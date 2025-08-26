Investigan si la masacre en Mesitas del Colegio, asesinato en funeraria de Bogotá y crimen en Villavicencio están relacionados

Las autoridades se encuentra en medio de la investigación y establecer la conexión entre lo sucedido en Villavicencio, El Colegio y la localidad de Kennedy - crédito captura de pantalla /X/Colprensa /JEP

La muerte de Nelson Alberto Rodríguez Morales en Kennedy, Bogotá, mientras se dirigía al velorio de su madre, añade un nuevo capítulo de violencia a una serie de homicidios y ataques recientes en la región central de Colombia.

Este suceso, en el que Rodríguez Morales recibió un disparo en la cabeza, ha despertado interrogantes sobre posibles vínculos entre tres hechos violentos, separados por 22 días y 172 kilómetros, que involucran antecedentes judiciales compartidos y patrones similares de ejecución.

En el análisis de estos crímenes, las autoridades aún no han confirmado la conexión entre los asesinatos en Villavicencio, el municipio de El Colegio, en Cundinamarca (también conocido como Mesitas del Colegio) y la localidad de Kennedy, pero tampoco han descartado la relación entre los eventos.

Según información proporcionada por los órganos de investigación, los intervalos temporales, la corta distancia geográfica y el historial delictivo de todas las víctimas refuerzan la hipótesis de una posible escalada de retaliaciones entre organizaciones criminales de la zona.