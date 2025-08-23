Colombia

Rumores de romance entre Mariana Zapata y Jlexispr agitan redes sociales

Usuarios debaten sobre la relación entre la creadora digital y el influencer tras ser vistos juntos en una discoteca, mientras páginas de entretenimiento alimentan la especulación con imágenes y videos recientes

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Mariana Zapata y Jlexispr, en
Mariana Zapata y Jlexispr, en el centro de la conversación digital por posible vínculo sentimental - crédito @letengoelchisme y @jlexispr2/IG

La atención de los seguidores de Mariana Zapata se centró en los últimos días en la figura de Jlexispr, un creador de contenido cuya presencia junto a la influenciadora en una discoteca desató una ola de comentarios sobre un posible romance.

Las redes sociales se inundaron de elogios hacia la apariencia del joven, con frases como “es uno de los más guapos que ha tenido” y “hacen una bonita pareja”, lo que intensificó la especulación en torno a la vida sentimental de la creadora digital, según se puede evidenciar en varias publicaciones de perfiles que publican noticias de entretenimiento.

El interés por la situación sentimental de Mariana Zapata se reavivó tras el anuncio de su ruptura con Mr. Stiven, el creador de contenido y streamer con el que mantuvo una relación pública durante varios meses.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A partir de ese momento, los usuarios comenzaron a vincularla con Jlexispr, especialmente después de que ambos fueran vistos juntos en un establecimiento nocturno y la coincidencia no pasó desapercibida, ya que el influenciador había sido relacionado anteriormente con Karola, mejor amiga de Emiro Navarro, y cuya participación en un reality en República Dominicana La casa de Alofoke, añadió un matiz adicional a la conversación digital, pues algunos indicaron que esa podría ser la razón por la que aprovechó para acercarse a la modelo y empresaria paisa.

Especulación crece sobre la vida
Especulación crece sobre la vida amorosa de Mariana Zapata tras aparición con Jlexispr - crédito @mariana.zapata13/IG

La ausencia de declaraciones oficiales por parte de Mariana Zapata y Jlexispr no impidió que diversas páginas de entretenimiento recopilaran y difundieran imágenes y videos que sugerían una cercanía entre ambos en las se mostraba que el fondo del lugar en el que estaban serían el mismo, los espacios a los que habían asistido el mismo día también era igual, entre otras similitudes.

Estas publicaciones se convirtieron en el punto de partida para que los seguidores debatieran sobre la naturaleza de la relación, alimentando la discusión con cada nueva pista compartida en redes sociales.

Las reacciones de los internautas se dividieron entre quienes celebraron la posibilidad de que la influenciadora encuentre una nueva oportunidad en el amor y aquellos que optaron por la cautela, recordando que hasta el momento no existe confirmación alguna de los involucrados.

Algunos usuarios advirtieron que la dinámica de las redes sociales suele amplificar encuentros casuales, transformándolos en noticia sin que necesariamente exista un trasfondo romántico.

Mariana Zapata y Jlexispr encienden las redes con rumores de romance tras ser vistos en los mismos espacios - crédito @rechismes/IG

Mientras tanto, el tema continúa vigente en la conversación digital, impulsado por las constantes publicaciones de páginas de farándula que mantienen la atención sobre cualquier novedad relacionada con Mariana Zapata y Jlexispr. Por ahora, ambos permanecen en silencio respecto a los rumores, dejando abierta la posibilidad de que la historia evolucione en los próximos días.

Mr Stiven y Mariana Zapata confirman ruptura tras propuesta de matrimonio

La confirmación de la ruptura entre Mr. Stiven y Mariana Zapata sorprendió a la comunidad digital, especialmente después de que el streamer caleño le propusiera matrimonio a la influencer paisa, según lo que reveló en una transmisión en vivo.

En medio de la controversia generada por imágenes de Zapata junto al futbolista Kevin Castaño, el propio Stiven Tangarife Caicedo decidió abordar públicamente el tema.

La noticia se consolidó cuando Mariana Zapata compartió en sus historias de Instagram que la separación fue una decisión conjunta, desmintiendo cualquier episodio de infidelidad o conflicto grave. La influencer subrayó que el vínculo terminó en buenos términos y que ambos mantienen una relación cordial tras la ruptura. Esta declaración buscó frenar las especulaciones que circulaban en redes sociales, donde se sugerían traiciones o disputas internas.

Mr Stiven revela que priorizó
Mr Stiven revela que priorizó su carrera sobre su relación con Mariana Zapata - crédito @stiven.tc/Instagram

La presión mediática y el interés de los seguidores llevaron a Mr. Stiven a pronunciarse y dar su versión de lo ocurrido ante la magnitud que alcanzó el tema.

En su intervención, Stiven fue enfático al explicar que su trabajo siempre ha ocupado el primer lugar en su escala de prioridades, incluso por encima de su bienestar personal y sus relaciones afectivas.

Yo prefiero mil veces estar trabajando en un stream que estar con mi pareja. Siempre he preferido el trabajo, antes de estar en una relación”, afirmó, dejando claro el motivo principal detrás del final de su relación con Zapata.

Además, compartió su lema de vida: “Para mí siempre mi trabajo va por encima de lo que sea, por encima de mí mismo, de mi propia felicidad y de mi ser. Y yo no voy a descuidar o destruir un trabajo que yo he construido con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, no voy a echar mi trabajo a la basura por situaciones de la vida”.

Temas Relacionados

Mariana ZapataJlexisprNovio Maria ZapataMr. StivenExnovio Mariana ZapataColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Gobernador de Cundinamarca descartó presencia de disidencias tras captura del hermano de alias Iván Mordisco

El gobernador aseguró que la detención de “Mono Luis” no implica operaciones de las disidencias de las Farc en el departamento y pidió mantener la vigilancia en la zona rural de El Peñón

Gobernador de Cundinamarca descartó presencia

Imputan cargos a los dos presuntos responsables del ataque terrorista en Cali: estos son los delitos que les atribuyeron

Los sospechosos serían integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Fueron identificados como Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre

Imputan cargos a los dos

Gustavo Petro explicó con vallenato de fondo por qué no le gusta ir a sectores de estrato 6 en Colombia: “No escucho sino groserías”

Todo se dio a raíz del video que se conoció por parte del abogado Daniel Sanín, y que mostró cómo los vecinos de un conjunto residencial en el sector de Colina Campestre, norte de Bogotá, le lanzan improperios al expresidente de la Cámara de Representantes, David Racero, mientras es escoltado por varios uniformados

Gustavo Petro explicó con vallenato

EN VIVO Millonarios vs. Junior de Barranquilla, fecha 8 de la Liga BetPlay: los azules buscan su primer triunfo ante el líder

Los “Embajadores”, con técnico interino, están obligados a sumar tres puntos para salir del último lugar y quitarle el invicto a los “Tiburones”, que no ganan en Bogotá desde 2017

EN VIVO Millonarios vs. Junior

En video: así quedó registrado el momento en que grúa cargada se volcó en el norte de Bogotá

Una grúa se volcó en la localidad de Usaquén, en el barrio Soratama, luego de presuntamente quedarse sin frenos, el video generó asombro en redes sociales

En video: así quedó registrado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Personero de Cali tras atentado

Personero de Cali tras atentado frente a escuela militar: “El suroccidente colombiano no puede convertirse en un segundo Catatumbo”

El duro relato del papá de policía asesinado en Amalfi, Antioquia: “Encontré gente llorando y pregunté qué pasaba”

El destino de dos taxistas en el atentado en Cali: uno murió y el otro se salvó luego de que el camión bomba lo chocara

El error que evitó la explosión del segundo camión bomba en Cali y la ruta que los terroristas habrían utilizado desde el Cauca

Atentados terroristas en Colombia: está es la línea donde puede denunciar cualquier movimiento sospechoso

ENTRETENIMIENTO

J Balvin hizo historia al

J Balvin hizo historia al llevar el reguetón a Vietnam: “Estamos cantando en lugares donde siempre soñé”

Mariana Pajón presume su embarazo y celebra la llegada de su primer hijo con Vincent Pelluard: “Amo ver mi pancita crecer”

Presentadora de Noticias RCN cometió un error en plena transmisión en vivo: sus compañeros la salvaron

Yailin la más viral tuvo una fuerte pelea callejera con una ‘influencer’

Epa Colombia busca otra alternativa para salir de la cárcel: propuso ser “embajadora” de TransMilenio

Deportes

EN VIVO Millonarios vs. Junior

EN VIVO Millonarios vs. Junior de Barranquilla, fecha 8 de la Liga BetPlay: los azules buscan su primer triunfo ante el líder

Teófilo Gutiérrez respondió a polémica con prestamista con curiosa declaración: “Yo ya le pagué a ese”

Jhon Lucumí estaría en conflicto con el Bolonia de Italia y tendría oferta de Inglaterra, según informó Fabrizio Romano

Atlético Nacional va con la pesada para el clásico ante América de Cali en el Pascual Guerrero: estos son los convocados

Técnico del Bayern Múnich le sigue “echando flores” a Luis Díaz, tras su debut en la Bundesliga: “No solo disfruta el fútbol”