Rumores de romance entre Mariana Zapata y Jlexispr agitan redes sociales

La atención de los seguidores de Mariana Zapata se centró en los últimos días en la figura de Jlexispr, un creador de contenido cuya presencia junto a la influenciadora en una discoteca desató una ola de comentarios sobre un posible romance.

Las redes sociales se inundaron de elogios hacia la apariencia del joven, con frases como “es uno de los más guapos que ha tenido” y “hacen una bonita pareja”, lo que intensificó la especulación en torno a la vida sentimental de la creadora digital, según se puede evidenciar en varias publicaciones de perfiles que publican noticias de entretenimiento.

El interés por la situación sentimental de Mariana Zapata se reavivó tras el anuncio de su ruptura con Mr. Stiven, el creador de contenido y streamer con el que mantuvo una relación pública durante varios meses.

A partir de ese momento, los usuarios comenzaron a vincularla con Jlexispr, especialmente después de que ambos fueran vistos juntos en un establecimiento nocturno y la coincidencia no pasó desapercibida, ya que el influenciador había sido relacionado anteriormente con Karola, mejor amiga de Emiro Navarro, y cuya participación en un reality en República Dominicana La casa de Alofoke, añadió un matiz adicional a la conversación digital, pues algunos indicaron que esa podría ser la razón por la que aprovechó para acercarse a la modelo y empresaria paisa.

La ausencia de declaraciones oficiales por parte de Mariana Zapata y Jlexispr no impidió que diversas páginas de entretenimiento recopilaran y difundieran imágenes y videos que sugerían una cercanía entre ambos en las se mostraba que el fondo del lugar en el que estaban serían el mismo, los espacios a los que habían asistido el mismo día también era igual, entre otras similitudes.

Estas publicaciones se convirtieron en el punto de partida para que los seguidores debatieran sobre la naturaleza de la relación, alimentando la discusión con cada nueva pista compartida en redes sociales.

Las reacciones de los internautas se dividieron entre quienes celebraron la posibilidad de que la influenciadora encuentre una nueva oportunidad en el amor y aquellos que optaron por la cautela, recordando que hasta el momento no existe confirmación alguna de los involucrados.

Algunos usuarios advirtieron que la dinámica de las redes sociales suele amplificar encuentros casuales, transformándolos en noticia sin que necesariamente exista un trasfondo romántico.

Mientras tanto, el tema continúa vigente en la conversación digital, impulsado por las constantes publicaciones de páginas de farándula que mantienen la atención sobre cualquier novedad relacionada con Mariana Zapata y Jlexispr. Por ahora, ambos permanecen en silencio respecto a los rumores, dejando abierta la posibilidad de que la historia evolucione en los próximos días.

Mr Stiven y Mariana Zapata confirman ruptura tras propuesta de matrimonio

La confirmación de la ruptura entre Mr. Stiven y Mariana Zapata sorprendió a la comunidad digital, especialmente después de que el streamer caleño le propusiera matrimonio a la influencer paisa, según lo que reveló en una transmisión en vivo.

En medio de la controversia generada por imágenes de Zapata junto al futbolista Kevin Castaño, el propio Stiven Tangarife Caicedo decidió abordar públicamente el tema.

La noticia se consolidó cuando Mariana Zapata compartió en sus historias de Instagram que la separación fue una decisión conjunta, desmintiendo cualquier episodio de infidelidad o conflicto grave. La influencer subrayó que el vínculo terminó en buenos términos y que ambos mantienen una relación cordial tras la ruptura. Esta declaración buscó frenar las especulaciones que circulaban en redes sociales, donde se sugerían traiciones o disputas internas.

La presión mediática y el interés de los seguidores llevaron a Mr. Stiven a pronunciarse y dar su versión de lo ocurrido ante la magnitud que alcanzó el tema.

En su intervención, Stiven fue enfático al explicar que su trabajo siempre ha ocupado el primer lugar en su escala de prioridades, incluso por encima de su bienestar personal y sus relaciones afectivas.

“Yo prefiero mil veces estar trabajando en un stream que estar con mi pareja. Siempre he preferido el trabajo, antes de estar en una relación”, afirmó, dejando claro el motivo principal detrás del final de su relación con Zapata.

Además, compartió su lema de vida: “Para mí siempre mi trabajo va por encima de lo que sea, por encima de mí mismo, de mi propia felicidad y de mi ser. Y yo no voy a descuidar o destruir un trabajo que yo he construido con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, no voy a echar mi trabajo a la basura por situaciones de la vida”.