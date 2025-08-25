Asocapitales salió en respaldo de su presidente, Alejandro Éder, tras conocerse plan para acabar con su vida: “No nos van a doblegar”

Asocapitales, de la que hacen parte los alcaldes de Medellín y Bogotá, Fico Gutiérrez y Carlos Fernando Galán, respaldaron al mandatario de Cali, Alejandro Éder - crédito @Asocapitales/X

La reciente revelación sobre un plan para asesinar al alcalde de Cali, Alejandro Éder, y Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, movió una respuesta inmediata de los alcaldes de las ciudades capitales de Colombia, que hacen parte de Asocapitales. Con un comunicado conjunto, los mandatarios locales salieron a respaldar a la presidente de su asociación, y condenaron los planes que buscan -desde su postura- debilitar la institucionalidad democrática.

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, que agrupa a los mandatarios de las principales poblaciones del territorio nacional, expresó su indignación y firmeza ante los hechos, y reafirmó su compromiso de no ceder ante la violencia. Sobre todo cuando la capital vallecaucana viene de ser sacudida por un atentado terrorista, en la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, cuando la explosión de carrobombas dejó el lamentable saldo de seis víctimas mortales.

“No nos van a doblegar. No vamos a ceder ante el terror. Hemos salido adelante en los peores momentos de nuestra historia y esta vez no será diferente”, señalaron en el comunicado. Y reafirmaron que estos ataques constituyen una amenaza directa contra la democracia y el mandato popular, al punto de extender su solidaridad a todos los mandatarios locales que han sido objeto de hostigamientos y presiones por parte de grupos criminales.

Las amenazas contra Éder y Toro se conocieron tras el atentado ocurrido el jueves 21 de agosto en la ciudad. Según informaciones de inteligencia, la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, estaría detrás de un plan para atentar contra la integridad de los gobernantes. La información sobre este complot circula desde hacía varias semanas y estaría relacionada con las operaciones de la fuerza pública contra estos grupos.

Alejandro Éder no ocultó su preocupación frente a su seguridad

Al referirse a la gravedad de la situación, Éder calificó la amenaza como “muy seria” y advirtió sobre la intención de los criminales de devolver a la ciudad a épocas de violencia extrema. “Estos sinvergüenzas nos quieren llevar a la década de los 80”, declaró el mandatario en diálogo con Blu Radio, en declaraciones en las que también dijo que, tras conocer los detalles del plan, ordenó el refuerzo inmediato de su esquema de seguridad; durante eventos públicos.

“Mis medidas ya se tomaron para reforzar mi seguridad desde hace unas semanas. Es un riesgo que estoy dispuesto a asumir, no es un juego, confío en la fuerza pública y su capacidad”, afirmó Éder, que dejó en claro que no cederá ante la intimidación que pretenden las agrupaciones que tienen su injerencia en el suroccidente del país y que luchan entre sí por el control de las rutas del narcotráfico; en ataques que se han recrudecido tras romper con los procesos de paz.

Alejandro Éder y Dilian Francisca Toro estarían en la mira de las disidencias de las Farc, que quieren asesinarlos - crédito @susanamuhamad/X

Frente a esta situación, Asocapitales hizo un llamado urgente al Gobierno, las Fuerzas Militares, la Policía, la Fiscalía General de la Nación y los organismos de inteligencia para que adopten medidas inmediatas que garanticen la protección de todos los líderes locales que se encuentran en la mira de los grupos criminales. E insistió en la necesidad de actuar con decisión frente a quienes pretenden someter al país nuevamente al lenguaje de las armas y la violencia.

El comunicado de la asociación que dirige Éder para la vigencia 2025-2026, también destacó el valor simbólico de Cali como ejemplo de resiliencia y coraje para la nación. Es por ello que desde diferentes ciudades acompañaron a los caleños en la Ceremonia de la Luz: un acto que rindió homenaje a las víctimas del atentado, respaldó a sus familias y envió un mensaje de fortaleza y unidad frente a estos sucesos que sacuden a esta región del país.