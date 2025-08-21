Colombia

Roy Barreras puso en duda su candidatura presidencial y anunció un nuevo movimiento para llegar a “una gran coalición progresista”

El excongresista puso en duda su aspiración a la Casa de Nariño mientras espera el resultado de la consulta interna del Pacto Histórico

Katerin Leguizamón Viasus

Katerin Leguizamón Viasus

El exembajador confirmó que su
El exembajador confirmó que su colectividad conformará una lista al Senado - crédito Colprensa

El exembajador de Colombia en Reino Unido habló de su futuro político de cara a los comicios legislativos y presidenciales de 2026, sobre los que aseguró que aún no ha definido si aspirará a la Casa de Nariño. Lo que sí confirmó es que su partido conformará una lista al Congreso de la República con candidatos que recojan las ideas del centro socialdemócrata.

En una rueda de prensa en la que lanzó oficialmente su nueva colectividad, anunció que la lista que conformaría para aspirar al Legislativo buscará adherirse a las aspiraciones de otras colectividades para consolidar en marzo de 2026 una coalición que agrupe partidos alternativos de los sectores progresistas del país.

Incluso, Barreras destacó que ya cuenta con la voluntad de 31 personajes de diferentes regiones que le han manifestado su intención de ocupar un renglón en la aspiración de la colectividad a las corporaciones públicas en 2026 y, asimismo, hacer parte de la “gran colisión progresista”.

“Quiero anunciarles que La Fuerza de la Paz tendrá una lista al Senado, que 31 aspirantes de las regiones, particularmente del Pacífico y del Caribe colombiano, tienen interés en hacer parte de la lista de la fuerza, que esta fuerza es una lista que recoge aspiraciones y posiciones de centro liberal socialdemócrata y que esta lista tiene la vocación de ir en marzo en una gran coalición con otros sectores progresistas”, afirmó el también exsenador ante los medios de comunicación.

A su vez, aclaró los rumores de acercamiento al movimiento Unitario conformado por los partidos dirigidos por la senadora Clara López, el expresidente Ernesto Samper, el miembro del secretariado de las Farc Rodrigo Londoño y el exsenador Yezid Gracia. Frente esta eventual unión, enfatizó que se encuentra “encantado” de hacer parte, pero que todavía deben definirse las reglas de juego de la unión.

El exembajador habló de los
El exembajador habló de los rumores de una coalición con el movimiento Unitarios - crédito @sandraramirezcomunes/Instagram

Sin embargo, expresó que su intención es agruparse con todas las fuerzas progresistas, por lo que descartó rotundamente ser parte de la consulta interna del Pacto Histórico en octubre de 2025, para esperar el resultado y evaluar si presenta su nombre como precandidato presidencial en la consulta del Frente Amplio de marzo de 2026.

Cabe destacar que el candidato de la izquierda que resulte ganador de la consulta del 26 de octubre no llegará directamente a la primera vuelta presidencial de mayo de 2026, sino que se medirá frente a otros candidatos de sectores progresistas, pero ajenos al Pacto Histórico, en una consulta en marzo de 2026 que definirá el candidato único de la izquierda a la Casa de Nariño.

El precandidato esperará el resultado
El precandidato esperará el resultado de la consulta del Pacto Histórico - crédito @PactoCol/X

Si bien el exembajador descartó, de momento, la aspiración presidencial, dejó en entre dicho si con esta estrategia busca apilar sus posibilidades reales de llegar a la Casa de Nariño en 2026, por lo que aseveró que parte de su evaluación de una eventual candidatura se centrará en la capacidad que tenga el ganador del Pacto Histórico de recoger la divergencia de ideas de los sectores progresistas del país.

“Allí saldrá una opción para participar en el Frente Amplio, voy a esperar qué candidato o candidata recoge esa fuerza y después de que ese proceso termine en el mejor resultado posible; entonces examinaremos si resulta o no que yo acuda”, explicó Barreras.

Barreras descartó, de momento, aspirar
Barreras descartó, de momento, aspirar a la Casa de Nariño - Presidencia de la República de Colombia

Por otro lado, lo que sí dejó en claro el exembajador, es que su nueva colectividad pretende tener una representación considerable en el Legislativo, específicamente en el Senado de la República, para así obtener la personería jurídica y poder consolidarse como un partido sólido en próximos comicios.

En este escenario, el exsenador se posiciona como un actor dispuesto a sumar fuerzas, pero sin renunciar a la autonomía de su proyecto, por lo que sus movidas buscan recoger los sectores que se identifican como progresistas, pero que son ajenos a las ideas del presidente Gustavo Petro.

