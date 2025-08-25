Por atentado en Cali, autoridades estadounidenses advirtieron viajar a Valle del Cauca: esto dijo la Embajada

Estados Unidos emite alerta para que sus ciudadanos reconsideren sus viajes al Valle del Cauca - crédito Colprensa

El atentado terrorista en inmediaciones a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, que ocurrió el jueves 21 de agosto y dejó seis muertos y más de setenta heridos, ha provocado que se incrementen las recomendaciones de seguridad para estadounidenses en Colombia.

En respuesta a este episodio y por la inseguridad en la región, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá ha emitido una alerta solicitando a sus ciudadanos que “reconsideren” viajar al Valle del Cauca.

Según explicó la sede diplomática estadounidense, “los delitos violentos, como robos a mano armada y asesinatos, son comunes en esa zona”.

Las autoridades estadounidenses agregaron que los “grupos terroristas están activos en algunas zonas. Debido a los riesgos actuales, algunos empleados del Gobierno estadounidense que trabajan en Colombia tienen prohibido viajar a esta zona”.

Las autoridades piden a ciudadanos estadounidenses reconsiderar viajar al Valle del Cauca, tras el atentado - crédito Captura pantalla

Este comunicado destaca la alerta frente al incremento de crímenes y la actividad de grupos armados en la región, lo que ha llevado a elevar los niveles de precaución para ciudadanos y personal diplomático.

La embajada no solo hizo públicas las restricciones sugeridas, sino que ofreció detalles para la protección y comunicación de los estadounidenses en territorio colombiano.

Se confirmaron los canales de contacto como el número telefónico +5712752000 y su alternativa local 6012752000, además del correo electrónico acsbogota@state.gov, de modo que los ciudadanos puedan solicitar apoyo o información actualizada.

De igual forma, se difundieron las formas de contacto con el Consulado de Estados Unidos en Barranquilla, habilitando las líneas 18884074747 y 12025014444 junto a la dirección de correo electrónico conagencybarranquilla@state.gov.

El impacto de la explosión afectó gravemente a viviendas cercanas, dejando a familias como la de Amelia Muriel de Martínez sin su hogar tras 50 años - crédito Colprensa

Estos recursos buscan fortalecer la asistencia a viajeros o residentes estadounidenses ante eventuales situaciones de emergencia, en un contexto donde la seguridad en el Valle del Cauca se ha convertido en una de las prioridades de las autoridades diplomáticas.

La alerta se presenta en un periodo de tensión caracterizado no solo por el reciente atentado en Cali, sino por la persistencia de hechos violentos vinculados a organizaciones armadas. Sobre este escenario, la embajada instó nuevamente a sus ciudadanos a mantenerse informados y seguir las recomendaciones oficiales para evitar riesgos innecesarios durante su estancia en Colombia.