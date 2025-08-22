Vinculan a capturado por atentado terrorista en Cali con influencer progresista: esto respondió el señalado

Con estas fotos están señalando a influencer petrista con alias Sebastián - crédito @FabioloCardoni/X

Luego del atentado terrorista registrado en Cali, hacia las 3:00 p. m. del jueves 21 de agosto, las redes sociales se inundaron de información, especulaciones y difamaciones en torno a lo acontecido.

Uno de los afectados resulto ser el ‘influencer’ de tendencia progresista Maicol Cajamarca, a quien otros usuarios lo señalaron como el supuesto primo de alias Sebastián, uno de los presuntos responsables de activar el camión bomba frente a la base aérea Marco Fidel Suárez, en el barrio La Base, en el nororiente de la ciudad.

El usuario @FabioloCardoni no tuvo reparo en publicar un mensaje en el que afirmaba que Cajamarca era familiar de Walter Steban Yonda, alias Sebastián o Walter, como lo conocerían en el Cauca.

“ATENCIÓN 🚨 El Terrorista capturado por atentado en Cali, es primo de @maicajamarca_ Influencer Petrista. #NoticiasEnDesarrollo por favor #RT Masivo (sic)“,escribió el usuario, que rápidamente acumuló más de 3.000 ‘me gusta’, 2.000 reposts y cientos de comentarios.

Otros internautas, como @Cristancho3000, continuaron divulgando dicha versión: “El guerrillero terrorista que activó el camion bomba en Cali es primo del bodeguero petrista @maicajamarca_(sic)”.

En efecto, la publicación provocó repercusiones en sus cuentas personales, donde otros usuarios reafirmaban el rumor de su presunta relación con el terrorista capturado.

“Ya todos sabemos que usted es primo de el si no lo fuera cuál es el miedo todo se comprueba usted es familiar”; “Llorón”; “Son primos en qué grado más o menos por parte de papá o mamá ?”; “Tienen un parecido..ojalá la fiscalía averigüe bien, que miedo este señor que debe ser infiltrado”, fueron algunas reacciones al respecto.

El ‘influencer’ tuvo que aclarar la situación, asegurando que se trata de una estrategia para ponerlo en riesgo.

“Esto es una estrategia de las bodegas de la extrema derecha para poner en peligro mi integridad y mi vida. Ese delincuente no es nada mío. Pueden investigar donde sea. Le pido al Presidente @petrogustavo ayudarme y a la @FiscaliaCol iniciar una investigación para saber quién es el delincuente que se esconde detrás de este perfil para ponerme en peligro sólo porque soy un joven de izquierda (sic)“, escribió, vía X.

Minutos después, Cajamarca anunció que interpuso la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación: “He denunciado por injuria y calumnia agravada a los señores @FabioloCardoni y @Cristancho3000, quienes aseguraron que yo soy primo del delincuente que provocó la terrible situación en Cali. Una falsedad que pone mi integridad y mi vida en grave peligro (sic)”, detalló.

Y es que, en una de las respuestas a su publicación aclaratoria, el implicado en este presunto acto de difamación habría confirmado que todo se trataba de una campaña de desprestigio.

Escribió: “Estoy haciendo un libro con las Fake News suyas para llevarlo personalmente a la Fiscalía. Aprenda lo que siente toda la gente qué usted difama sin despeinarse y sin retractarse. Usted es igual a su jefe Gustavo Petro están acostumbrados a difamar, pero cuando los difaman salen a llorar (sic)”.

Datos clave de alias Sebastián, que lo vincularían directamente con el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc

Tras el atentado en Cali, se reportaron dos personas capturadas luego de que fueran retenidos por la comunidad y algunos tomaran justicia por mano propia.

Uno de los sujetos vestía overol color azul oscuro, que según El País de Cali, correspondería a Walter Steban Yonda Ipia, de 23 años, oriundo de Corinto (Cauca).

Alias Sebastián no era habitante de Cali, pues en sus registros, citados por el medio, aparece que reside en la comuna 9 de Popayán y figura en el listado de población vulnerable y en condiciones de pobreza moderada.

Fue el presidente Gustavo Petro quien confirmó que uno de los capturados, alias Sebastián, sería integrante del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc al mando de alias Marlon.

En la que sería su cuenta personal de Facebook, alias Sebastián tendría una foto con retratos de fondo de destacados líderes guerrilleros en la historia del país, como alias Raúl Reyes, ex secretario de las extintas Farc, que murió en un bombardeo en frontera ecuatoriana en 2008.

En la publicación en su red social también figura alias Tirofijo, que murió de forma natural, también en 2008, y Jesús Santrich, fallecido en territorio venezolano en 2021.

En otra foto, alias Sebastián viste uniforme camuflado, además de mantener algún tipo de relación con una mujer que también hace constante apología al frente Jaime Martínez.

Autoridades analizan estas pistas y cotejan informes de testigos, así como grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en las cercanías de la zona de los hechos, con el objetivo de determinar la posible relación de ambos detenidos con el atentado perpetrado frente a la base aérea.