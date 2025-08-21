Yeferson Cossio reveló la ayuda que le dio Nicolás Arrieta y cómo empezó a conseguir dinero mostrando el cuerpo: “¿Por qué ocultarlo?

Yeferson Cossio habló de su amistad con Nicolás Arrieta - crédito @yefersoncossio y @nicolasarrieta/Instagram

“Él me ayudó, claro que sí”, reconoció Yeferson Cossio al ser indagado sobre su relación con Nicolás Arrieta durante una transmisión en vivo con Yina Calderón.

El creador de contenido colombiano abordó las acusaciones de ingratitud que circulan en redes sociales, admitió la influencia que Arrieta tuvo en sus inicios y dejó abierta la posibilidad de una reconciliación, en una conversación que reveló detalles sobre la amistad y el distanciamiento entre ambos.

La charla, emitida a través de la plataforma Kick, tuvo varios momentos que llamaron la atención del público, pero uno de los que más dio de qué hablar fue la polémica que ha rodeado a Cossio y Arrieta en los últimos años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Calderón planteó de manera directa las preguntas que muchos seguidores se han hecho: “¿Es verdad que quien te ayudó en el medio, te metió y te enseñó mucho fue Nicolás Arrieta y cuando cogiste impulso le diste una patada por el culo y lo mandaste para la mierda?”

Yeferson Cossio confesó qué piensa de Nicolás Arrieta - crédito @nicolasarrieta/Instagram

Cossio, lejos de evitar el tema, relató su versión de los hechos, rechazando las acusaciones de deslealtad y explicando cómo evolucionó su vínculo con Arrieta.

Según el testimonio de Cossio, el primer encuentro entre ambos ocurrió hace casi una década, durante un taller organizado por Facebook en Colombia, pues en ese momento tenía una base de veinticuatro mil seguidores en la red social, aunque aún no se dedicaba profesionalmente a la creación de contenido y fue convocado a participar del evento, que reunió a decenas de creadores para ofrecerles una alternativa de trabajo y ganar dinero.

Ese fue el escenario donde Cossio y Arrieta establecieron una relación cercana, marcada por la colaboración en videos, principalmente para el canal de Arrieta, ya que el creador de contenido paisa explicó que, en esa etapa, su actividad principal era el modelaje, pero la influencia de Arrieta fue decisiva para su incursión en el mundo digital.

“Yo no hacía redes ni nada, pero yo tenía muchos seguidores en Facebook porque con las fotos que yo subía y eso, pues me iba muy bien. (...) Entonces, Facebook hizo un taller en Colombia que nos iban a empezar a pagar por hacer veinticinco vídeos al mes. Nos convocaron a cincuenta o cien creadores y ahí me fui a Bogotá a ese encuentro, me conocí con él, nos caímos muy bien. El man tenía una mánager, Tatiana, y el man me invitaba a hacer vídeos. Entonces, hacíamos vídeos, pero para él”, indicó Yeferson Cossio.

Yeferson Cossio confesó que Nicolás Arrieta lo ayudó a empezar a monetizar con las redes sociales - crédito @yefersoncossio / IG

Cossio confesó que después de ese momento entablaron una buena relación y se empezaron a acompañar en diferentes espacios, tanto laborales como de dispersión.

“Yo con ese hijueputa la rebuena... Parce, literalmente, mi hermano de otra madre, manteníamos bebiendo, manteníamos metiendo vicio (ríe), o sea, reparchados. Parchabamos mucho, al punto que estábamos juntos por días y ni una historia, porque no era por mostrar, sino que en realidad disfrutábamos de la compañía”, confesó, mientras Yina intervenía diciendo que actualmente el joven no consume esas sustancias.

Luego de eso, Yeferson hizo referencia a los consejos que recibió de Nicolás Arrieta sobre cómo monetizar su contenido y reveló que también le habló de hacer inversiones inmobiliarias en Chía, una zona en auge cerca de Bogotá durante ese tiempo.

“Yo me metí con OnlyFans y cuando yo empecé a mostrar el chimbo, es que mi pipí es relindo y grande, entonces, ¿por qué ocultarlo al mundo?, yo ya no ganaba veinte, veinticinco millones al mes, sino que yo me ganaba ochenta, ciento cincuenta, doscientos, solo mostrando el chimbo sí. Y de ahí compré mi primera casa. O sea, yo tenía mucha plata guardada. (...) En el momento, el hombre, pues en medio de sus locuras, era una persona con todas, muy centrada, muy bacano, muy buena persona, educado. Él me decía que en Chía era el lugar donde estaba toda la gente con dinero de ahí de Bogotá y que aprovechara que todavía estaba barato para que comprara una casita allá y que le metiera mucho a Facebook. Literalmente, el hombre fue el que me dijo que Facebook paga“, reveló el creador de contenido paisa.

Así fue como Nicolás Arrieta le ayudó a Yeferson Cossio a monetizar su contenido - crédito @evaclips20/IG

Con el tiempo, la dinámica entre Cossio y Arrieta cambió, pues el paisa se regresó a Medellín, hubo distanciamiento, diferencias en gusto de contenido y el enfriamiento de la relación se agravó, según Cossio, por rumores y malentendidos que Arrieta habría creído sin consultarle directamente, lo que derivó en comentarios negativos hacia él en redes sociales.

“Un día de la nada, por unos problemas que luego me di cuenta, a él le inventaron unas cosas y él ni siquiera me preguntó a mí, sino que se puso a creerlas y se puso a tirarme y eso. Entonces se salieron las cosas de las manos. Hasta donde yo recuerdo de todo lo que él me dijo, yo ni siquiera he respondido en redes. Yo al man de verdad le guardo mucho aprecio, agradecimiento y no es que uno sea desagradecido”, aseguró.

Finalmente, al ser consultado por Calderón sobre la posibilidad de retomar la relación, Cossio manifestó su disposición: “Sí, de Nico sí. O sea, yo a ese marica en serio lo aprecio. Solo él y yo sabemos, parce, que yo en serio traté de estar ahí. Y no, Nico es bacano, pues no tengo nada que decir”, respondió.