Petro visitó los cuatro policías sobrevivientes del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: este es su estado de salud

Ministro de Defensa se refirió a las condiciones del operativo policial que terminó en atentado terrorista - crédito @mindefensa/X

El ataque ocurrido en la vereda Los Toros, zona rural de Amalfi (Antioquia), en la mañana del jueves 21 de agosto de 2025, dejó 13 policías muertos y cuatro heridos, en uno de los episodios de violencia contra la Fuerza Pública en la región por parte de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

El traslado de los uniformados heridos a Bogotá movilizó una operación especial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que destinó un avión Casa-295 adaptado como ambulancia aérea para el procedimiento.

El Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), junto con el Centro Nacional de Recuperación de Personal (Cenrp), coordinó la evacuación desde Montería hasta Bogotá.

Los cuatro sobrevivientes fueron trasladados al hospital Militar Central en Bogotá - crédito FAC

Los cuatro policías heridos, cuya situación médica se calificó como estable, fueron ingresados al Hospital Militar Central para recibir atención de urgencia. La tripulación de la FAC incluyó pilotos, médicos, enfermeros, técnicos, personal APH e ingenieros biomédicos, que lograron mantener signos vitales estables durante todo el transporte.

A propósito, en la tarde de sábado 23 de agosto, el presidente Gustavo Petro acudió al hospital para visitar a los sobrevivientes, compartiendo en su cuenta de X: “Con los jóvenes policías que sobrevivieron en Amalfi”.

En la reunión también participó el director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana, que declaró que la evolución médica de los lesionados es satisfactoria: “Estamos precisamente en el Hospital Central de la Policía Nacional, donde cuatro de nuestros héroes resultaron afectados por este demencial ataque. Están estables. Los especialistas informan que su pronóstico es favorable. La institución permanece acompañando tanto a los agentes como a sus familias”.

El presidente Petro visitó los cuatro sobrevivientes del atentado en Amalfi, Antioquia - crédito @PetroGustavo/X

El general aseguró el compromiso de la Policía y la continuidad del acompañamiento a los afectados y sus familias, enfatizando: “No los vamos a dejar solos. Rechazamos lo sucedido y emplearemos toda la capacidad institucional para capturar a los responsables”.

Y agregó que los cuerpos de los 13 uniformados fallecidos permanecen en el Instituto Nacional de Medicina Legal, en proceso de identificación y entrega a sus familiares a medida que avanzan los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sostuvo una rueda de prensa donde recordó que la zona donde ocurrió el atentado terrorista contra los policías que apoyaban la erradicación manual de cultivos ilícitos en la zona se encontraba bajo protección de artillería pesada y había un despliegue de capacidades para garantizar la seguridad tras anteriores operativos en el nordeste antioqueño.

Sánchez explicó que la operación en la que se registraron las bajas cumplió todos los protocolos vigilados por la Policía.

El ministro explicó que habían todas las garantías para realizar el operativo contra la erradicación de cultivos iícitos en Amalfi - crédito FAC

“Un helicóptero de la Policía, cumpliendo una misión antinarcóticos, con una tripulación debidamente certificada, con unas capacidades debidamente avaladas, con unas capacidades antiexplosivos, inclusive empleando perros antiexplosivos para esta operación crítica, empleando también todas las capacidades antidrones, empleando aeronaves suficientes de acuerdo a la evaluación del riesgo, ingresaron a esa zona. Sin embargo, un campo que tenían estos criminales preparados con explosivos causó esta tragedia para toda Colombia”, declaró el ministro.

Señaló además la importancia de evaluar procesos y reforzar procedimientos para evitar futuros atentados de esta magnitud. “Debemos revisar qué lecciones aprendidas emergen de acá para que estos eventos no vuelvan a ocurrir”, agregó.

La Policía Nacional, junto con unidades del Ejército, mantiene operaciones en la zona donde ocurrió el ataque y avanza en las investigaciones para identificar a los autores materiales e intelectuales del atentado. Además, la fuerza pública continuará su presencia en el municipio mientras avanzan las pesquisas judiciales y labores de acompañamiento a las comunidades rurales impactadas por el hecho.