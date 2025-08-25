Colombia

Creadores de contenido dan su ‘top 5’ de las ciudades más aburridas de Colombia: dos están muy cerca de Bogotá

Este ‘ranking’ fue elaborado por los influenciadores a partir de preguntas realizadas a la inteligencia artificial, encuestas a sus seguidores y sus propias experiencias personales

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Dos creadores de contenido se arriesgaron a dar el top 5 - crédito @laplenashow/IG

Colombia es uno de los países con ciudades atractivas para los visitantes del extranjero; sin embargo, esto no opinan dos creadores de contenido colombianos, que con miras a hacer un contenido llamativo a sus seguidores dieron su versión de las ciudades más aburridas del país, entre las que destacan dos cercanas a Bogotá y una que superó el estigma por el conflicto armado.

A través de redes sociales, los influencers conocidos como La Plena Show realizaron una dinámica en la que uno de ellos preguntaba el top 5 de ciudades más aburridas de Colombia y adivinando, daban el veredicto arrojado por la IA, así como experiencias personales y de sus seguidores.

La primera en el listado y que ocupó la tercera posición fue Florencia, ubicada en Caquetá.

Florencia fue duramente golpeada por
Florencia fue duramente golpeada por el conflicto armado, pero ha salido adelante - crédito Colprensa

Según un ranking elaborado por creadores de contenido que encuestaron a su audiencia y utilizaron herramientas de inteligencia artificial, además de sus propias experiencias. Sobre esta ciudad, el informe destaca: “Aislada, con escasa vida nocturna, pocas opciones gastronómicas, guerrilla, inseguridad y bueno, pues el tema de siempre”.

Las otras ciudades que completan el top cinco son Yopal, Neiva, Riohacha y Tunja. En el intercambio entre los responsables del ranking, se aclaró sobre Neiva: “No tenemos nada personal con-con-contra Neiva, pero sí aparece en el puesto número dos y dice que a pesar del festival del bambuco, el resto del año no hay un culo que hacer”.

Yopal es otra de las
Yopal es otra de las ciudades en el listado por su falta de vida nocturna - crédito Colombia Visible

Durante la conversación, uno de los creadores afirmó tras su visita a la ciudad: “Además de pasear por el río, que me pareció superbonito, pues huevo, no sé si hay mucho más”.

En el caso de Tunja, ubicada en la quinta posición, la percepción predominante recabada por los creadores fue: “Ciudad estudiantil, se dice mucho que es una ciudad de universidad, no sé cuántas universidades hay, pero se preguntó a las personas de allá y decían: ‘No, marica, acá no hay un culo que hacer además de estar, eh, ambiente universitario y echando... pola’”.

Los creadores de contenido dijeron
Los creadores de contenido dijeron que después de las fiestas, la ciudad es aburrida - crédito Colprensa

En cuanto a Riohacha, esta localidad de la costa fue juzgada en cuarto lugar: “A pesar de estar en la costa, es considerada por muchos como una ciudad sin vida por su infraestructura débil y la falta de inversión en el turismo”.

El listado se completa con Yopal en la primera posición, destacada por su tranquilidad y altas temperaturas. Según los comentarios recabados por los creadores, muchos visitantes calificaron la ciudad como “demasiado tranquila” y se resaltó que “además de todo, es muy caliente también”.

Durante la discusión, los creadores aclararon que ciudades como Ibagué y Cúcuta no fueron incluidas dentro de este top cinco de las más aburridas, aunque se mencionaron interrogantes sobre la inclusión de otras localidades o la presencia de alguna ciudad de la costa caribe.

La plaza central de Tunja,
La plaza central de Tunja, capital del departamento de Boyacá una de las más bellas del país - crédito Secretaria de Turismo de Boyacá

En el cierre del intercambio, los realizadores invitaron a los lectores a compartir sus percepciones: “Cuéntenos en los comentarios si hizo falta alguna ciudad o si ustedes sacarían alguna de las que están acá. Los leemos”.

Este listado ha generado debate entre los usuarios y reabre la discusión sobre la oferta cultural y de esparcimiento en distintas regiones del país, así como el peso de las opiniones colectivas y las nuevas formas de evaluar la vida en las ciudades a partir de dinámicas digitales: “Creo que deben haber otros lugares, porque faltan ciudades en los llanos como Arauca, Puerto Gaitán”; “La primera debería ser sin duda Bucaramanga, el aburrimiento es brutal”; “hay que conocer las ciudades pequeñas de su propio país que ofrecen una verdadera diversión en donde queda feliz el alma y no el ego lujurioso”, mientras que otros no dudaron en defender sus lugares de procedencia.

