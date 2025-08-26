Ariel Ávila cuestionó los avances de la Paz Total: “Lo mejor es levantar las mesas y regresar a la confrontación”

El senador ha centrado su gestión en el Congreso en el seguimiento de los hechos de violencia - crédito Colprensa

El senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, lanzó duros cuestionamientos a la política de Paz Total del Gobierno nacional, sobre la que argumentó que no existe voluntad real de consolidarla. Adicionalmente, se refirió a las conversaciones que se adelantan con grupos armados al margen de la ley amparados por esta iniciativa de la Administración gubernamental.

De acuerdo con el congresista, que ha centrado su gestión en el control de los hechos de violencia en el país, así como en los intentos de construir una paz real, las mesas de diálogo deberían levantarse en respuesta a los actos terroristas que cobraron la vida de decenas de colombianos en varias regiones.

En diálogo con Caracol Radio, Ávila manifestó su dolor por el fracaso de la llamada Paz Total del presidente Gustavo Petro a raíz de lo que señaló como la falta de voluntad de los grupos armados al margen de la ley de adelantar conversaciones con el Estado colombiano y consolidar un acuerdo que permita el retorno de la tranquilidad a los habitantes de las zonas rurales.

“Me duele mucho que la Paz Total haya fracasado, pues porque la paz abrevia el sufrimiento de la gente. Pero eso fracasó y no hay ninguna intención, ni del Estado Mayor Central, la línea de Calarcá, ni el ELN, ni de la de Segunda Marquetalia, de consolidar procesos de paz“, expresó el senador.

A su vez, aseveró que lo mejor que podría hacer el Gobierno frente a la escalada de la violencia en las regiones del país que históricamente se han visto golpeadas por el conflicto armado, es levantar las mesas de conversación y reactivar las acciones judiciales en contra de los cabecillas de los grupos guerrilleros.

Ávila señaló la falta de voluntad de los grupos armados al margen de la ley - crédito AFP

En la misma línea, anticipó que esa acción suscitaría un golpe político para el presidente Petro, que podría vulnerar la legitimidad del mandatario frente a la opinión pública y frente a los sectores de oposición, por lo que aseguró que el retorno a la confrontación armada con esos grupos sería el precedente para, en unos años, adelantar nuevas conversaciones con un panorama diferente.

“Entonces, lo mejor que debería hacer el Estado es levantar esas mesas, es un golpe político, pero levantarlas, reactivar órdenes de captura e irse a la confrontación. Al final, todo esto en cuatro, cinco, tres años, seis años, diez años, va a terminar en una mesa de negociación“, explicó Ávila.

No obstante, en su diálogo con el medio de comunicación radial, el senador destacó los avances en las conversaciones con algunos grupos delincuenciales del suroccidente del país.

El congresista destacó los avances en los diálogos con los Comuneros del Sur - crédito Fernando Vergara/Foto AP

Según el congresista, solo la mesa con el grupo Los Comuneros del Sur tendría buen término. Sobre otras negociaciones, especificó que dependerá del panorama político el avance de los eventuales acuerdos, dado que los esfuerzos del Gobierno nacional se están concentrando en conversaciones que no llegaran a su objetivo final.

“Lo único que va a terminar bien, como lo he dicho, es lo de Nariño, de Comuneros del Sur y tal vez lo del 33, la disidencia del 33 arriba en Tibú, en norte de Santander. De resto no va a haber ningún éxito“, aseguró el congresista al medio radial.

Finalmente, hizo un llamado a los inquilinos de la Casa de Nariño para que se ahorren el desgaste que suscita adelantar los diálogos con grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Estado Mayor Central (EMC) o la Segunda Marquetalia, dado que la idea de consolidar la paz ha sido recurrente a lo largo de la historia nacional.

Ávila aseguró que se debería volver a la confrontación armada - crédito AFP

“Entonces, el Gobierno debería evitar este desgaste y levantar las negociaciones e irse a la confrontación. Y en algunos años volverá seguramente el tema de la paz, pero cuando estén debilitadas estas estructuras, no así como están creciendo“, puntualizó.