Colombia

Alias Dumar o Chito, uno de los hombres más importantes de alias Iván Mordisco, fue abatido por las fuerzas militares

El criminal fue responsable de acciones armadas en las que murieron cuatro soldados en Argelia (Cauca) en 2024

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
Alias 'Dumar o Chito' fue
Alias 'Dumar o Chito' fue abatido por miembros de la fuerza pública - crédito Fuerzas Militares

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que fue abatido uno de los alfiles más relevantes de la disidencia de las Farc al mando de alias Iván Mordisco. Según el jefe de esa cartera, se dio en una operación coordinada entre las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación.

En el operativo participaron el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial y la Policía, junto con la entidad judicial, lo que dejó como resultado a Willinton Vanegas Leyva, alias Dumar o Chito, cabecilla principal de la facción Martín Villa y cuarto cabecilla del bloque criminal Jacobo Arenas, de las disidencias de “Mordisco”, abatido en el lugar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de su cuenta oficial de la red social X, el ministro confirmó la noticia y preciso que el criminal abatido contaba con 15 años de trayectoria de accionar criminal en la que logró ser el comandante del Bloque Móvil Martín Villa de esa disidencia, lo que le acarreó una orden de captura por concierto para delinquir agravado. Adicionalmente, lo señaló como el responsable de un atentado en el que murieron cuatro militares en Argelia, Cauca, en 2024.

Sobre su accionar criminal. Sánchez preciso que tenia como objetivo consolidar rutas estratégicas para el tráfico de estupefacientes y expandir el accionar criminal en los departamentos de Meta y Guaviare, donde operan las disidencias.

“Este criminal, con 15 años de trayectoria delictiva y orden de captura por concierto para delinquir agravado, fue responsable de acciones armadas en las que murieron 4 héroes de la Patria en Argelia (Cauca, 2024). Tenía la misión de consolidar corredores estratégicos del narcotráfico en Meta y Guaviare para fortalecer las disidencias y expandir su aparato criminal“, explicó el ministro.

El hombre fue abatido en
El hombre fue abatido en operaciones militares de la fuerza pública - crédito Mindefensa

Adicionalmente, el miembro de un grupo armado al margen de la ley era señalado del asesinato del profesor y líder social Jairo Enrique Tombe y su esposa Leonora González en El Tambo, Cauca, así como la masacre de tres campesinos de ese mismo municipio en 2023, según lo informó la cartera nacional liderada por el ministro Sánchez.

Alias Dumar o Chito es el cuarto cabecilla de las disidencias al mando de “Iván Mordisco” que es neutralizado en operaciones militares contra la fuerza pública, por lo que su muerte suscita un duro golpe a esa estructura terrorista que se encuentra en disputas territoriales con las disidencias de alias Calarcá por el control de las rutas estratégicas del narcotráfico.

De acuerdo con el ministro Sánchez, las demás operaciones en contra de esa estructura criminal han dejado la captura de alias Mono Luis, así como las bajas de alias Libardo y alias Cholinga, en diferentes operaciones adelantadas por la fuerza pública en el Cauca.

El hombre era uno de
El hombre era uno de los alfiles más importantes de la disidencia de alias Iván Mordisco - crédito @COMANDANTE_FFMM/x

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, celebró la operación que dio de baja al subversivo y aseguró que el hecho representa un avance en la estrategia de las autoridades para desarticular los grupos al margen de la ley que pretenden desestabilizar el país y generar temor entre los ciudadanos.

El hecho también fue celebrado por el comandante general de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Hernando Cubides, que dedicó la operación a las familias de los militares muertos en el atentado de 2024, por lo que destacó que la sangre de los uniformados del país nunca quedará impune.

El Ministerio de Defensa celebró
El Ministerio de Defensa celebró la noticia - crédito @mindefensa/x

“Las familias de los Soldados Profesionales Jairo Urrego David, Jorge David Fuentes, Camilo Andrés Molina y Javier Sosa Ballesteros, pueden tener la certeza de que la sangre de nuestros héroes y la de todos los colombianos que han sido victimas de sus actos criminales jamás quedarán impune”, escribió el militar en su cuenta oficial de la red social X.

Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso en la protección de la vida de todos los colombianos, así como honrar la memoria de todos los uniformados que han muerto en cumplimiento de su deber por la paz del país.

Temas Relacionados

Alias Iván MordiscoDisidencias FarcAlias DimarCaucaArgelia CaucaFuerzas militaresMinistro Pedro SánchezColombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Telmo y Léster, los héroes caninos que murieron en emboscada en Amalfi

La institución destacó el papel fundamental de los caninos en tareas de seguridad y apoyo emocional

Telmo y Léster, los héroes

EN VIVO l América vs. Atlético Nacional : los Escarlatas buscan reencontrarse con la victoria contra los Verdolagas

El equipo de Gabriel Raimondi viene de caer con Fluminense en Río de Janeiro, duelo que le costó la eliminación de la Copa Sudamericana

EN VIVO l América vs.

El Sena está ofreciendo más de 30.000 vacantes laborales a nivel nacional y en el exterior con sueldos millonarios: así puede participar

La plataforma de la Agencia Pública de Empleo facilita el acceso a puestos para jóvenes, madres cabeza de hogar y personas en situación vulnerable, promoviendo la equidad y el desarrollo profesional en todo el país

El Sena está ofreciendo más

Exportaciones en crisis: Colombia no logra levantar cabeza sin petróleo ni carbón, así lo advirtió Analdex

El cambio de rumbo en el sector minero-energético genera debate y preocupación. Las consecuencias ya se sienten en las cifras y en la confianza de los inversionistas

Exportaciones en crisis: Colombia no

Este fue el momento exacto en el que bus de Millonarios fue atacado por sus propios hinchas

Las autoridades tuvieron que extremar las medidas de seguridad en el momento en el que los jugadores del conjunto Embajador llegaban al estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

Este fue el momento exacto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentados en el país revelaron

Atentados en el país revelaron fallas en los sistemas antidrones de las fuerzas militares

Cayó alias Garrote, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare

Atacan con un dron una embarcación de la Armada de Colombia en Putumayo: así fue el momento

Así quedó el helicóptero en Amalfi, luego del atentado terrorista del 21 de agosto

Más de 1.000 uniformados reforzarán Antioquia, ministro dio la orden de “emplear toda la capacidad contra las amenazas”

ENTRETENIMIENTO

Estos son los artistas más

Estos son los artistas más escuchadoshoy en el top de K-pop de iTunes Colombia

“Caerás” lidera el top de las mejores películas de Netflix en Colombia que no dejarás de ver

Valerie Domínguez habló de los errores que cometió en Miss Universo y reveló si volvería a participar: “No me creí el cuento”

Claudia Bahamón confesó por qué rechazó tres veces la propuesta para ser reina de belleza: “Fue un acto de rebeldía”

Maluma le ‘echo flores’ a El Salvador e hizo un llamado a Colombia: “Tenemos muchísimo que aprender”

Deportes

EN VIVO l América vs.

EN VIVO l América vs. Atlético Nacional : los Escarlatas buscan reencontrarse con la victoria contra los Verdolagas

Este fue el momento exacto en el que bus de Millonarios fue atacado por sus propios hinchas

Edwin Cardona rompió el silencio tras expulsión en Copa Libertadores: “Asumo mis errores con humildad”

Millonarios y otra goleada a Alfredo Arias: estos han sido los resultados del uruguayo contra los Embajadores

Hernán Peláez cuestionó arbitraje de Wilmar Roldán en el duelo entre Fortaleza y Santa Fe: “Lo noté nervioso”