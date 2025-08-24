Entre abrazos y risas, Vicky Dávila se reencontró con Álvaro Uribe: “Que Dios lo bendiga”

El encuentro se produjo en la mañana del domingo 24 de agosto de 2025 - crédito Colprensa/AFP

Luego de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenara la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras haber sido condenado en primera instancia a 12 años en prisión domiciliaria, el exmandatario colombiano adelanta varios encuentros con algunas personalidades políticas del país.

El turno fue para la periodista y hoy precandidata presidencial Vicky Dávila, que en reiteradas ocasiones ha expresado su respaldo al exjefe de Estado entre 2002 y 2010, durante su proceso judicial que enfrenta por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

En sus redes sociales, la exdirectora de Semana compartió una fotografía en la que se mostró eufórica tras reencontrarse con el líder natural del partido Centro Democrático.

Encuentro entre Vicky Dávila y Álvaro Uribe - crédito @VickyDavilaH/X

Pese a que no ha revelado los puntos principales del encuentro, Dávila señaló que en su reunión, le había expresado la solidaridad de los colombianos que respaldan el proyecto político del exgobernador de Antioquia.

“Le di un abrazo al expresidente Álvaro Uribe en nombre de millones de colombianos que lo quieren y siempre le van a agradecer lo que ha hecho por Colombia. Que Dios lo bendiga”, escribió la comunicadora colombiana en su cuenta de X, antes conocido como Twitter.

La periodista exaltó al expresidente Uribe - crédito @VickyDavilaH/X

Tras recobrar su libertad, el expresidente Álvaro Uribe ha venido desarrollando varias actividades políticas en varias ciudades del país.

Recientemente, estuvo en Bogotá, específicamente en el Parque el Golfito, ubicado en el barrio Modelia, al occidente de la ciudad, en el que participó en los homenajes póstumos al fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que murió el 11 de agosto, producto de un ataque sicarial durante un acto público en este sitio.

Durante su intervención, Uribe instó a los presentes a no ver en ese sitio un lugar de venganza ni de falsa paz, sino un punto de encuentro para renovar la fe en Colombia y sembrar esperanza.

El expresidente estuvo presente en un homenaje realizado en el Parque El Golfito de Bogotá - crédito Sergio Acero Yate/Reuters

“Que en este lugar se simbolice una llama eterna como el amor eterno de Miguel por Colombia. Que quienes concurramos no veamos aquí un lugar de venganza. Tampoco de falsa paz. Que aquí nos comprometamos a animar la fe en Colombia, que no puede quedar perdida. A estimular que germine la esperanza, que no puede estar rota”, expresó el exmandatario, marcando una pausa en su discurso que subrayó la gravedad de sus palabras.

Posteriormente, se dirigió al Cementerio Central de Bogotá, lugar en el que reposan los restos del dirigente político colombiano.

Vicky Dávila no descarta hacerse exámenes toxicológicos

En otra publicación subida a la red social Instagram, la periodista y aspirante a la Presidencia, Vicky Dávila, se refirió a la posibilidad de practicarse exámenes toxicológicos, con el propósito de descartar cualquier indicio de consumo de drogas en su organismo.

En diálogo con El País de Cali, la comunicadora sostuvo que podría practicarse el examen médico sin ningún inconveniente, ya que, según ella, no tiene ninguna deficiencia en su cuerpo.

“A mí me los pueden hacer ya. Yo no consumo licor, o sea, no soy una tomadora, no he fumado cigarrillo nunca en la vida, nunca he metido droga, no tengo ninguna clase de depravación. Tengo una familia linda, un esposo maravilloso, unos hijos espectaculares, mi mamá, mis hermanos, soy una mujer de familia, una mamá. Yo no tengo vicios de ninguna clase”, declaro al citado medio de comunicación.

Vicky Dávila asegura no haber consumido sustancias psicoactivas - crédito @vickydavilah/Instagram

Así mismo, la candidata presidencial aseveró que, aunque las personas pueden libremente realizar estas prácticas, considera que para atender las necesidades de los colombianos se requiere estar libre de cualquier sustancia.

“La gente puede hacer lo que quiera, lo que no puede ser es un presidente cuyas funciones se empiezan a ver afectadas por cuenta de sus adicciones y de su mal comportamiento y de sus depravaciones. Eso es lo que ya se convierte en un tema de Estado”, puntualizó.

Las declaraciones de Vicky Dávila hacen referencia a las dudas sembradas por parte de un sector político hacia las condiciones físicas del presidente Gustavo Petro, teniendo en cuenta los comunicados emitidos por el excanciller Álvaro Leyva en la que cuestionaba algunas actitudes del mandatario nacional durante varios viajes al exterior.