Identifican a responsable del secuestro de 34 militares en Guaviare: autoridades piden ayuda para capturarlo

Las autoridades garantizar completa reserva por información sobre alias Jimmy Parra - crédito Colprensa y @FuerzaAereaCol/X

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) reveló la identidad de la persona que estaría detrás del secuestro extorsivo de 34 militares en zona rural de El Retorno, en Guaviare. Las autoridades están solicitando ayuda a la ciudadanía para encontrar al señalado criminal.

De acuerdo con el cartel del “Más buscado” publicado por la FAC, se trata de Jhon Wilmer Ulcue Trochez, alias Jimmy Parra o Jimmy Martínez, que está bajo la lupa de la Dirección de investigación Criminal e Interpol en el Guaviare.

Las personas que brinden información sobre el presunto responsable del crimen puede comunicarse con las autoridades a través de la línea 3232734707 o por medio del correo electrónico dijin.aicor-git@policia.gov.co. La Policía garantiza absoluta reserva para los denunciantes.

Se está ofreciendo una recompensa de $20 millones por información que sirva para ubicar a las personas que estuvieron involucradas en el secuestro de los uniformados.

Según el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, los militares fueron secuestrados por civiles que estarían siendo amenazados por las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco que, incluso, tendría personas infiltradas entre la ciudadanía. Presuntamente, estarían exigiendo la entrega de un cuerpo de uno de los 10 guerrilleros que fueron dados de baja en una operación militar.

“El cuerpo que solicitan se encuentra en San José del Guaviare acorde a los protocolos de medicina legal y judiciales para estos casos. Desde el inicio se ha ofrecido el transporte de estas personas a San José del Guaviare y todas las garantías institucionales para que conozcan y acompañen de primera mano los procesos que se están adelantando acorde a la Constitución y la Ley”, detalló.

