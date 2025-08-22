Andy Rivera les dio serenata a mujeres en las calles de Bogotá: “Mi amor, no estás sola”

Andy Rivera y Julián Pinilla sorprenden con una serenata solidaria a mujeres en Bogotá - crédito @julianpinillaa/IG

El cantante de reguetón Andy Rivera se sumó a una de las iniciativas sociales del creador de contenido Julián Pinilla, conocido en redes como “El chico de la ruana”, con un gesto que conmovió en las calles de Bogotá.

La propuesta buscaba acompañar a personas que enfrentan situaciones emocionales complejas, que se sienten solas en este momento y brindarles apoyo, motivación y un instante de alegría.

Sin embargo, solo fueron mujeres las que decidieron acercarse y participar.

Pinilla, reconocido por su cercanía con la gente y sus dinámicas sociales, ha desarrollado durante los últimos años actividades en las que sorprende a personas que atraviesan momentos de soledad, tristeza o dificultades económicas en las calles y sus acciones han incluido desde entregas de comida, electrodomésticos, utensilios y hasta cumplir sueños, como por ejemplo, facilitar que alguien viaje al exterior o que cante en un escenario frente a un gran público.

En esta ocasión, decidió unir fuerzas con el artista del género urbano Andy Rivera para hacer algo especial en la capital del país, ya que se ubicaron en el Portal Suba y esperaron a que la persona que necesitaba un abrazo y un momento de aliento se acercara para sorprenderla con una serenata, regalos y motivación.

“Si te sientes sola o solo, abrázame. Y como siempre, no estoy solo. ¡Flechito!”, indicó en primer lugar Julián Pinilla, mientras anunciaba la compañía del cantante colombiano y sostenía un cartel en el que decía esas palabras para que los transeúntes leyeran y se acercaran a ser parte de la dinámica.

“Flechito, aquí estamos para hacer sentir acompañadas a esas personas que, de pronto, se sienten un poquito solas. Y un abracito siempre recarga, flecho”, expresó Andy Rivera.

De acuerdo con las imágenes, varias personas notaron la presencia de Pinilla sosteniendo el letrero y caminando por las calles, pero nadie tomaba la iniciativa de acercarse, hasta que una mujer se lanzó al ruedo.

“¿Por qué me quieres dar el abrazo? ¿Es porque te sientes sola, de pronto?“, le preguntó Julián, ”Un poquito, a veces", contestó la joven.

A su vez, en el clip mostraron la respuesta que dio otra persona que acudió al llamado del cartel y buscó tener ese momento especial.

“No tengo como con quién hablar seguido”, indicó. A lo que Pinilla les dijo: “Venga, a ver sumercé, linda. Abráceme”.

Lo que parecía un encuentro casual se transformó en una experiencia inolvidable cuando, de manera inesperada, aparecía el intérprete de Alguien me gusta para dedicarles una serenata.

“Yo traigo un amigo también que con la música nos va a dar un aliento bien bonito”, mencionó Julián antes de que saliera Andy Rivera a dar su pequeña presentación privada.

En ese momento el cantante paisa les llevó flores a cada una de las personas que hicieron parte de la actividad, les cantó su canción Dame un beso, las abrazó y les dedicó unas palabras de aliento.

“Quiero que sepas, mi amor, que no estás sola, que te tienes a ti misma, que el amor propio es muy importante. Además, si crees en Dios, amor, él siempre está ahí con nosotros”, les dijo Rivera a las mujeres

“Mi amor, estás cordialmente invitada a mi concierto en el Movistar Arena que tengo el 18 de octubre, hoy les voy a regalar la entradita junto a Julián. Por si te animas a ir, vas a tener una noche maravillosa”, confirmó Andy Rivera.

El emotivo gesto quedó registrado en el video compartido en las redes sociales de “el chico de la ruana”, una propuesta que generó una ola de comentarios positivos, donde seguidores de ambos aplaudieron la sensibilidad del artista urbano y del creador de contenido boyacense.

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos y que dieron de qué hablar del clip fue cuando Andy Rivera sorprendió a algunas de las mujeres con la invitación especial a su concierto en el Movistar Arena el próximo 18 de octubre.

