Colombia

Ariel Ávila cuestionó los avances de la Paz Total: “Lo mejor es levantar las mesas y regresar a la confrontación”

El congresista señaló que la política de Gustavo Petro fracasó por la falta de voluntad de los grupos armados de adelantar conversaciones con el Estado colombiano

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
El senador ha centrado su
El senador ha centrado su gestión en el Congreso en el seguimiento de los hechos de violencia - crédito Colprensa

El senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, lanzó duros cuestionamientos a la política de Paz Total del Gobierno nacional, sobre la que argumentó que no existe voluntad real de consolidarla. Adicionalmente, se refirió a las conversaciones que se adelantan con grupos armados al margen de la ley amparados por esta iniciativa de la Administración gubernamental.

De acuerdo con el congresista, que ha centrado su gestión en el control de los hechos de violencia en el país, así como en los intentos de construir una paz real, las mesas de diálogo deberían levantarse en respuesta a los actos terroristas que cobraron la vida de decenas de colombianos en varias regiones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En diálogo con Caracol Radio, Ávila manifestó su dolor por el fracaso de la llamada Paz Total del presidente Gustavo Petro a raíz de lo que señaló como la falta de voluntad de los grupos armados al margen de la ley de adelantar conversaciones con el Estado colombiano y consolidar un acuerdo que permita el retorno de la tranquilidad a los habitantes de las zonas rurales.

“Me duele mucho que la Paz Total haya fracasado, pues porque la paz abrevia el sufrimiento de la gente. Pero eso fracasó y no hay ninguna intención, ni del Estado Mayor Central, la línea de Calarcá, ni el ELN, ni de la de Segunda Marquetalia, de consolidar procesos de paz“, expresó el senador.

A su vez, aseveró que lo mejor que podría hacer el Gobierno frente a la escalada de la violencia en las regiones del país que históricamente se han visto golpeadas por el conflicto armado, es levantar las mesas de conversación y reactivar las acciones judiciales en contra de los cabecillas de los grupos guerrilleros.

Ávila señaló la falta de
Ávila señaló la falta de voluntad de los grupos armados al margen de la ley - crédito AFP

En la misma línea, anticipó que esa acción suscitaría un golpe político para el presidente Petro, que podría vulnerar la legitimidad del mandatario frente a la opinión pública y frente a los sectores de oposición, por lo que aseguró que el retorno a la confrontación armada con esos grupos sería el precedente para, en unos años, adelantar nuevas conversaciones con un panorama diferente.

“Entonces, lo mejor que debería hacer el Estado es levantar esas mesas, es un golpe político, pero levantarlas, reactivar órdenes de captura e irse a la confrontación. Al final, todo esto en cuatro, cinco, tres años, seis años, diez años, va a terminar en una mesa de negociación“, explicó Ávila.

No obstante, en su diálogo con el medio de comunicación radial, el senador destacó los avances en las conversaciones con algunos grupos delincuenciales del suroccidente del país.

El congresista destacó los avances
El congresista destacó los avances en los diálogos con los Comuneros del Sur - crédito Fernando Vergara/Foto AP

Según el congresista, solo la mesa con el grupo Los Comuneros del Sur tendría buen término. Sobre otras negociaciones, especificó que dependerá del panorama político el avance de los eventuales acuerdos, dado que los esfuerzos del Gobierno nacional se están concentrando en conversaciones que no llegaran a su objetivo final.

“Lo único que va a terminar bien, como lo he dicho, es lo de Nariño, de Comuneros del Sur y tal vez lo del 33, la disidencia del 33 arriba en Tibú, en norte de Santander. De resto no va a haber ningún éxito“, aseguró el congresista al medio radial.

Finalmente, hizo un llamado a los inquilinos de la Casa de Nariño para que se ahorren el desgaste que suscita adelantar los diálogos con grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Estado Mayor Central (EMC) o la Segunda Marquetalia, dado que la idea de consolidar la paz ha sido recurrente a lo largo de la historia nacional.

Ávila aseguró que se debería
Ávila aseguró que se debería volver a la confrontación armada - crédito AFP

“Entonces, el Gobierno debería evitar este desgaste y levantar las negociaciones e irse a la confrontación. Y en algunos años volverá seguramente el tema de la paz, pero cuando estén debilitadas estas estructuras, no así como están creciendo“, puntualizó.

Temas Relacionados

Ariel ÁvilaDiálogos de pazPaz totalEstado colombianoComuneros del SurSegunda MarquetaliaELNDisidencias de las FarcEMCColombia-Noticias

Más Noticias

Apple, fabricante de los iPhone, enfrenta investigación en Colombia por restricciones que tienen los usuarios

El proceso iniciado por la autoridad nacional podría transformar el acceso a plataformas alternativas y modificar el panorama digital en el país

Apple, fabricante de los iPhone,

Santiago Botero vuelve a ser tendencia por afirmar que admira a Carlos Castaño: “Yo me pongo orgulloso”

El precandidato indicó que Castaño le dio esperanza a Colombia, con la participación de Los Pepes en la muerte de Pablo Escobar

Santiago Botero vuelve a ser

Miguel Polo Polo le recomendó a Iván Cepeda usar en su campaña una foto junto a Iván Márquez y Jesús Santrich

El congresista afro señaló que la fotografía dotaría de transparencia la candidatura presidencial del senador, lo que le ayudaría a atraer los votos de los colombianos

Miguel Polo Polo le recomendó

Las mellizas del ‘Desafío Siglo XXI’ aparecieron en famosos videos musicales y pocos fans lo notaron

Las jóvenes no solo conquistaron el ‘reality’ con su belleza, sino que también dejaron huella en la música

Las mellizas del ‘Desafío Siglo

Juan Felipe Cadavid reveló detalles de su fichaje: “No voy a hacer de esto una escalera”

El periodista deportivo, que se ha ganado un lugar como uno de los comunicadores más relevantes de los medios colombianos, aseguró que el llamado de Andrea Guerrero fue vital para su decisión

Juan Felipe Cadavid reveló detalles
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Presunto miembro de la disidencia

Presunto miembro de la disidencia de ‘Iván Mordisco’ mató a un subintendente de la Policía en Corinto, Cauca: el atacante fue abatido

Fuerzas Militares anunciaron duro golpe contra miembros del ELN que planeaban atentar contra uniformados

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia: así fueron las comunicaciones

Alias Dumar o Chito, uno de los hombres más importantes de alias Iván Mordisco, fue abatido por las fuerzas militares

Atentados en el país revelaron fallas en los sistemas antidrones de las fuerzas militares

ENTRETENIMIENTO

Las mellizas del ‘Desafío Siglo

Las mellizas del ‘Desafío Siglo XXI’ aparecieron en famosos videos musicales y pocos fans lo notaron

Karol G dará ocho shows exclusivos en París: es la primera latina en el Crazy Horse

“Bon appétit, majestad” conquista el ranking de las series más vistas en Netflix Colombia que no te puedes perder

El humorista José Ordóñez reveló que fue abusado sexualmente: guardó silencio por 40 años

Carolina Sabino reveló la clave para mantener vivo su amor a distancia con el empresario Mario Bert: vive en Ecuador

Deportes

Juan Felipe Cadavid reveló detalles

Juan Felipe Cadavid reveló detalles de su fichaje: “No voy a hacer de esto una escalera”

Atlético Paranaense oficializó la llegada de otro futbolista colombiano: ya son seis en el Furacão

Dueños de Atlético Nacional estarían “inconformes” con Javier Gandolfi al frente del equipo

Alfredo Morelos explotó contra periodista que lo cuestionó por polémica celebración: “¿Y cuándo me pu..., qué pasa?"

Millonarios quiere asegurar a una de sus piezas claves en defensa de cara al 2026: buscan renovar su contrato