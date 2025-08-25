Colombia

Por atentado en Cali, autoridades estadounidenses advirtieron viajar a Valle del Cauca: esto dijo la Embajada

Según explicó la sede diplomática de ese país en Colombia “los delitos violentos, como robos a mano armada y asesinatos, son comunes en esa zona”, por lo que pide a los estadounidenses “reconsiderar” su viaje al Valle del Cauca

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Estados Unidos emite alerta para
Estados Unidos emite alerta para que sus ciudadanos reconsideren sus viajes al Valle del Cauca - crédito Colprensa

El atentado terrorista en inmediaciones a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, que ocurrió el jueves 21 de agosto y dejó seis muertos y más de setenta heridos, ha provocado que se incrementen las recomendaciones de seguridad para estadounidenses en Colombia.

En respuesta a este episodio y por la inseguridad en la región, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá ha emitido una alerta solicitando a sus ciudadanos que “reconsideren” viajar al Valle del Cauca.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según explicó la sede diplomática estadounidense, “los delitos violentos, como robos a mano armada y asesinatos, son comunes en esa zona”.

Las autoridades estadounidenses agregaron que los “grupos terroristas están activos en algunas zonas. Debido a los riesgos actuales, algunos empleados del Gobierno estadounidense que trabajan en Colombia tienen prohibido viajar a esta zona”.

Las autoridades piden a ciudadanos
Las autoridades piden a ciudadanos estadounidenses reconsiderar viajar al Valle del Cauca, tras el atentado - crédito Captura pantalla

Este comunicado destaca la alerta frente al incremento de crímenes y la actividad de grupos armados en la región, lo que ha llevado a elevar los niveles de precaución para ciudadanos y personal diplomático.

La embajada no solo hizo públicas las restricciones sugeridas, sino que ofreció detalles para la protección y comunicación de los estadounidenses en territorio colombiano.

Se confirmaron los canales de contacto como el número telefónico +5712752000 y su alternativa local 6012752000, además del correo electrónico acsbogota@state.gov, de modo que los ciudadanos puedan solicitar apoyo o información actualizada.

De igual forma, se difundieron las formas de contacto con el Consulado de Estados Unidos en Barranquilla, habilitando las líneas 18884074747 y 12025014444 junto a la dirección de correo electrónico conagencybarranquilla@state.gov.

El impacto de la explosión
El impacto de la explosión afectó gravemente a viviendas cercanas, dejando a familias como la de Amelia Muriel de Martínez sin su hogar tras 50 años - crédito Colprensa

Estos recursos buscan fortalecer la asistencia a viajeros o residentes estadounidenses ante eventuales situaciones de emergencia, en un contexto donde la seguridad en el Valle del Cauca se ha convertido en una de las prioridades de las autoridades diplomáticas.

La alerta se presenta en un periodo de tensión caracterizado no solo por el reciente atentado en Cali, sino por la persistencia de hechos violentos vinculados a organizaciones armadas. Sobre este escenario, la embajada instó nuevamente a sus ciudadanos a mantenerse informados y seguir las recomendaciones oficiales para evitar riesgos innecesarios durante su estancia en Colombia.

Temas Relacionados

Atentado terrorista en CaliCarro bomba en CaliEmbajada de Estados UnidosAdvertencia ciudadanos estadounidensesReconsiderar viajeViaje a Valle del CaucaValle del CaucaColombia-Noticias

Más Noticias

Vicky Dávila criticó al Gobierno Petro por reunión con disidencia de alias Calarcá: “A Petro no le importa que asesinen a nuestros héroes”

La reunión, celebrada un día después de los ataques en Cali y Amalfi, generó fuertes críticas de la candidata presidencial, quien cuestionó la permisividad con líderes de grupo ilegales señalados de crímenes contra la Fuerza Pública

Vicky Dávila criticó al Gobierno

Crece la preocupación por colombianos detenidos en Venezuela y El Salvador: familiares exigen respuestas del Gobierno Petro

Más de 21 mil ciudadanos de Colombia permanecen privados de la libertad en cárceles de distintos países, enfrentando condiciones críticas y obstáculos diplomáticos para acceder a derechos básicos y visitas consulares

Crece la preocupación por colombianos

Catherine Siachoque reanudó sus estudios universitarios y reveló su motivación familiar

La actriz aseguró que este es un proyecto sin terminar y que siempre lo tuvo pendiente cuando se terminara su trabajo en la actuación

Catherine Siachoque reanudó sus estudios

Cuál es el precio del gramo de oro en Colombia este lunes 25 de agosto

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son lo que determina el costo de las piezas de estos metales preciosos

Cuál es el precio del

Registraron el robo de una joyería Cartagena: uno de los responsables fue capturado

El incidente ocurrió en la avenida Pedro de Heredia, cuando se alertó a las autoridades por el acto de inseguridad

Registraron el robo de una
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Caquetá había advertido

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia: así fueron las comunicaciones

Alias Dumar o Chito, uno de los hombres más importantes de alias Iván Mordisco, fue abatido por las fuerzas militares

Atentados en el país revelaron fallas en los sistemas antidrones de las fuerzas militares

Cayó alias Garrote, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare

Atacan con un dron una embarcación de la Armada de Colombia en Putumayo: así fue el momento

ENTRETENIMIENTO

Catherine Siachoque reanudó sus estudios

Catherine Siachoque reanudó sus estudios universitarios y reveló su motivación familiar

Altafulla sorprendió con lujoso regalo a Karina García para celebrar su reencuentro: “Con mis letras y todo”

Yaya Muñoz le respondió a Yina Calderón, quien la señaló de mantener a su novio: “Me gusta un hombre para hacer equipo”

Anthony Zambrano se sinceró sobre su gusto por su compañera Grecia en el ‘Desafío 2025’: “Apoteósica, me derrito”

Stray Kids se convierte en el rey del Top 10 de K-pop en iTunes Colombia

Deportes

Hernán Torres tuvo su primer

Hernán Torres tuvo su primer entrenamiento como nuevo entrenador de Millonarios

Etapa 3 de la Vuelta a España: Egan Bernal entre los 10 mejores de la jornada; David Gaudu se llevó la victoria

Así fue el emotivo homenaje a Egan Bernal durante la etapa 3 de la Vuelta a España

Este fue el motivo por el que Esteban Chaves debió cambiar su bicicleta en plena etapa de la Vuelta a España

Dayro Moreno lidera el conteo de los máximos goleadores colombianos de la historia, pero su valor alcanza un mínimo histórico: estas son las cifras