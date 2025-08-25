Colombia

Registraron el robo de una joyería Cartagena: uno de los responsables fue capturado

El incidente ocurrió en la avenida Pedro de Heredia, cuando se alertó a las autoridades por el acto de inseguridad en la ciudad

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Hombres atracaron joyería del Éxito
Hombres atracaron joyería del Éxito Cartagena, en la Pedro de Heredia - crédito Mecar

Se conoció un reciente robo en una joyería ubicada dentro del Éxito Cartagena dejó a las autoridades tras la pista de dos responsables que ingresaron al establecimiento para apropiarse de dinero en efectivo y oro.

Uniformados de la Policía de Cartagena y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía se presentaron en la mañana del lunes 25 de agosto tras el aviso sobre el episodio de inseguridad, que comenzó en la noche del domingo 24.

De acuerdo con información revelada por el diario regional El Universal, dos sujetos planificaron el delito al esconderse en el techo del local comercial la noche previa, esperando a que los empleados cerraran el lugar.

Cuando creyeron conveniente bajar, terminaron cayendo sobre un tubo del baño, el cual rompieron, originando una fuga de agua en el establecimiento.

El incidente ocurrió en la
El incidente ocurrió en la avenida Pedro de Heredia, cuando se alertó a las autoridades por el acto de inseguridad en la ciudad - crédito Colprensa

En la madrugada del lunes, intentaron forzar la caja fuerte de la joyería, pero, según agregó el medio, “no lo consiguieron, por lo que se llevaron tres millones de pesos en efectivo y un gramaje de oro que estaría avaluado en ocho millones de pesos”.

El hecho fue descubierto la mañana del lunes 25 de agosto, instante en que el vigilante que recibía el nuevo turno notó una anomalía: “había agua saliendo por el baño”.

En ese momento, uno de los delincuentes quiso escapar, pero fue capturado. El hombre detenido por la Policía de Cartagena es de nacionalidad chilena; mientras tanto, su cómplice logró escapar, aunque las autoridades ya adelantan su búsqueda.

De acuerdo con los registros policiales citados por El Universal, aunque los detenidos no lograron acceder al contenido principal de la caja fuerte, sí pudieron sustraer efectivo y oro antes de ser sorprendidos.

Uno de los delincuentes emprendió
Uno de los delincuentes emprendió la huida en ese instante, pero fue alcanzado. Ahora está en poder de las autoridades - crédito Colprensa

Actualmente, el capturado se encuentra bajo custodia judicial, mientras la investigación sigue para dar con el paradero del segundo implicado.

