siento que energéticamente hubo un punto en el programa en el que yo sentí que ya estaba un poco saturado, o sea, desde que tuve una situación personal con mi perro, desde ahí como que yo dije, ‘Ya tal vez no tengo que estar tan más acá’. Sentí que ya era hora de volar”.

Julián Zuluaga, en diálogo con este medio, también abordó las críticas de quienes cuestionan la participación de celebridades en este tipo de concursos. Defendió su decisión de ingresar a MasterChef Celebrity como una oportunidad para aprender y crecer, más allá de la competencia.

Factores ajenos a la cocina,
Factores ajenos a la cocina, incluyendo una situación personal con su mascota, marcaron el desenlace de la participación del actor - crédito cortesía del Canal RCN

“Uno tiene una vida, es que eso es algo importante que la gente tiene que entender. Esa gente que dice, ‘No entiendo por qué la gente va si no se va a ganar eso’. Porque quiero ir a aprender, me están dando la oportunidad de ir y me pagan, quiero ir. Punto. ¿Qué tiene de malo eso? (...) Yo fui a ser yo y a dar amor, a aprender, he aprendido a cocinar y eso es lo que más se ha agradecido del programa porque siento que es algo vital", expresó.

Antes de cerrar su ciclo en el programa, el actor dedicó palabras de agradecimiento al público que lo apoyó durante su participación. En conversación con Infobae Colombia, valoró los mensajes recibidos en redes sociales y el vínculo generado con la audiencia.

“Lo poco que he visto ha sido hermoso y para mí es necesario agradecerle a todas las personas que han tenido ese detalle de tomarse el tiempo de escribir y escribir cosas tan hermosas sobre lo que sintieron con mi participación. Creo que eso hace que valga la pena que yo haya hecho algo a lo que no estaba dispuesto a hacer inicialmente y valió toda la pena del mundo por ustedes, por los televidentes que conectaron, que sintieron y que también amaron conmigo”, indicó.

El plato de Julián Zuluaga
El plato de Julián Zuluaga fue criticado por falta de sazón y presentación - crédito cortesía del Canal RCN

Al despedirse, Zuluaga resaltó la importancia de la conexión humana y la empatía, convencido de que el mayor aprendizaje de su paso por MasterChef Celebrity fue el lazo creado con la audiencia: “Agradezco mucho a aquellos que conectaron conmigo y a los que no, también espero que se vayan conectando con otras personas porque lo más importante es conectar con la gente”.

Cómo fue la eliminación de Julián Zuluaga

La noche de la eliminación estuvo marcada por la presencia del Ghee, una mantequilla clarificada de origen animal, como ingrediente central del reto. Los concursantes recibieron diferentes versiones de Ghee —mexicano, ajo, orégano, albahaca y original— y debieron preparar platos inspirados en diversas gastronomías internacionales.

David Sanín fue el encargado de asignar el tipo de Ghee a cada participante: Patricia recibió el de ajo, Julián Zuluaga y Carolina Sabino el original, Valeria el de albahaca, Violeta el de orégano y Valentina el mexicano. La competencia se desarrolló bajo presión, con la ausencia de Nicolás Montero, que deberá regresar con delantal negro, y Luisfer, que se salvó gracias a su pin de inmunidad.

Julián Zuluaga es el octavo
Julián Zuluaga es el octavo eliminado de 'MasterChef Celebrity Colombia' - crédito Canal RCN

Durante la preparación, la tensión se hizo evidente. Patricia, conocida como Paty, expresó dudas sobre su plato y terminó entre lágrimas, mientras Carolina Sabino recibió el consejo del chef Nicolás de Zubiría: “menos es más”, una recomendación que influyó en su proceso creativo. Tras finalizar el tiempo, los participantes compartieron sus emociones en el lounge, donde la inseguridad y la ansiedad se manifestaron, especialmente en Patricia.

En la presentación ante los jueces, Zuluaga optó por un plato titulado “Inspiración peruana a la Juli”. Aunque el puré fue bien recibido, el pollo resultó falto de sazón y el emplatado no convenció por su aspecto. Por su parte, Carolina Sabino presentó “esencia”, un plato que logró conectar con los chefs gracias a sus sabores caseros y la intención detrás de cada ingrediente.

El veredicto final determinó que Valentina, Paty, Valeria y Carolina subieran al balcón, mientras que Julián y Violeta quedaron como los dos peores platos de la noche. Finalmente, la eliminación recayó sobre Julián Zuluaga, que se despidió de la competencia tras recibir la noticia de los jueces.

