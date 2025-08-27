Drones sospechosos en el Magdalena Medio prendieron las alarmas de las autoridades: anunciaron medidas

Los drones sospechosos no contaban con la documentación requerida para su sobrevuelo - crédito Luisa González/Reuters

El sobrevuelo de drones sospechosos y la presencia de material propagandístico de las disidencias de las Farc en el municipio de Yondo, Antioquia, obligó a que las autoridades adelantaran un Consejo de Seguridad Extraordinario para verificar las condiciones del municipio ante la presunta presencia de este grupo armado al margen de la ley en la región.

Al término de la reunión, el alcalde de esa población, Yerson Ariza, explicó que en la noche del 25 de agosto de 2025 se registraron cuatro sobrevuelos de drones que no contaban con las autorizaciones necesarias y afectaron el espacio aéreo cercano a una estación de Policía, una unidad militar y las carreteras que dan acceso al municipio.

Adicionalmente, el mandatario municipal precisó que una situación similar no se había presentado en el territorio, por lo que la presencia sospechosa de aeronaves no tripuladas prendió las alarmas ante el constante uso de estos elementos en hechos de violencia por parte de los grupos subversivos.

Incluso, aseguró que luego de varios días de que se registraran los hechos, aún no se tiene registro de la procedencia de las aeronaves ni del objetivo con el que se realizaron los vuelos en espacios cercanos al municipio, por lo que para las autoridades no termina de parecer sospechoso estos elementos que podrían indicar formas de intimidación a la población civil de la región.

No obstante, las primeras hipótesis de la fuerza pública apuntan a que los drones sospechosos estarían realizando labores de inteligencia, pero no se tiene claro el grupo al que pertenecerían, dado que se realizaron en zonas cercanas a infraestructura oficial y, previamente, no se tenían documentos que avalaran su presencia.

“No deja uno de preocuparse por la situación, pues es un hecho que no se había presentado acá en el municipio, pues estos sobrevuelos, estos drones, pues no se ha no se había presentado, y eso causa, pues esa preocupación, más que todo en las autoridades, porque todavía no se ha podido identificar con qué objetivo se hacían estos sobrevuelos“, indicó Ariza.

Adicionalmente, explicó que en el puente vehicular que une a ese municipio con la ciudad petrolera de Barrancabermeja, en Santander, fue puesta una pancarta con mensajes que hacía alusión a las disidencias de las Farc.

Ante estos hechos, en las declaraciones entregadas a los medios de comunicación luego del Consejo de Seguridad, las autoridades fueron enfáticas en que los elementos fueron retirados y quedaron como material para nutrir las investigaciones en torno a la presencia de los drones y a la instalación del material propagandístico.

En la misma línea, explicaron que luego de estos hechos que se registraron en la misma noche se incrementará el pie de fuerza, tanto en el casco urbano como en las zonas rurales del municipio. Asimismo, anunciaron que ejercerán controles en las carreteras aledañas y un monitoreo constante al tránsito de los ciudadanos desde y hacia esa comunidad antioqueña.

Según las autoridades, estas medidas buscan prevenir hechos de violencia que puedan afectar a los habitantes del Magdalena Medio, dado que es una zona estratégica que conduce desde las zonas de frontera hacia el centro del país y las grandes capitales, a donde esos grupos buscan acercarse progresivamente.

Finalmente, explicaron que con estas estrategias buscan difundir un mensaje de tranquilidad entre los habitantes de la región en un intento por dar garantía de seguridad en el municipio ante los hechos que generaron preocupación entre los ciudadanos y que las autoridades esperan que no hagan parte de una campaña de intimidación por parte de los grupos armados con relación a los hechos de violencia registrados en distintas regiones del país.