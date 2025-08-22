Colombia

Viena Ruíz recordó sus inicios como presentadora con Yamid Amat: “No sabíamos lo que estábamos creando”

La antioqueña, retirada de la televisión, recordó su colaboración con el director de CM& en la sección “Las cosas secretas”, que marcaría un antes y un después en el medio

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Viena Ruiz relató la historia
Viena Ruiz relató la historia detrás de "Las Cosas Secretas", su sección en el noticieron CM& con Yamid Amat - crédito @vienaruiz/Instagram

Viena Ruíz, reconocida presentadora de televisión y pionera en el enfoque “light” de las noticias de política en Colombia, compartió en el pódcast Menopáusicas ¡y qué! de Yolanda Ruíz y María Elvira Samper los recuerdos más significativos de su trayectoria, desde sus inicios como modelo hasta su consagración en la “pantalla chica”.

La presentadora de 54 años, que anunció su retiro definitivo del medio en marzo pasado, relató que su primera oportunidad para ser presentadora llegó casi por casualidad, cuando asistió a un casting organizado por el director del noticiero CM&, Yamid Amat, pero no fue seleccionada en ese momento.

“Hice el casting, no quedé. En ese momento quedó creo que fue María Elvira Samper y María Cecilia Botero. Esas dos señoras quedaron. Y yo seguí, pues en mi modelaje”, contó acerca de ese periodo.

Viena tuvo una incursión como actriz en Solo una mujer, producción de 1993 en la que coprotagonizó con Marcelo Cezán. En ese momento, Yamid Amat la contactó de nuevo.

Yamid Amat, dueño y director
Yamid Amat, dueño y director de CM&, fue el responsable de darle la oportunidad a Viena Ruíz de ser presentadora - crédito Colprensa

“Después de la actuación, Yamid me volvió a llamar y me dijo: ‘A mí no se me olvida el casting que usted hizo, quiero que empiece a trabajar conmigo’”, recordó, dando inicio a una etapa formativa en los vaivenes del medio, comentando que en esa época coincidió con Claudia Gurisati.

“Éramos las toderas, que en ese entonces le decíamos ser la cargaladrillos”, señaló Viena con humor, resaltando lo valiosa que fue esa experiencia como escuela profesional, pues tuvo que cubrir noticias de todo tipo, desde educación y política hasta entretenimiento.

Sin embargo, Viena contó que en el entorno de CM& consideraban que no estaba siendo bien valorada. “En una reunión le dijeron ‘Jefe, ¿y usted por qué está desaprovechando a Viena? Modela, actúa, tiene buen registro, la gente la conoce. ¿Y usted por qué la pone detrás de cámaras? Póngala al frente’“.

Sin embargo, Yamid tenía su alineación de presentadoras completa, por lo que no podía sumarla, ”Entonces dijeron: ‘Pues invéntese algo’. Y Yamid, si sabe hacer algo es inventar", indicó.

Viena Ruiz confirmó su regreso
Viena Ruiz confirmó su regreso al ámbito del modelaje no solo en las pasarelas, sino como empresaria (@vienaruiz/Instagram)

El punto de quiebre llegó con la aparición en 1994 de su sección Las cosas secretas, puesto que inauguró una nueva de abordar la política en Colombia: en vez del enfoque formal y serio que les caracterizaba hasta entonces, con la antioqueña se inauguró un estilo más ligero y cercano a la farándula para abordar los secretos de la clase política.

“Yamid y yo no sabíamos lo que estábamos creando, no teníamos ni idea”, reconoció Viena sobre esta iniciativa, reconociendo el talante creativo de Yamid, que vio en ella la oportunidad de marcar tendencias. “No daba tregua”, resumió Ruíz, aludiendo al ritmo incesante de trabajo que exigía el experimentado director.

Viena recordó que el inicio de ese capítulo en su carrera se produjo de manera espontánea. Cuando supo que sería presentada oficialmente ante la audiencia (curiosamente, el mismo día que conoció al padre de sus hijos, Humberto Mora), Ruíz optó ese día por vestir minifalda y tacones, sabiendo que su apretada agenda no le permitía cambiarse.

En 1994 CM& dio inicio
En 1994 CM& dio inicio a su sección 'Las Cosas Secretas', con Viena Ruíz como su presentadora - crédito CM&

“Bueno, vamos a arrancar hoy con la sección Viena”, le dijo Yamid al llegar el momento. Cuando inició la sección, “Arrancamos, y él me vio de minifalda y dijo al camarógrafo ‘No, póngala en plano abierto’. Y decía ‘Viena, Viena... Camina, tú sabes desfilar, ¿sí? Tin, tin, caminé, senté, crucé la pierna y empecé. Y ahí quedó“, recordó.

Al día siguiente, Yamid Amat le hizo saber a Viena que la sección fue un éxito rotundo. “Me dijo ‘¡Mire cómo subió el rating!’”, recordó entre risas, recalcando que la decisión de enfocar a la presentadora en primer plano fue una decisión de último minuto. Medio en broma, medio en serio, Viena afirmó que su cruce de piernas “fue historia”.

