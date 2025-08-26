Mitos y realidades sobre el proceso de duelo de los colombianos: la culpa y las tusas

La recuperación implica tolerar emociones intensas, alejarse de soluciones mágicas y buscar acompañamiento para evitar el aislamiento y reacciones de riesgo - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Un informe de la plataforma Selia, especializada en psicología, consignó detalles de los duelos que atraviesan los colombianos y que afectan en gran medida su salud mental. El reporte está basado en datos recogidos durante 2025, y demostró que los ciudadanos sufren por los duelos tanto por las muertes de sus seres queridos como las rupturas amorosas.

“Usuarios entre 40 y 60 años consultan por el duelo tras la muerte de sus padres, describiéndolo como ‘un vacío’ o ‘una soledad extrema’”, indicó el reporte, basado en el análisis de 250.000 consultas realizadas en el país sobre los motivos que llevan a los colombianos a buscar ayuda en salud mental.

Según detalló la compañía, 68% de las mujeres que consultaron atravesaban una ruptura. Además, el informe señala que “6 de cada 10 usuarios que sienten ansiedad expresaron que ‘sobrepiensan todo el tiempo’ o ‘no pueden dormir sin razón’”.

Entre los jóvenes, el panorama tampoco es alentador: “el 77% de los jóvenes entre 26 y 34 años manifiestan inseguridad con su cuerpo o alimentación, y 56% de usuarios de 22 a 25 años expresan miedos sobre su orientación sexual y experiencias de vida”.

Etapas de la salud mental en el proceso de una pérdida

El duelo, frecuentemente asociado a la tristeza, es reconocido en psicología como un proceso emocional complejo, los reportes publicados por la página especializada destacan que pueden experimentarse sensaciones de enojo, culpa, confusión e incluso alivio, y que el tránsito por estas emociones no sigue un patrón fijo o lineal.

Las etapas descritas clásicamente: negación, ira, negociación, depresión y aceptación, suelen alternarse de forma particular en cada persona. Sobre esta variabilidad, los especialistas coinciden en que “no hay una forma correcta o incorrecta de vivir el duelo”.

La presión social para “superar” una pérdida rápidamente representa un obstáculo adicional: expresiones como “el tiempo lo cura todo” o “tienes que ser fuerte”, según el análisis psicológico, tienden a invalidar el sufrimiento propio de la persona que atraviesa el proceso.

Contrario a esta idea difundida, los expertos indican que el tiempo en sí mismo no sana, sino las acciones y recursos que cada persona aplica durante ese periodo. El acompañamiento por parte de familiares, amigos o grupos de apoyo puede desempeñar un papel clave para evitar el aislamiento, que puede potenciar síntomas depresivos.

El estudio también indicó que es necesario tratar la salud física y autocuidado, ya que durante el duelo suelen producirse alteraciones en el apetito, el sueño y la energía. Las recomendaciones se centran en mantener hábitos básicos, como una alimentación balanceada y el ejercicio regular, que contribuyen para sostener tanto el cuerpo como la mente.

Dentro del proceso de duelo, los rituales y despedidas, sean de carácter simbólico o personal, ofrecen la posibilidad de darle un sentido y un cierre emocional a la pérdida. Sin embargo, existe riesgo de la evasión a través de hábitos perjudiciales como el consumo excesivo de alcohol, la comida en exceso o el trabajo compulsivo y la conveniencia de desarrollar estrategias más saludables, como la lectura, la música o el contacto social moderado.

Técnica para superar un duelo

La página indica la importancia de aplicar la técnica del “semáforo rojo”, un método que contribuye a regular las emociones intensas y evitar decisiones impulsivas en situaciones de duelo amoroso o separación. El psicólogo Roinel Salamanca sintetiza la herramienta en tres pasos: “detente, respira y nombra lo que sientes” cuando surge una emoción intensa; después, reflexiona sobre las opciones y consecuencias; finalmente, actúa “alineando la decisión con tu bienestar emocional y tu recuperación”.

Sin embargo, no solo es necesario aplicar esta técnica, sino acudir a un psicólogo, pues este paso resulta fundamental si el dolor se vuelve persistente o bloquea el funcionamiento diario.