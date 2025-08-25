El Sena está ofreciendo más de 30.000 vacantes laborales a nivel nacional y en el exterior con sueldos millonarios: así puede participar

Bogotá, Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca concentran la mayor cantidad de ofertas laborales - crédito Sena

La Agencia Pública de Empleo (APE) del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) está ofertando cerca de 30.000 vacantes laborales en Colombia y el exterior. Más de 5.000 de estas oportunidades no exigen experiencia laboral previa, y alrededor de 200 puestos internacionales reportan salarios de hasta $15 millones mensuales.

En cuanto a la distribución territorial, la APE indicó que las regiones con más vacantes son Bogotá (13.000), Antioquia (4.000), Cundinamarca (3.000) y Valle del Cauca (2.000). Los perfiles más buscados incluyen vendedores, auxiliares contables, conductores, técnicos en electricidad, asesores comerciales y obreros de construcción.

En el exterior, destacan 60 puestos en Canadá para ensambladores de aeronaves, con remuneraciones cercanas a $13 millones mensuales, para quienes acrediten al menos 60 meses de experiencia y nivel de inglés B1. Para Alemania, existen 100 vacantes para enfermeros, 15 para instrumentadores quirúrgicos y 15 para profesores de preescolar, con sueldos que oscilan entre $11,7 millones y $15 millones, y algunos cargos no requieren dominio de otro idioma.

Canadá y Alemania destacan entre los destinos internacionales con salarios de hasta $15 millones mensuales - crédito Johan Largo/Infobae

“Estas vacantes son una oportunidad real para miles de personas, especialmente para quienes buscan su primera experiencia laboral o desean proyectar su carrera en el extranjero. Los interesados pueden postularse a través del aplicativo en la página: ape.sena.edu.co o acudir a cualquiera de las más de 100 oficinas del Sena en el país. El proceso es gratuito y sin intermediarios”, afirmó el coordinador nacional (e) de la Agencia Pública de Empleo, Hernán Rodríguez.

Durante 2025, la APE ha facilitado la vinculación laboral de más de 383.000 personas, de las cuales 1.800 han accedido a trabajos en el exterior, y prestado servicio de orientación a unos 900.000 ciudadanos en temas de empleabilidad.

La Agencia también dirige programas de acompañamiento integral para grupos vulnerables, como víctimas de la violencia, personas con discapacidad, madres cabeza de hogar, jóvenes en situación de riesgo, migrantes y personas privadas de la libertad.

Los perfiles más buscados incluyen vendedores, auxiliares contables, conductores y técnicos en electricidad - crédito Sena

Según el Sena, a través de formación complementaria, certificación de competencias laborales y orientación ocupacional, se fortalece la inclusión y el desarrollo de proyectos empresariales tanto en zonas rurales como en contextos urbanos.

Para acceder a las ofertas, los interesados pueden consultar el portal ape.sena.edu.co, donde encuentran vacantes nacionales e internacionales, con 18.881 disponibles actualmente en Colombia y 145 en el exterior. El registro exige diligenciar la hoja de vida en la plataforma, pues solo en eventos o ferias presenciales se admiten documentos físicos.

La Agencia Pública de Empleo SENA informó que únicamente tendrá en cuenta las candidaturas registradas por medio de su plataforma web https://ape.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx. Las postulaciones enviadas a través de otras páginas de empleo, al portal de la empresa o a sus redes sociales quedarán excluidas del proceso.

El proceso de postulación es gratuito y se realiza a través del portal ape.sena.edu.co o en oficinas del Sena - crédito Sena

En caso de que la selección sea presencial — convocatorias en el exterior —, las personas preseleccionadas deberán trasladarse por su cuenta a la ciudad definida para la evaluación. Si el proceso tiene carácter virtual, la compañía se encargará de contactar a los preseleccionados para verificar el perfil y agendar una entrevista por videollamada dentro del mes que anuncie

La plataforma permite, además, filtrar y postularse a vacantes de teletrabajo, ingresando en el buscador la palabra “Teletrabajo” y seleccionando las ofertas vigentes, para lo cual es indispensable iniciar sesión con usuario y contraseña. Las empresas también pueden sumarse al sistema registrándose en la página de la APE como empleadores y publicando sus vacantes bajo la modalidad de intermediación laboral gratuita.

Finalmente, todas las postulaciones y el acompañamiento brindado por la Agencia Pública de Empleo son gratuitos y se realizan directamente, sin intermediarios. Toda la información sobre las vacantes activas pueden ser consultas ingresando al siguiente enlace: Vacantes Sena 2025.