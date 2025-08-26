Colombia

Mitos y realidades sobre el proceso de duelo de los colombianos: la culpa y las tusas

Expresiones sociales como “tienes que ser fuerte” pueden entorpecer la sanación, mientras que la orientación psicológica es fundamental en el proceso

La recuperación implica tolerar emociones
La recuperación implica tolerar emociones intensas, alejarse de soluciones mágicas y buscar acompañamiento para evitar el aislamiento y reacciones de riesgo - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Un informe de la plataforma Selia, especializada en psicología, consignó detalles de los duelos que atraviesan los colombianos y que afectan en gran medida su salud mental. El reporte está basado en datos recogidos durante 2025, y demostró que los ciudadanos sufren por los duelos tanto por las muertes de sus seres queridos como las rupturas amorosas.

“Usuarios entre 40 y 60 años consultan por el duelo tras la muerte de sus padres, describiéndolo como ‘un vacío’ o ‘una soledad extrema’”, indicó el reporte, basado en el análisis de 250.000 consultas realizadas en el país sobre los motivos que llevan a los colombianos a buscar ayuda en salud mental.

Según detalló la compañía, 68% de las mujeres que consultaron atravesaban una ruptura. Además, el informe señala que “6 de cada 10 usuarios que sienten ansiedad expresaron que ‘sobrepiensan todo el tiempo’ o ‘no pueden dormir sin razón’”.

Entre los jóvenes, el panorama tampoco es alentador: “el 77% de los jóvenes entre 26 y 34 años manifiestan inseguridad con su cuerpo o alimentación, y 56% de usuarios de 22 a 25 años expresan miedos sobre su orientación sexual y experiencias de vida”.

El duelo no solo aplica
El duelo no solo aplica para una ruptura de una relación de pareja sino a una pérdida de un ser querido - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Etapas de la salud mental en el proceso de una pérdida

El duelo, frecuentemente asociado a la tristeza, es reconocido en psicología como un proceso emocional complejo, los reportes publicados por la página especializada destacan que pueden experimentarse sensaciones de enojo, culpa, confusión e incluso alivio, y que el tránsito por estas emociones no sigue un patrón fijo o lineal.

Las etapas descritas clásicamente: negación, ira, negociación, depresión y aceptación, suelen alternarse de forma particular en cada persona. Sobre esta variabilidad, los especialistas coinciden en que “no hay una forma correcta o incorrecta de vivir el duelo”.

La presión social para “superar” una pérdida rápidamente representa un obstáculo adicional: expresiones como “el tiempo lo cura todo” o “tienes que ser fuerte”, según el análisis psicológico, tienden a invalidar el sufrimiento propio de la persona que atraviesa el proceso.

Contrario a esta idea difundida, los expertos indican que el tiempo en sí mismo no sana, sino las acciones y recursos que cada persona aplica durante ese periodo. El acompañamiento por parte de familiares, amigos o grupos de apoyo puede desempeñar un papel clave para evitar el aislamiento, que puede potenciar síntomas depresivos.

El estudio también indicó que es necesario tratar la salud física y autocuidado, ya que durante el duelo suelen producirse alteraciones en el apetito, el sueño y la energía. Las recomendaciones se centran en mantener hábitos básicos, como una alimentación balanceada y el ejercicio regular, que contribuyen para sostener tanto el cuerpo como la mente.

Dentro del proceso de duelo, los rituales y despedidas, sean de carácter simbólico o personal, ofrecen la posibilidad de darle un sentido y un cierre emocional a la pérdida. Sin embargo, existe riesgo de la evasión a través de hábitos perjudiciales como el consumo excesivo de alcohol, la comida en exceso o el trabajo compulsivo y la conveniencia de desarrollar estrategias más saludables, como la lectura, la música o el contacto social moderado.

Hacer ejercicio y retomar sus
Hacer ejercicio y retomar sus hobbies puede ayudarlo en el proceso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Técnica para superar un duelo

La página indica la importancia de aplicar la técnica del “semáforo rojo”, un método que contribuye a regular las emociones intensas y evitar decisiones impulsivas en situaciones de duelo amoroso o separación. El psicólogo Roinel Salamanca sintetiza la herramienta en tres pasos: “detente, respira y nombra lo que sientes” cuando surge una emoción intensa; después, reflexiona sobre las opciones y consecuencias; finalmente, actúa “alineando la decisión con tu bienestar emocional y tu recuperación”.

Sin embargo, no solo es necesario aplicar esta técnica, sino acudir a un psicólogo, pues este paso resulta fundamental si el dolor se vuelve persistente o bloquea el funcionamiento diario.

