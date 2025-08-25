Catherine Siachoque reanudó sus estudios universitarios y reveló su motivación familiar

Catherine Siachoque reveló que regresará a la universidad por un compromiso con su padre desde hace años - crédito @catherinesiachoque/Instagram

La actriz colombiana Catherine Siachoque, reconocida por interpretar papeles antagónicos en la televisión, sorprendió al anunciar que ha retomado sus estudios universitarios.

En una conversación con la revista Hola, explicó que esta decisión responde a una promesa hecha a su padre durante la infancia: “Le prometí a mi papá que iba a entrar a la universidad si él me permitía ser bailarina, pero no cumplí esa promesa en ese momento; ahora, de adulta, decidí hacerlo”, afirmó.

La actriz aseguró que está a mitad de su carrera y no tiene intensiones de detenerse en el camino - crédito @siachoquepics/Instagram

Siachoque contó al medio antes citado que inició la carrera de Estudios Internacionales, aunque reconoce que el ritmo laboral le dificulta avanzar con regularidad. “La tengo en la mitad, pero ya no sé, porque la mitad es mucho, o sea, me falta mucho. Pero también he avanzado mucho, entonces no sé”, confesó.

Esta situación la llevó a considerar la posibilidad de cambiar de programa académico: “A lo mejor me cambio a otra que sea un poco menos demandante, pero no sé. En este momento tengo demasiado trabajo, bendito sea Dios, y es lo que yo soy. Yo soy actriz”.

La actriz, conocida por telenovelas como Sin senos no hay paraíso, La casa de al lado y El cuerpo del deseo, destacó la importancia de la formación académica a pesar del éxito en la pantalla. Considera que retomar la universidad tiene valor personal y no solo implica cerrar ciclos pendientes.

La actriz colombiana afirmó que el camino para graduarse a sido lento debida los compromisos laborales - crédito AP/Berenice Bautista

“Si retomara para terminar, tendría que ver algo que sea más hacia las artes, tal vez. Sí, vamos a ver”, expresó. Siachoque destacó que sus compromisos laborales siguen siendo prioritarios y atribuye la dificultad para concluir sus estudios a la intensidad de su agenda artística.

La popularidad alcanzada durante décadas como una de las intérpretes más versátiles del medio audiovisual latinoamericano le ha exigido máxima dedicación al entretenimiento: “Tengo demasiado trabajo”, reiteró la actriz en diálogo con Hola.

La experiencia de Catherine Siachoque refleja el reto que enfrentan muchos artistas al intentar compaginar sus metas personales con demandas profesionales. El regreso a la universidad, motivado por una promesa familiar, añade una dimensión cercana a su historia. Además, revela un interés auténtico por conectar su formación con capacidades artísticas.

Siachoque sostiene uno de los romances más estables con Miguel Varoni - crédito @soyvaroni/IG

A lo largo de la entrevista, Siachoque no detalló futuros proyectos, pero sí mantuvo clara su intención de permanecer activa tanto en el ámbito académico como profesional en la actuación.

Con qué actriz colombiana no le gusta trabajar

Durante el último episodio de Secretos de Villanas en el que participó la colombiana, las divas mexicanas que estaban en la producción recordaron con qué personajes de la televisión siempre les costó hacer clic.

La actriz barranquillera relató cómo llegó al judaísmo y a su nuevo nombre - crédito @sarahmintzoficial/Instagram

Catherine Siachoque también recordó una anécdota ocurrida durante una entrega de premios de Telemundo, cuando Maritza Rodríguez, recién casada con Joshua Mintz, exejecutivo de la cadena, alteró los planes de última hora. Siachoque relató que, tras haber ensayado con su esposo, Miguel Varoni, la organización decidió de último minuto incluir a Maritza en la presentación.

A pesar de estas tensiones pasadas, Siachoque dejó claro que su percepción de Sarah Mintz ha cambiado, señalando que, aunque la actriz fue difícil de tratar en el pasado, ahora es una persona completamente diferente y “maravillosa”.“Sarah, como es ahora, es una persona maravillosa, ha crecido mucho, pero cuando era Maritza era realmente difícil de tratar”, concluyó.

“En ese momento su marido tenía el poder de poner y quitar personas en las novelas. Íbamos a presentar un premio en parejas icónicas, ya habíamos ensayado todo con Miguel Varoni (su esposo), pero al momento de salir me dijeron: ‘No, ahora va otra persona a presentar contigo’. Yo pregunté: ‘¿Quién?’, y me respondieron: ‘Maritza’, decidieron de último minuto que el grupo fuera de tres para incluirla”, recordó la actriz bogotana.