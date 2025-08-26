Colombia

Habrá día sin carro y sin moto en septiembre, confirmó la Alcaldía de Cali: esta será la fecha

El documento que regulará las jornadas de restricción vehicular estará disponible para consulta pública desde septiembre, para que la ciudadanía aporte ideas y observaciones antes de su aprobación final

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Guardar
Las jornadas sin circulación de
Las jornadas sin circulación de vehículos particulares se realizarán el 22 de septiembre de 2025 y el 22 de abril de 2026 - crédito Secretaría de Movilidad de Cali

Para el 1 de septiembre de 2025, la Alcaldía de Cali anunció la publicación del borrador del decreto que regulará los Días de la Movilidad Activa, conocidos popularmente como Días sin carro y sin moto.

Con la publicación del borrador abre un proceso de consulta pública para que la ciudadanía presente observaciones y propuestas antes de la aprobación definitiva.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según informaron las autoridades locales, esta iniciativa busca institucionalizar jornadas fijas para restringir el uso de vehículos particulares y motocicletas, promoviendo una movilidad más sostenible en la ciudad.

El borrador estará disponible en la página y correo electrónico oficial de la alcaldía de Cali, donde los ciudadanos tendrán quince días hábiles para enviar comentarios, sugerencias y solicitudes. Además, se habilitarán puntos físicos en distintas localidades para facilitar la participación presencial.

El subsecretario de Movilidad Sostenible, Carlos Santacoloma, destacó la importancia de este proceso participativo. “Es fundamental que la comunidad participe, porque estos días no solo afectan la movilidad, sino que también promueven un cambio cultural hacia formas más saludables y sostenibles de desplazarse”, explicó el funcionario.

Declaraciones de Carlos Santacoloma, subsecretario de Movilidad de Cali - crédito Secretaría de Movilidad de Cali/X

Fechas oficiales de la jornada

El decreto establecerá oficialmente dos fechas anuales para los días sin carro y sin moto, las cuales son el 22 de septiembre de 2025 y el 22 de abril de 2026, respectivamente.

Estas jornadas tienen como objetivo incentivar el uso de la bicicleta, el transporte público, los desplazamientos a pie y otros medios no motorizados. La medida busca reducir la contaminación, mejorar la calidad del aire y fomentar estilos de vida más saludables, según detalló El País de Cali.

“Este decreto determinará que el próximo 22 de septiembre y 26 de abril (2026) serán las fechas destinadas para no transitar en vehículo particular, ni en moto particular“, declaró el funcionario al medio citado.

Las nuevas cámaras permitirán mayor
Las nuevas cámaras permitirán mayor disponibilidad de información en tiempo real y optimizarán la seguridad vial y la movilidad en Cali - crédito Alcaldía de Cali

Además, el subsecretario recordó que el 22 de septiembre coincide con el Día Mundial Sin Automóvil, reforzando el compromiso de la ciudad con la movilidad sostenible.

Excepciones y participación ciudadana

Durante estas jornadas, la circulación de vehículos particulares y motocicletas estará restringida en gran parte del territorio urbano. Sin embargo, el borrador contempla excepciones para servicios esenciales, como ambulancias, vehículos de emergencia, transporte de carga crítica, personas con discapacidad y servicios funerarios, entre otros.

El transporte público continuará operando con normalidad para garantizar la movilidad de la población y la continuidad de las actividades cotidianas, según precisó El País de Cali.

- crédito Diego Rey
- crédito Diego Rey / Metrocali

La participación ciudadana es un pilar fundamental en la construcción de esta política pública. El proceso de consulta permitirá ajustar detalles operativos del decreto, como los horarios de restricción, las zonas afectadas y los mecanismos de acompañamiento durante las jornadas.

También, Carlos Santacoloma subrayó la importancia de que los caleños conozcan con anticipación las fechas de estas jornadas: “Queremos que con tiempo los caleños conozcan cuándo serán estos días, no solo para este año, sino para los siguientes. La idea es que en 2025, 2026 y 2027 ya tengamos una fecha fija y previsible, para que la ciudadanía, las empresas y las instituciones puedan planear con anticipación”, afirmó el subsecretario.

La experiencia reciente de Cali con los Días de la Movilidad Activa ha dejado resultados positivos. El 4 de mayo, la ciudad vivió una jornada en la que se restringió la circulación de vehículos particulares, motocicletas, camiones y automotores híbridos, lo que permitió la realización de la Maratón de Cali 2025 y transformó las calles en espacios seguros para peatones y deportistas.

Durante un operativo del Secrearía
Durante un operativo del Secrearía de Movilidad que sorprendió a decenas de vehículos mal estacionados en plena vía exclusiva del sistema de transporte masivo - crédito Secretaría de Movilidad de Cali

Estas experiencias, según la alcaldía de Cali, han servido de base para fortalecer la propuesta y consolidar una cultura de movilidad activa en la capital del Valle.

Además, el subsecretario señaló que la programación anticipada de estas jornadas permitirá a ciudadanos, empresas, instituciones educativas y comercios organizar sus actividades con suficiente tiempo, minimizando posibles inconvenientes y promoviendo la integración comunitaria.

De acuerdo con el funcionario local, contar con un calendario definido hasta 2027 facilitará la consolidación de una cultura de movilidad sostenible en la ciudad.

Más allá de la restricción temporal al uso del automóvil, estos días representan una oportunidad para que los caleños reconsideren sus formas de desplazamiento y reconozcan los beneficios de una ciudad más limpia y saludable.

Temas Relacionados

Días de la Movilidad ActivaAlcaldía de CaliMovilidad sostenibleCarlos SantacolomaCaliDía sin carro y sin motoColombia-Noticias

Más Noticias

Karol G dejó ver el detrás de sus ensayos para los próximos shows que tendrá tanto en Brasil como en París: “Enfocada”

‘La Bichota’ mostró cómo se prepara para el que será su regreso a los escenarios, luego de estrenar el álbum ‘Tropicoqueta’ con el que se espera esté de gira en 2026: “Trabajando en muchos proyectos a la vez”

Karol G dejó ver el

El expresidente Duque destacó su relación con Israel y, tras reunión con Benjamín Netanyahu, le lanzó un dardo a Petro

El exmandatario, que ocupó el cargo antes de la llegada de Gustavo Petro al poder en Colombia, señaló que espera que el próximo gobierno “tenga un sentido de respeto por las relaciones internacionales y el respeto por Israel”

El expresidente Duque destacó su

Francesa radicada en Medellín publicó video con las agresiones de la que es víctima cotidianamente en la calle: “5 kilómetros, 15 situaciones de acoso”

La “francesa paisa”, como es conocida, mostró el asedio callejero al que se ha visto expuesta con un experimento social por varios sectores de la capital antioqueña

Francesa radicada en Medellín publicó

Continúan las críticas a Vive Claro: mostraron los altos precios de su carta y solo los chicles cuesta 8 mil pesos

El estreno del Vive Claro Music Center en Bogotá, con un concierto de Green Day, generó críticas por los altos precios de alimentos y bebidas, además de reclamos de vecinos del sector Salitre por el ruido

Continúan las críticas a Vive

Tras polémica por fotos con Netanyahu, Iván Duque compartió foto con Isaac Herzog, presidente de Israel

El expresidente colombiano dijo que el motivo del encuentro fue establecer un diálogo sobre tecnología, innovación y comercio

Tras polémica por fotos con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan polémicos videos de guerrilleros

Revelan polémicos videos de guerrilleros de las disidencias de fiesta después de los ataques terroristas

Álvaro Uribe se refirió a los planes para asesinar al alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro

Presunto miembro de la disidencia de ‘Iván Mordisco’ mató a un subintendente de la Policía en Corinto, Cauca: el atacante fue abatido

Fuerzas Militares anunciaron duro golpe contra miembros del ELN que planeaban atentar contra uniformados

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia: así fueron las comunicaciones

ENTRETENIMIENTO

Karol G dejó ver el

Karol G dejó ver el detrás de sus ensayos para los próximos shows que tendrá tanto en Brasil como en París: “Enfocada”

Continúan las críticas a Vive Claro: mostraron los altos precios de su carta y solo los chicles cuesta 8 mil pesos

Melina Ramírez contó el impacto que le causó separarse de su hijo Salvador: “Lloré 15 días antes y no podía dormir”

Yina Calderón mostró su avance en el boxeo y lanzó una indirecta a su contrincante Andrea Valdiri: “El que menos corre vuela”

Esta es la famosa actriz que se le midió a concursar en ‘Miss Universe Colombia’: compite por Cundinamarca

Deportes

Nueva baja en el FPC:

Nueva baja en el FPC: Águilas Doradas confirmaría la salida del técnico Pablo de Muner

Exjugador de Millonarios aseguró que Santa Fe recurrió a “trampas” para ganar la liga colombiana: “Hay que ser vivos”

Vendieron el Deportivo Cali: se confirmó que la multinacional IDC Network compró la mayoría accionaria por US 47.5 millones

Ben Turner ganó la etapa 4 de la Vuelta a España: dos colombianos continúan en el Top 10 de la clasificación general

Eduardo Luis reveló detalles de la rumba con Dayro Moreno: “Tuve que volarme”