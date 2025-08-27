Juanda Caribe recogió 125 millones para darle una casa a un niño que vendía dulces en las calles de Barranquilla

La campaña solidaria liderada por Juanda Caribe recaudó más de 125 millones de pesos en 14 horas para cambiar la vida de Hugo, un niño vendedor de dulces en Barranquilla - crédito @juandacaribeshow/Instagram

En menos de 24 horas, la vida de Hugo, un niño de 13 años que recorría las calles de Barranquilla vendiendo dulces para sostener a su familia, cambió radicalmente gracias a una campaña solidaria que recaudó más de 125 millones de pesos.

La iniciativa fue liderada por el influencer Juanda Caribe y movilizó a miles de personas.

La recaudación, que superó los 125 millones de pesos en solo catorce horas, tuvo como objetivo principal la compra de una vivienda digna para Hugo, su abuela y su hermano menor, quienes residen en el barrio Villa Colombia de Barranquilla. El monto recolectado permitió asegurarles un nuevo hogar y la posibilidad de dejar atrás años de incertidumbre.

Un niño de 13 años que vendía dulces para sostener a su familia recibió una casa, beca universitaria y apoyo médico tras una recaudación récord impulsada por Juanda Caribe y miles de donantes - crédito @juandacaribeshow/Instagram

Hugo, que desde los 6 años se dedicaba a la venta ambulante de dulces en centros comerciales y calles de Barranquilla, asumió el rol de sostén familiar tras el abandono de sus padres.

Su abuela, de edad avanzada, no puede trabajar, por lo que el ingreso diario del menor resultaba esencial para cubrir las necesidades básicas del hogar.

“Lo que yo me gano ahí es para la comida, lo dulce, para la merienda”, relató Hugo sobre su rutina en una entrevista con el restaurante Breaking Hot.

El influencer y la ciudadanía lograron en tiempo récord recursos para que Hugo y su familia accedan a un hogar digno, educación superior y emprendimiento - crédito @juandacaribeshow/Instagram

A pesar de las dificultades, el joven nunca perdió de vista sus sueños: “Quiero ser ingeniero de sistemas. Tal vez en la universidad que más adelante se me proponga y lo pueda lograr”, expresó.

El impacto de la campaña fue más allá de la adquisición de la vivienda. Hugo recibió una beca del 100% en la Universidad CUL de Barranquilla (Corporación Universitaria Latinoamericana), donde podrá cursar la carrera de su elección, con la Ingeniería de Sistemas como principal aspiración.

Además, se puso en marcha un emprendimiento familiar aprovechando la experiencia de su abuela en la preparación de fritos, para garantizarles una fuente de ingresos estable. El apoyo también incluyó atención médica especializada: Hugo inició un tratamiento dermatológico con la doctora Anita Vergara, mientras que su hermano menor será sometido próximamente a una cirugía que mejorará su calidad de vida.

La historia de un menor trabajador movilizó a la comunidad de Barranquilla, que logró reunir fondos para asegurarle vivienda, estudios y atención médica - crédito @juandacaribeshow/Instagram

El origen de esta ola de solidaridad se remonta a una publicación del restaurante Breaking Hot, que recordó una anécdota vivida con Hugo un año atrás. En aquella ocasión, el niño, tras ganar un premio en una dinámica, decidió gastar el dinero en comida para su abuela.

La historia, al ser compartida nuevamente en redes sociales, despertó la empatía de la comunidad y motivó a Juanda Caribe a tomar acción. “Detrás de cada niño que trabaja hay una historia de amor y de lucha, pero también una sociedad que le debe más oportunidades”, reflexionó Breaking Hot en la publicación que impulsó la campaña.

La respuesta de la ciudadanía fue inmediata y masiva. Cientos de personas, entre ellas figuras del entretenimiento y otros influencers, se sumaron a la causa. La actriz Viña Macho y la presentadora Melissa Martínez, entre otros, también manifestaron su apoyo público.

Influencers y personalidades del entretenimiento muestran su respaldo público a Hugo - crédito @juandacaribeshow/Instagram

Juanda Caribe, cuyo nombre real es Juan David Muñoz, compartió en sus redes sociales la motivación detrás de su gesto: “Hugo, tu historia me tocó, yo vendí dulces, en otras circunstancias muy diferentes a las que lastimosamente te ha tocado, pero eso será hasta hoy, hoy mismo estoy dispuesto a ayudarte a cambiar tu vida desde mis posibilidades”.

El influencer también celebró la rapidez y el alcance de la campaña: “125.000.000 pesos han sido recaudados en un lapso de 14 horas, gracias a cada uno de los donantes, grandes, pequeños, famosos, anónimos, mayores, menores, hoy todos fuimos Hugo”. Además, detalló que la familia será hospedada temporalmente en un hotel y recibirá acompañamiento profesional mientras se concreta la entrega de la nueva vivienda.

Por su parte, Hugo agradeció el respaldo recibido y compartió su visión sobre la importancia de ayudar a los demás: “Si tú ayudas, Dios te ayuda también y te lo multiplica así sea como tú ayudes al prójimo. Eso siempre lo voy a tener en cuenta”. El joven también expresó su deseo de que, en el futuro, pueda retribuir la solidaridad que hoy le ha cambiado la vida.