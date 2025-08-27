Colombia

Drones sospechosos en el Magdalena Medio prendieron las alarmas de las autoridades: anunciaron medidas

La región es estratégica para la operación de los grupos armados, dado que conecta a las zonas de frontera con el centro del país

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
Los drones sospechosos no contaban
Los drones sospechosos no contaban con la documentación requerida para su sobrevuelo - crédito Luisa González/Reuters

El sobrevuelo de drones sospechosos y la presencia de material propagandístico de las disidencias de las Farc en el municipio de Yondo, Antioquia, obligó a que las autoridades adelantaran un Consejo de Seguridad Extraordinario para verificar las condiciones del municipio ante la presunta presencia de este grupo armado al margen de la ley en la región.

Al término de la reunión, el alcalde de esa población, Yerson Ariza, explicó que en la noche del 25 de agosto de 2025 se registraron cuatro sobrevuelos de drones que no contaban con las autorizaciones necesarias y afectaron el espacio aéreo cercano a una estación de Policía, una unidad militar y las carreteras que dan acceso al municipio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Adicionalmente, el mandatario municipal precisó que una situación similar no se había presentado en el territorio, por lo que la presencia sospechosa de aeronaves no tripuladas prendió las alarmas ante el constante uso de estos elementos en hechos de violencia por parte de los grupos subversivos.

Incluso, aseguró que luego de varios días de que se registraran los hechos, aún no se tiene registro de la procedencia de las aeronaves ni del objetivo con el que se realizaron los vuelos en espacios cercanos al municipio, por lo que para las autoridades no termina de parecer sospechoso estos elementos que podrían indicar formas de intimidación a la población civil de la región.

No obstante, las primeras hipótesis de la fuerza pública apuntan a que los drones sospechosos estarían realizando labores de inteligencia, pero no se tiene claro el grupo al que pertenecerían, dado que se realizaron en zonas cercanas a infraestructura oficial y, previamente, no se tenían documentos que avalaran su presencia.

El alcalde del municipio expresó
El alcalde del municipio expresó su preocupación - crédito Yerso Ariza Rivera/facebook

“No deja uno de preocuparse por la situación, pues es un hecho que no se había presentado acá en el municipio, pues estos sobrevuelos, estos drones, pues no se ha no se había presentado, y eso causa, pues esa preocupación, más que todo en las autoridades, porque todavía no se ha podido identificar con qué objetivo se hacían estos sobrevuelos“, indicó Ariza.

Adicionalmente, explicó que en el puente vehicular que une a ese municipio con la ciudad petrolera de Barrancabermeja, en Santander, fue puesta una pancarta con mensajes que hacía alusión a las disidencias de las Farc.

Ante estos hechos, en las declaraciones entregadas a los medios de comunicación luego del Consejo de Seguridad, las autoridades fueron enfáticas en que los elementos fueron retirados y quedaron como material para nutrir las investigaciones en torno a la presencia de los drones y a la instalación del material propagandístico.

El material propagandístico de las
El material propagandístico de las disidencias fue retirado - crédito AFP

En la misma línea, explicaron que luego de estos hechos que se registraron en la misma noche se incrementará el pie de fuerza, tanto en el casco urbano como en las zonas rurales del municipio. Asimismo, anunciaron que ejercerán controles en las carreteras aledañas y un monitoreo constante al tránsito de los ciudadanos desde y hacia esa comunidad antioqueña.

Según las autoridades, estas medidas buscan prevenir hechos de violencia que puedan afectar a los habitantes del Magdalena Medio, dado que es una zona estratégica que conduce desde las zonas de frontera hacia el centro del país y las grandes capitales, a donde esos grupos buscan acercarse progresivamente.

Las autoridades anunciaron el incremento
Las autoridades anunciaron el incremento del pie de fuerza en la zona - crédito Colprensa

Finalmente, explicaron que con estas estrategias buscan difundir un mensaje de tranquilidad entre los habitantes de la región en un intento por dar garantía de seguridad en el municipio ante los hechos que generaron preocupación entre los ciudadanos y que las autoridades esperan que no hagan parte de una campaña de intimidación por parte de los grupos armados con relación a los hechos de violencia registrados en distintas regiones del país.

Temas Relacionados

YondoAntioquiaDisidencias FarcDronesSeguridadFuerzas militaresYerson ArizaMagdalena MedioColombia-Noticias

Más Noticias

Procuraduría sancionó a dos exdirectores de la Ungrd por fallas en emergencia de La Mojana: omisiones dejaron miles de damnificados

El Ministerio Público sancionó a Eduardo José González y Javier Pava Sánchez, puesto que omitieron acciones para atender el boquete de Caregato y prolongaron la crisis en la región

Procuraduría sancionó a dos exdirectores

Petro se reunirá con miembros de la Corte Suprema en medio de tensiones por ataques del presidente: “Es la oportunidad de conversar”

El encuentro está previsto durante el evento ‘Justicia para Todos’ en Villavicencio, Meta, el jueves 28 de agosto de 2025

Petro se reunirá con miembros

Gobierno aclaró cómo subsidiará la energía a estratos 1, 2 y 3 e indicó a qué empresas no les subirá el valor del servicio

Edwin Palma, ministro de Minas, afirmó que “esperamos con la modificación promover un uso eficiente de la energía, así como la implementación de energías limpias por parte de los contribuyentes”

Gobierno aclaró cómo subsidiará la

María Fernanda Cabal aseguró que la caída de la dictadura de Nicolás Maduro ayudaría a “lograr la paz en Colombia”

La senadora del Centro Democrático respaldó las operaciones de EE. UU. en el Caribe, cerca a Venezuela

María Fernanda Cabal aseguró que

Operativo contra la minería ilegal en Antioquia dejó dos brasileños capturados: criminales generaban hasta $10.000 millones

Según explicó el director de la Policía Nacional, Carlos Fernando Triana Beltrán, los delincuentes pagaban el 7% de sus ganancias al Clan del Golfo, uno de los grupos armados con mayor presencia en la región

Operativo contra la minería ilegal
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fuerza pública bajo ataque: se

Fuerza pública bajo ataque: se han registrado al menos 30 asonadas contra policías y militares en 2025 en Colombia

Abatido alias Colonia, cabecilla del Clan del Golfo encargado de expandir el grupo en Risaralda: este es su historial criminal

34 soldados siguen retenidos contra su voluntad en Guaviare: alcalde de El Retorno aseguró que los militares “no están secuestrados”

Dos soldados desaparecidos tras enfrentamientos entre Ejército y disidencias en Nariño

Dron explosivo fue inhibido por el Ejército y terminó incrustado en el techo de una vivienda en Santander de Quilichao, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón se conmovió con

Claudia Bahamón se conmovió con la eliminación de Julián Zuluaga en ‘MasterChef Celebrity’: “Niño bonito, te quiero con mi alma”

Hernán Orjuela respondió a señalamientos de estafa a Don Jediondo con su cadena de restaurantes: “Que Pedro directamente te lo corrobore”

Estas son las películas que están de moda en Netflix Colombia este día

Julián Zuluaga realizó conmovedor relato de cómo rescató a Simba durante el rodaje de ‘Darío Gómez’

Michelle Guty armó debate por imitar la forma de hablar de los hombres bogotanos: “Levanten la mano los rolos”

Deportes

Este sería el nuevo rival

Este sería el nuevo rival de la selección Colombia después de las eliminatorias: presidente de la federación lo confirmó

“Estamos perdiendo la plata”, hinchas de Santa Fe contra la Dimayor por programar partidos entre semana

Exjugador de Santa Fe mostró su desacuerdo con la presidencia de Eduardo Méndez: “Hay que conectar con la gente, eso llama plata”

Jhon Jáder Durán fracasó con Fenerbahce en Champions y prendió las alarmas en Colombia: eliminado por el Benfica de Richard Ríos

Tras eliminar a Nacional por Copa Libertadores, São Paulo se habría fijado en un delantero del Deportes Tolima