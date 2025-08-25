Colombia

Clima hoy en Colombia: temperaturas para Cartagena lunes 25 de agosto 2025

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur

Por Infobae Noticias

Guardar
El canadiense había llegado para
El canadiense había llegado para realizarse un tratamiento de salud oral - crédito Prensa ProColombia

Primavera, verano, otoño o invierno, en la actualidad no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El consultar el clima se ha vuelto un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Cartagena de Indias para este lunes 25 de agosto:

  • Temperatura máxima 33 grados, temperatura mínima 26 grados.
  • El pronóstico de los niveles de los rayos ultravioleta es de 9.
  • La probabilidad de lluvia será del 60%, con una nubosidad del 78%, durante el día; y del 13%, con una nubosidad del 68%, a lo largo de la noche.
  • Las ráfagas de viento alcanzarán a los 24 kilómetros por hora en el día y los 28 kilómetros por hora por la noche.

Cuál es la temperatura promedio en Cartagena

Según el IDEAM, el país experimenta al menos cuatro tipos de clima principales: tropical, seco, templado y frío de alta montaña. La explicación detalla las subtipos dentro de estas categorías, como los diversos climas tropicales (selva, monzónico, sabana con invierno o verano seco) y los climas secos (árido o semiárido). Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae- IDAEM

Pese a encontrarse en las costas del norte de Colombia, muy cerca del mar caribe, el clima en la ciudad de Cartagena es semiárido, caracterizado por ser cálido y seco, aunque la brisa lo vuelve un tanto agradable.

En Cartagena la temperatura promedio anual ronda los 27 grados centígrados, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Durante el día, la temperatura máxima oscila entre los 31 y 33 grados centígrados. Mientras que por la noche, la temperatura mínima desciende hasta los 24 y 25 grados centígrados.

Cartagena reporta una larga temporada de lluvias y una corta época seca a lo largo del año.

La temporada de precipitaciones va de mayo a noviembre, siendo octubre el mes más lluvioso.

Por su parte, los días secos para Cartagena son de diciembre a abril, siendo los tres primeros meses del año los más secos.

El clima en Cartagena es
El clima en Cartagena es semiárido, caracterizado por ser cálido y seco, aunque la brisa lo vuelve un tanto agradable (EFE)

¿Cómo es el clima en Colombia?

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en Cartagena de Indias mañanaClima en Cartagena de IndiasClima en Cartagena Colombiacolombia-noticiasNoticiasPodcast AI+

Más Noticias

Resultados Chontico Noche domingo 24 de agosto 2025, sorteo 6263

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados Chontico Noche domingo 24

Etapa 3 de la Vuelta a España - EN VIVO: equipo de Jonas Vingegaard denunció el robo de al menos 12 bicicletas

En la tercera gran vuelta de la temporada, el líder del Ineos Grenadiers es cuarto en la clasificación general, a tan solo 10 segundos de Jonas Vingegaard

Etapa 3 de la Vuelta

Así fue el doble túnel de Luis Díaz en el último partido con el Bayern Múnich, que es viral en redes sociales

El colombiano debutó en la Bundesliga en la goleada del equipo bávaro 6-0 al RB Leipzig, aportando un gol y dos asistencias a Harry Kane

Así fue el doble túnel

Daniel Quintero cuestionó salida de Federico Gutiérrez de Medellín: “Desde cuándo y hasta cuándo estará fuera del país nuevamente”

En su cuenta en X, el precandidato presidencial y exalcalde de Medelín destacó un video de un atraco en la capital antioqueña y aprovechó para lanzarle “pulla” al alcalde de Medellín

Daniel Quintero cuestionó salida de

Vecinos del Vive Claro quedaron ‘trasnochados’ tras concierto de Green Day: denunciaron fuertes temblores y exceso de ruido

En redes sociales, varios internautas mostraron la fuerza de la vibración que, en algunos apartamentos, logró mover las luminarias, y reportaron niveles de ruido superiores a los 90 dB

Vecinos del Vive Claro quedaron
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Caquetá había advertido

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia

Alias Dumar o Chito, uno de los hombres más importantes de alias Iván Mordisco, fue abatido por las fuerzas militares

Atentados en el país revelaron fallas en los sistemas antidrones de las fuerzas militares

Cayó alias Garrote, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare

Atacan con un dron una embarcación de la Armada de Colombia en Putumayo: así fue el momento

ENTRETENIMIENTO

Actor mexicano vivió momentos de

Actor mexicano vivió momentos de terror en Bogotá después de salir de rumba: “Te pueden matar”

Elder Dayán anunció la dulce espera de su cuarto bebé que será un varón: “Comparto con ustedes mi felicidad”

Aida Victoria Merlano le respondió sin rodeos a Yina Calderón luego de que afirmara que Westcol era el padre de su hijo

Estos son los artistas más escuchadoshoy en el top de K-pop de iTunes Colombia

“Caerás” lidera el top de las mejores películas de Netflix en Colombia que no dejarás de ver

Deportes

Etapa 3 de la Vuelta

Etapa 3 de la Vuelta a España - EN VIVO: equipo de Jonas Vingegaard denunció el robo de al menos 12 bicicletas

Así fue el doble túnel de Luis Díaz en el último partido con el Bayern Múnich, que es viral en redes sociales

Así quedó tabla de la Liga BetPlay tras la fecha 8: América y Nacional empatan, Millonarios sube y Junior sigue líder

Camila Osorio debutó y quedó eliminada del US Open: la cucuteña sufrió una torcedura de tobillo

América y Nacional protagonizaron un pálido clásico en Cali: fue 1-1 en el Pascual